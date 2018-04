Heute sind noch zwei seiner ehemaligen Residenzen bei Deià zu besichtigen, die beide spektakulär überm Meer thronen. Eine heißt Son Marroig, die andere passend Miramar, dort hat ihn bisweilen auch seine Lieblingscousine, die Kaiserin Sissi, diskret besucht. Jetzt sieht man im Haus unter anderem eine ausgebaute Kajüte aus Ludwig Salvators Schiff „Nixe“, das auf seinen Reisen nebst Forschungsgeräten, Dienern und Freunden auch Affen, Katzen und Hunde bevölkerten.

Im Sommer gut besucht, im Herbst weniger überlaufen sind die wie Fjorde tief eingeschnittenen Felsbuchten unterhalb von Deià mit ihren malerischen Steinstränden. Eine wenige Kilometer vom Dorf entfernte eigene Bucht mit Parkplätzen bietet das in Deià empfehlenswerte Hotel Es Molí. Es steht, mit Park und 50-Meter-Pool, wo einst eine Wassermühle war und der Besitzer in den 1930er Jahren den ersten Elektrogenerator baute, den für sein hübsches Landhaus am Rand von Deià Robert von Ranke-Graves erwarb. Der britische Autor von Romanen wie „Ich Claudius, Kaiser und Gott“, ein Freund Churchills und Großneffe des Berliner Historikers Leopold von Ranke, war nach Ludwig Salvator ein weiterer prominenter Genius am Ort.

Sein Haus und Garten, in dem ihn gern der Hollywoodstar Ava Gardner besuchte, ist im Zustand belassen, als sei der 1985 gestorbene, an der Dorfkirche begrabene Ranke-Graves nur mal eben kurz um die Ecke gegangen. Das Notizbuch ist aufgeschlagen, der Füller liegt bereit, am Haken hängt noch ein Schal der Gattin, in der schönen Bauernküche stehen die Gläser mit getrockneten Gewürzen aus dem Garten. Und dort ums Haus wachsen Rosenbüsche, Orangen und Feigen, in den Beeten Auberginen und Melonen.

Für den Besucher beim ersten Mal auf Malle ist das einmal mehr: ein betörender Ort.