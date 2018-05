Vor den Rittern herrschten Araber auf der Insel und hinterließen ihre Spuren: Maltas Katholiken beten auf Malti, neben Englisch die zweite Amtssprache, zu „Alla“. Nach den Rittern regierten kurze Zeit Napoleons Franzosen, bis 1964 das britische Empire – die roten Telefonzellen erinnern noch daran. Die Insel hat viel zu erzählen, ihre Hauptstadt ist ein Freilichtmuseum, sagen die Malteser. Marquis Nicholas de Piro breitet die Arme aus in seiner Sammlung dieses Mosaiks der Kulturen: „Es gibt hier die größte Mischung Europas in Europa.“

Vielleicht leben deshalb auf Malta solch treue Europäer: 85 Prozent der Bewohner fühlen sich als Bürger der EU. Die Wirtschaft wächst so schnell wie in kaum einem anderen Land der Union. Dieses Jahr, in dem Valletta Europäische Kulturhauptstadt ist, wird vermutlich alle Besucherrekorde brechen.

Daran dürften auch die Schlagzeilen nichts ändern, die die dunkle Seite von Malta ins Gespräch brachten: Die kleine Insel gilt als Steuerparadies, sie tauchte in den Panama Papers auf. Die Journalistin Daphne Caruana Galizia, die der Regierung des sozialdemokratischen Premier Joseph Muscat Korruption vorwarf, wurde vergangenes Jahr durch eine Autobombe ermordet. Fotos und Blumen erinnern gegenüber von Vallettas Gerichtsgebäude an sie, doch viele Kulturhauptstadt-Besucher ziehen nur daran vorbei.

Festa-Essen muss in eine Hand passen

In Valletta ist alles zu Fuß zu erreichen. Die Ritter haben die Stadt wie ein Schachbrett geplant, als eine der ersten in Europa. Es gibt Kreuzungen, an denen glitzert das blaue Meer beim Blick nach rechts und links auf beiden Seiten. Die Landzunge, auf der Valletta steht, wird umfasst vom Grand Harbour, einem natürlichen Hafen. Gerade hat wieder ein Kreuzfahrtschiff angelegt und ein paar traditionelle Holzboote schaukeln im Wasser, ihre Besitzer warten auf Rundfahrtgäste. Als es in Valletta noch britische Marines und mehr Hafenarbeiter gab, steuerten die Seemänner die Bordelle und Spelunken der Strait Street an. Heute stehen in der schmalen Gasse die Tische kleiner Restaurants und es gibt Gin & Tonic.

Wenn Roberta Preca zu einer Festa geht, dann läuft sie zuerst an den Essensbuden entlang. Mit ihrer Schwester Ramona betreibt sie ein Restaurant. Festa-Essen muss schnell gehen und in eine Hand passen: „Man nimmt ein bisschen vom einen und später ein bisschen vom anderen“, sagt die Frau mit den blonden Strähnen. Süßes wie Imqaret geht dann über die Theke: kleine frittierte Dattelkuchen, die noch dampfen. Oder Pastizzi, Blätterteigtaschen mit Ricotta- und Erbsenfüllung.

„Maltesische Küche ist eine Fusion“, sagt Roberta Preca, in deren Restaurant es nach Knoblauch duftet. Schnecken wie in der französischen Küche. Ravioli mit maltesischem Ricotta wie im nahen Italien. Oder Fisch aus dem Mittelmeer. Maltas Nationalgericht ist Fenek, Kaninchen, große Tiere sind selten auf der Insel.

Lauter als die Knallerei ist nur das Blasorchester

Ein paar Stunden später drängen sich vor der Tür des Restaurants die Menschen auf der Republic Street. Schwankend nähert sich über den Köpfen der Heilige Dominikus, fast ein Dutzend Männer schleppen die lebensgroße Figur Schritt für Schritt voran. Manche haben von der regelmäßig wiederholten Anstrengung schon einen Buckel.

Rote, blaue, gelbe Feuerwerksfunken sprühen am Himmel. Lauter als die Knallerei ist nur das Blasorchester vor der Prozession, Klarinettistin Nathalie Cachia Bonavia an der Spitze.