Die alte Dame hält wenig von ihrem Ex-Gatten, wie man ihrer Autobiografie entnehmen kann. Darin schreibt sie, sie hätte sich gewünscht, Brando nie kennengelernt zu haben. Ihr erstes Treffen in einem Hotelzimmer endete damit, dass sie sich mit Gegenständen bewarfen. Danach seien Affären mit anderen Frauen und Gewaltandrohungen keine Seltenheit gewesen.

Ihre gemeinsame Tochter Cheyenne erhängte sich 1995 im Alter von 25 Jahren. Fünf Jahre zuvor hatte Christian Brando, Sohn aus erster Ehe, den Freund seiner Halbschwester Cheyenne in Brandos Villa in Los Angeles erschossen. Der Vater des Getöteten, ein Politiker aus Tahiti, hatte Brando angedroht, ihn strafrechtlich verfolgen zu lassen, sollte er je wieder tahitianischen Boden betreten.

Und so zog sich Marlon Brando von seinem Rückzugsort zurück. Das Hotel schloss in den 90er Jahren, auf der Insel lebten nur noch Tumi und ihre Eltern. Den Großvater sahen sie einmal im Jahr, wenn sie nach Los Angeles fuhren.

Opas Freunde in großen Villen

Für Tumi waren das Ausflüge in eine andere Welt. Sie wohnten in der Villa am Mulholland Drive, besuchten Opas Freunde in anderen Villen, „wo alles größer und glänzender war“ als auf Tahiti.

Natürlich erzählte man sich noch die alten Geschichten. Wie der Großvater einst die halbblinde alte Dame, die auf jeden Neuankömmling mit einer Flinte schoss, bekniete, ihm Tetiaroa zu verkaufen, und wie sie es nur unter der Bedingung tat, dass er die Natur intakt halte. Denn Tetiaroa war jahrhundertelang ein Ausflugsziel für die Häuptlingsfamilien aus Tahiti gewesen, ein Feriendomizil für die Oberschicht - also gar nicht so viel anders als heute.

Marlon Brando hielt sein Versprechen gegenüber der Vorbesitzerin. Nachdem sein Hüttenslum pleiteging, stellte er Richard Bailey seine Pläne vor. Vermutlich auch, weil er finanziell etwas klamm war, willigte er in die Verpachtung ein, ließ vertraglich jedoch festlegen, dass eine Forschungsstation der Tetiaroa Society über die Einhaltung der Öko-Regeln wachte.

Keine Memorabilia

„Bless his heart“, sagt Richard Bailey über Marlon Brando, sein Herz sei gesegnet. Ob er den Namen „The Brando“ gut geheißen hätte? „Vermutlich nicht“, sagt Richard Bailey, Personenkult war Brando zuwider.

Der Name ziehe nun aber die Menschen an, das wäre bei „Schatzinsel“ oder „Paradies-Resort“ vielleicht nicht der Fall. Wenigstens gibt es außer ein paar Fotos keine Memorabilia des Schauspielers. „Die Insel ist der Star, nicht er.“

Ins Fitnessstudio ging Brando nicht

Die Enkelin, Tumi Brando, glaubt nicht, dass die modernen Villen dem alten Mann gefallen hätten. Er mochte seine Strohhütten unterm Sternenhimmel. Ein Fitnessstudio besuchte der Hollywood-Star in seinen letzten 20 Lebensjahren bestimmt nicht, so wohlgenährt wie Brando aussah. Barack Obama ging bei seinem Aufenthalt zwei Mal täglich ins Gym, die Angestellten erzählen sich noch heute, wie voll das Studio plötzlich mit Sport treibenden Gästen wurde. Schwitzen mit einem Ex-Präsidenten, wo geht das sonst?

Tumi Brando mag den Wind, wenn er über die Insel peitscht, sie liebt die Seevögel, die in der Luft ihre Manöver fliegen. Sie ist froh, dass die Mermaid Bay an der Ostseite noch genauso unbebaut ist und das Wasser grünblau schimmert wie in ihren Schulferien. Für sie hat sich der Traum von ihrer Insel erhalten.

Für Marlon Brando hat er sich nicht erfüllt. Er starb 2004 auf einer Intensivstation in Los Angeles, 14 Jahre nachdem er Tetiaroa das letzte Mal betreten hatte.