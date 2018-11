„Ich will meine Eltern glücklich machen und eines Tages eine Familie haben“, sagt Halim. Sechs Kinder, drei Töchter und drei Söhne. Die Heirat muss allerdings noch warten. Jeden Cent, den er spart, schickt er seinen Eltern. Damit sie besseres Essen auf dem Markt kaufen können, frisches Obst, jetzt wo ihr Sohn nicht mehr zu Hause lebt und die Durianfrüchte aus den Bergen holen kann.

Halim mag die deutsche Fußballnationalmannschaft und die „Fast and Furious“-Filme. Er findet es schade, dass die Deutschen bei der WM in diesem Jahr so früh ausgeschieden sind, und traurig, dass Paul Walker, der Hauptdarsteller der „Fast and Furious“-Reihe, bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Und dann lacht er. Niemand auf der Insel hat ihn bisher nach seinen Vorlieben gefragt.

Die Urlauber auf Bawah haben andere Sorgen. Sie genießen zu Hause den Überfluss und suchen im Urlaub die Einfachheit. Schon das Packen der Koffer wird für sie eine Lektion in Minimalismus. Jeder Gast darf nur 15 Kilogramm Gepäck mitnehmen, mehr erlaubt das Wasserflugzeug nicht, das jeden Tag donnernd in die Lagune hineinfliegt und krachend vom Wasser abgebremst wird.

In Bawah sind die Gäste auf sich selbst zurückgeworfen. Und so spielen sich auf der Insel Szenen wie diese ab: Die Schauspielerehefrau, die allein Urlaub macht und nachmittags um vier Uhr einen Gin Tonic nach dem anderen kippt, die Scheichgattin, die mit ihren Freundinnen freizügig herumläuft und heimlich eine Zigarette nach der anderen pafft. Das Paar, das gemeinsam angereist ist und nach einem Streit die zwei entlegensten Villen im Osten und Westen bewohnt und mit Securitypersonal voneinander ferngehalten wird. Eine tolle Netflix-Serie wäre das, einmal die Geschichte jeder Villa zu erzählen. Die Geheimnisse von Bawah. Wahrscheinlich hat das die Filmproduzentin aus London, die gerade abgereist ist, bereits auf ihrer Ideenliste.

Die Sonnenliegen stecken im Hafen von Batam fest

Der Mann, der verantwortlich dafür ist, dass alles reibungslos abläuft, steht jeden Tag am Pier und empfängt die neuen Gäste mit überschwänglich guter Laune. „So good to have you here.“ Paul Robinson ist Brite, lebt seit mehr als 20 Jahren in Südostasien und leitet die Geschicke des Resorts. Der rechte Unterschenkel des 40-Jährigen ist seit der Geburt verkümmert, ein Verband stützt ihn. „Haibiss?“, fragt ein Gast. „Wäre schön“, scherzt Robinson. Der Chief Operating Officer, so sein Titel, zeigt seinen Gästen mit Begeisterung die Entsalzungsanlage (ein gekühlter Raum mit laut dröhnenden Motoren) und den Tennisplatz, der zum dritten Mal in zwei Wochen einen neuen Rasen bekommen soll. Der erste war verwässert, der zweite gefiel Robinson nicht. Demnächst reisen Experten aus Singapur an, die bereits die Golfplätze großer Resorts gestaltet haben.

In einem Buggy fährt Paul Robinson nun zum Strand. Die Surflehrer der Insel helfen gerade einem Paar, in ein Kajak einzusteigen, mit dem sie zur Fledermausgrotte paddeln können. Der Sand ist unberührt, und das gefällt Robinson nicht. Da sollten eigentlich Sonnenliegen auf die Gäste warten. Doch die Container hängen noch im Hafen von Batam fest, wo der indonesische Zoll die Fracht hinauszögert. Das Gesetz der Trägheit, vom dem die Gäste auf Bawah nicht genug bekommen können, überträgt sich auch auf die Logistik.

Man gibt sich egalitär, trotz elitärer Ansprüche

Robinson wäre kein echter Engländer, wenn er diesem Ort nicht seine persönliche Note Exaltiertheit auferlegen könnte. Er wackelt mit seinem Hintern auf dem Pier und nennt es „twerking“. Geduldig hört er sich an, warum die Bauarbeiter die Warmwasserleitung nicht richtig verlegt haben. „Manchmal könnte ich jemanden durch das Fenster werfen“, sagt er. „Aber dann müsste ich ja ein neues Fenster besorgen.“

Bawah ist mit seinen Ansprüchen elitär, der beste Service, die höchsten Preise, doch an der Oberfläche gibt man sich egalitär. Nachnamen existieren nicht, die Gäste heißen Klaus und Angela. Wenn sie zum Essen gehen, bedienen Ando und Rida sie, im Spa kneten ihnen Wayan und Zsuzsa die Muskeln locker. Und raunen ihnen Dinge ins Ohr, die jeder gern hört: Sie müssen sich öfter entspannen. Hier. Jetzt. Sofort.