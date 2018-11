Hinkommen

Singapore Airlines fliegt ab 700 Euro bis Singapur. Man muss einmal in der Stadt übernachten, am nächsten Morgen mit der Fähre nach Batam übersetzen und von dort nach Bawah fliegen. Organisation und Kosten des Transfers übernimmt das Resort.

Unterkommen

In Singapur zum Beispiel in The Warehouse übernachten, ab 213 Euro das Doppelzimmer.

Bawah kostet ab 1550 Euro pro Villa und Nacht, mehr unter bawahreserve.com.