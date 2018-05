Hinkommen

Ryanair fliegt von Schönefeld zweimal pro Woche nonstop nach Malta (ab 60 Euro). Von Ende Oktober an fliegt auch Air Malta wieder zweimal die Woche direkt von Tegel aus, zurzeit ist ein Zwischenstopp nötig.

Unterkommen

Weil Valletta so klein ist, gibt es wenig große Hotels. Eher groß: Hotel Castille, im maltesischen Stil, mit Dachterrasse (Doppelzimmer circa 130 Euro, hotelcastillemalta.com). Eher klein: Boutique Hotel Ursulino in einem alten Palazzo mit Blick auf den Hafen (Doppelzimmer circa 170 Euro, ursulinovalletta.com). Auch im Vorort Floriana lohnen Unterkünfte, er geht direkt in Valletta über.

Rumkommen

Alle Veranstaltungen rund um die Europäische Kulturhauptstadt 2018 finden sich auf valletta2018.org/events. Termine aller Festas gibt es auf: maltainfoguide.com/ malta-village-feasts. Besondere Feuerwerke hat der Ort L-Imqabba zu bieten, zum Beispiel am 17. Juni und 15. August.

Info

Die maltesische Tourismusbehörde informiert im Internet unter visitvalletta.de oder urlaubmalta.com. ist mehr