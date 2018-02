Mittelstation Stand, 2428 Meter über dem Meer. Höher geht es heute nicht, die Bergstation Titlis ist noch immer geschlossen wegen der Lawinengefahr. Hier unten, sagt Speck, sei es sicher, „wenn man sich an die Regeln hält.“ Er fährt voraus, ein paar Schwünge auf der Piste, die Ski kratzen laut übers Eis, dann biegt er ab. Weich und fluffig fühlt sich der Schnee neben der Piste an, die Ski gleiten lautlos hindurch. 30 Meter Abstand zum Vordermann ordnet der Bergführer an, das entlaste die Schneedecke, die nicht so leicht breche. Er verbietet Mulden, weil sich darin vom Wind verfrachteter Schnee sammelt, der leicht abrutscht. Außerdem steile Hänge. „Alles unter 30 Grad Hangneigung ist okay, da sind wir sicher.“ Er zeigt einen Trick, wie man mit dem Skistock die Hangneigung messen kann. Wenn Speck hält, dann immer auf kleinen Kuppen. „Tiefschneefahren ist Inselhopping“, sagt er. „Man fährt von einem sicheren Spot zum nächsten.“ Unten angekommen verabschiedet sich der Amerikaner. Theorie sei nicht so sein Ding, sagt er, er wolle lieber auf eigene Faust los.

Vor der Mittagspause der Einkehrschwung. Aber nicht etwa zum verfrühten Glühwein, Speck ist hier, um Theorie zu vermitteln. Fünf Arten von Lawinen unterscheide das Lawinenforschungsinstitut, sagt er. Für Freerider seien Schneebretter am gefährlichsten, sie forderten 90 Prozent der Opfer. Eine gebundene Schneeschicht rutscht dabei auf einer älteren Schicht weiter unten in der Schneedecke ab und gleitet als Brett ins Tal. 90 Prozent der Lawinenopfer lösten ihr Brett selbst aus, sagt Speck.

Beton ist gegen eine Nassschneelawine harmlos

Lockerschneelawinen hätten dagegen einen punktförmigen Anriss. Sie seien für Sportler ungefährlicher, da sie meist unterhalb des Skifahrers in geringerer Masse abgehen, besonders nach Schneefall. Die Monster seien Gleitschneelawinen, sagt Speck, für die Skifahrer jedoch nichts könnten. Dabei rutscht der gesamte Hang auf nassem, glatten Fels oder Gras ab und verschüttet ganze Dörfer.

Staublawinen seien dagegen die Geparden unter den Lawinen. Sie entwickeln sich, wenn ein Brett immer mehr Schnee mit sich reißt, diesen aufwirbelt, mit Luft vermengt und daraus eine rasende, bis zu 300 km/h schnelle Staubwolke wird.

Und schließlich gebe es noch die Nassschneelawinen, sagt Speck, die vor allem im Frühling entstünden, wenn es taue oder Regen falle. Wer in so einer Lawine begraben sei, könne sich nicht mehr rühren. „Beton ist dagegen harmlos.“ Speck schaut in die Runde. Die schaut ängstlich zurück. Alles klar?

Schreien, Überlegen, Notruf, das alles bringt wenig

Am Mittwoch hat sich der Schnee weiter gesetzt, das Lawinenbulletin verkündet Gefahrenstufe 3. Speck will das Ausbuddeln üben. Er hat etliche Lawinenpiepser versteckt, die Signale senden. Also schalten die Teilnehmer ihre eigenen Piepser in den Suchmodus und folgen den Anweisungen auf dem Display. Zehn Meter links, drei geradeaus, ausgraben. Eigentlich einfach.

„Mit jeder Minute, die ihr braucht, sinken die Überlebenschancen der Verschütteten“, sagt Speck. „Nach einer halben Stunde ist kaum noch jemand am Leben.“ Schreien, Überlegen, Notruf, das alles bringe erstmal wenig, sagt er. Wichtig sei es, die Leute zu finden. Das gelte es zu berücksichtigen, wenn er gleich zeige, warum Engelberg so berühmt ist.

Big 5, so nennt Speck die fünf berühmtesten Tiefschneevarianten: Galtiberg, Steinberg, Steintäli, Sulz und schließlich das Laub. Galtiberg und Steinberg sind heute viel zu gefährlich, Speck führt die Gruppe ins Steintäli und zum Sulz, federt voraus durch den Watteschnee. Immer wieder schüttelt er den Kopf, wenn er andere Skifahrer sieht, die sich nicht an die Regeln halten. Business as usual in Engelberg, abends werden sie Bilder von ihren Fahrten auf Instagram hochladen.

Jetzt aufhören? Auf keinen Fall

Speck führt zum Laub. Einer nach dem anderen fährt nun ab, schlängelt sich an Felsen vorbei, hält an, schnappt nach Luft, die Beine brennen. Beim Fahren kann man aufs Dorf schauen, den Blick schweifen lassen, in der Ferne glitzert der Vierwaldstätter See, dahinter hebt sich der Schwarzwald aus dem Dunst. Unten, nach 1000 Höhenmetern, wartet schon die Bedienung des Café Ritz. Rivella und Spaghetti Bolognese haben nie besser geschmeckt, die Sonne scheint, Speck verabschiedet sich. Genug für heute, er will seiner Tochter beim Eislaufen zusehen. Keine Dummheiten, warnt er zum Abschied.

Jetzt aufhören? Auf keinen Fall. Wer im Himmel war, will zurück. Also doch nochmal rauf, ein paar Fahrten auf der Piste, wie langweilig, mit dem letzten Lift nach ganz oben, unter der Absperrung durch, da ist es, das Laub, vertraut, man wird sich jetzt einfach einer Gruppe anschließen. Nur, dass da eben niemand mehr fährt, und die Sonne einem eisigen Wind gewichen ist. Wie dumm.

Das Laub runter, die Gefahr nahe, es war eine fixe Idee, die Gott sei Dank gut ausgeht. Im Tal drei Kreuze.