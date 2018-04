Diesen Sommer wird es auf Mallorca wieder Demos gegen die Überfülle geben, gegen zu viel Lärm, Müll, Sauftourismus. Die Bier- und Sangriakübel am Strand wurden verboten, die Touristensteuer ist in der Hauptsaison (Mai bis Oktober) auf maximal vier Euro pro Gast und Nacht erhöht worden, man setzt auf „neuen Qualitätstourismus“. In der Vor- und Nebensaison spielt das freilich keine Rolle. Wer sucht, der findet fast alles in jeglicher Kategorie – zu mitteleuropäischen Preisen. Mallorca ist insoweit nicht Griechenland, die Türkei oder Tunesien, dafür gastronomisch reizvoller und preisgünstiger als die italienische Riviera oder die Côte d’Azur.

Weil die Metropole der Balearen mit ihrer Altstadt aus goldbraunem Sandstein tatsächlich eine der schönsten am Mittelmeer ist, haben wir für zweieinhalb Tage Palma erstmal nur auf ruhige Stadtbesichtigung gesetzt. Ohne Auto und Strand, mit einem Hotel am Rand der Altstadt, in deren Gassen man nach wenigen Schritten eintaucht. Dabei ist die mittelalterliche Kathedrale beinahe in den Ausmaßen des Kölner Doms und mit ihrem später eingefügten Altarbaldachin des grandios skurrilen katalanischen Architekten Antonio Gaudí ein Muss.

Trotz Menschentrauben. Doch wer vom Kirchenausgang in östlicher Richtung um ein paar dezent ausgeschilderte Ecken geht, gerät in der Carrer Can Serra in die stille, verwunschene Innenwelt der „Bany Àrabs“, der arabischen Bäder. Innerhalb eines wunderschönen Altstadtgartens tragen zwölf zierliche Säulen das Gewölbe eines maurischen Badehauses aus dem 10. Jahrhundert. In seiner Art ein einzigartiges Zeugnis der weit über 300-jährigen arabisch-islamischen Epoche in Spanien, die erst durch die christliche „Reconquista“ (Rückeroberung) im 13. Jahrhundert endete.

Die Kewenig Galerie ist eine Topadresse

Diese Bäder sind ein Refugium im Schatten des Getriebes, dem man in Palma freilich immer wieder überraschend entkommen kann. Zum Beispiel in der Casal Solleric, einem am Passeig del Born Nr. 27 gelegenen Palais im mallorquinischen Barock. Der exquisite Palast am platanenbestandenen Boulevard ist tagsüber bei freiem Eintritt geöffnet, es gibt dort, von einer Stiftung getragen, sehr ambitionierte Ausstellungen internationaler zeitgenössischer Künstler, wobei man unter anderem mit der Londoner Saatchi Gallery kooperiert.

Trinkspiele im „Bierkönig“ von Palma. Foto: imago/MiS

Neben einem Saal etwa für aktuelle Videokunst öffnet sich da unverhofft ein Kabinett mit 200 Jahre alten Blumen- und Pflanzenfresken in südamerikanischem oder asiatischem Stil. Eine kleine Zauberwelt.

Außer einigen prächtigen älteren Museen findet sich in Palmas Gassen viel moderne Kunst und Design. Oft unter deutscher Leitung. Unweit einer Niederlassung des Berliner Haarkünstlers Udo Walz liegt in der Carrer de Sant Feliu die Dependance der international renommierten Galerie Kewenig. Gründer Michael Kewenig, der mit seinem Hauptsitz erst vor wenigen Jahren von Köln nach Berlin gezogen war, hat als Mallorca-Liebhaber 2004 seine Zweigstelle in Palma eröffnet, die seit dem plötzlichen Tod des Patrons im vergangenen Frühjahr von seiner Frau Jule fortgeführt wird. Mit Werken von Georg Baselitz, A. R. Penck oder James Lee Byars. Für Sammler oder bloß Neugierige eine Topadresse.

Am dritten Tag geht’s nach Artà

Als Kombi von Kunst- und leiblichen Genüssen empfiehlt sich das 2004 eröffnete Museum Es Baluard, zehn Gehminuten westlich der Kathedrale und wie diese über der Uferpromenade mit prachtvollem Blick aufs Meer und den Hafen gelegen. Gleich einem Schiff aus weißem Beton und blitzendem Glas ankert es im steinernen Hafen des Innenhofs einer mittelalterlichen Festung, ein Ort der zeitgenössischen Moderne von Picasso bis Anselm Kiefer. Ein Highlight sind die Bühnenbildskizzen Joan Mirós für eine Aufführung von Alfred Jarrys avantgardistischem Skandaldrama „Ubu Roi“, das mit dem surreal-fäkalischen Ausruf „merdre!“ (Schreiße!) beginnt.

Hat man das gesehen und ist aufs Dach des Museums mit dem tollsten Ausblick über Palma gestiegen, lockt die weitläufige Terrasse des Museumscafés, vor allem zum Sonnenuntergang vis-à-vis. Und für später befindet sich gleich gegenüber der Festungsmauer das Restaurant „S’Angel“ – mit exzellentem Garnelenceviche oder Foie gras zu moderaten Preisen.

Am dritten Tag geht’s über die Autobahn via Manacor durch die flache Inselmitte in kaum anderthalb Stunden nach Artà. Die pittoreske kleine Stadt rund um eine Anhöhe, gekrönt von einer mittelalterlichen Festung und einer barocken Wallfahrtskirche, ist der ideale Ausgangspunkt für Wanderungen oder Fahrten im angrenzenden Gebirge am Nordostkap Mallorcas. Schnell erreichbar sind auch mehrere schöne Sandstrände in der Umgebung des noch relativ zurückhaltend betonierten Badeorts Cala Ratjada oder die stilleren Buchten des Naturparks der Halbinsel Llevant. Es gibt Meer- und Bergpanoramen, Leuchttürme, alte Kastelle, prähistorische Ausgrabungen der bis heute rätselhaften balearischen Talajot-Kultur oder die in traumschöner Bergeinsamkeit gelegene Ermita de Betlem, eine Klause für Kapuziner- und Kartäusermönche.