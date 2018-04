Der Schauspieler hatte Tetiaroa, einen Atoll von zwölf kleinen Inseln, sogenannten Motus, bereits 1966 erworben. Auf einer von ihnen eröffnete er knapp zehn Jahre später eine Bungalowanlage für Touristen. Bailey übernachtete dort in den 80er Jahren, um ein romantisches Wochenende mit seiner tahitianischen Frau zu verbringen. „Romantisch ja, komfortabel nein.“

Dutzende leere Ölfässer lagen nahe dem Dieselgenerator herum. Die strohgedeckten Hütten waren stickig und dunkel. Ratten flitzten durch die Küche. Ein Journalist aus den USA besuchte Marlon Brando auf Tetiaroa und beschrieb, wie ein Angestellter die Hütte lüftete, indem er mit einer Machete ein Fensterloch in die Strohwand schlug.

Die Wirkung war phänomenal. Tausende Mücken piesackten den Gast nun völlig ungestört. Die „Los Angeles Times“ urteilte, das Hotel sei der „exklusivste Slum der Südsee“.

Komfort und Ökostrom

Jetzt ist es der eleganteste Fleck Französisch-Polynesiens. Wer heute aus der Hauptstadt Papeete nach 20 Minuten mit dem Kleinflugzeug landet, sieht die versteckten Villen, die Batterie von Solarpanels am Pistenrand und gleich dahinter die schwarzen Vulkansteine für den Feuerlauf. Die wurden extra für DiCaprio zusammengesammelt, der das berühmte Ritual ausprobieren wollte.

Nördlich der Startbahn stehen noch einige der alten Hütten. Erinnerungen an eine Zeit ohne Komfort und Ökostrom. Für die einen eine Zumutung, für die anderen ein Lebensgefühl. „Authentisch“ seien die, sagt Tumi Brando, eine Enkelin des Stars.

„Grandpa, nicht Marlon, nicht Brando“, liebte es einfach. Die 30-Jährige verbrachte die ersten drei Lebensjahre auf Tetiaroa, danach ist sie immer wieder für Wochenenden hergekommen. Jetzt ist sie das einzige Familienmitglied, das noch auf der Insel arbeitet und als Guide Gäste über die Natur aufklärt.

Hauseigener Sonnenschutz, um die Korallen zu schützen

Tumi Brando sah die Bagger, die den Boden für die Fundamente aufrissen, und war skeptisch. Sie kannte aber auch die Kühlschränke, die zu Grandpas Lebzeiten einfach im Unterholz verrotteten. Und hat mit dem quietschsauberen Resort deshalb ihren Frieden geschlossen.

Auch weil sich die millionenschweren Gäste ausführlich Kläranlage, Mülltrennung und den richtigen Sonnenschutz erklären lassen. Bitte keine herkömmlichen Cremes verwenden, warnt der französische Concierge. Die Inhaltsstoffe bleichen die Korallenriffe aus. Also empfiehlt er das hauseigene Produkt mit der grobkörnigen Textur. Frontalunterricht trotz Luxus. Eine Nacht kostet ab 3000 Euro pro Villa.

Meerwasser aus 936 Meter Tiefe

Eingepreist ist die zwölf Millionen US-Dollar teure Salzwasserpumpe, die kaltes Meerwasser aus 936 Meter Tiefe holt und für die Klimaanlage nutzt. Die Ratten und Mücken sind verschwunden, dank eines Vernichtungsfeldzugs von Wissenschaftlern der Universität von Tahiti.

In einem üppigen Garten wachsen Auberginen, Papayas, Bananen. The Brando ist kuratierte Natur und Nachhaltigkeitsexperiment in einem, fast ohne CO2-Fußabdruck und mit viel Fotoposing-Potenzial.

Die Gäste schauen aus ihrer Villa durch deckenhohe Fenster auf einen Pool, gehen den Pfad hinunter zum Strand, beobachten Seeschwalben, die torpedoartig ins Wasser tauchen. Überall hat die Natur mit Farben gepinselt, die man in Europa für verkitschte Fototapeten reserviert. Türkis, schneeweiß, azurblau.

Die Franzosen dachten ans Paradies

Schon die ersten Europäer, die es nach Tahiti und auf die umliegenden Inseln verschlug, haben die abgelegenen Südseeatolle als magische Orte empfunden. Der Forschungsreisende Louis Antoine de Bougainville segelte als erster Franzose 1768 um die Welt und beschrieb die Inseln als einen Garten Eden, in dem die Bewohner noch nicht von der Zivilisation verdorben seien.

Die Franzosen beanspruchten sie im 19. Jahrhundert schließlich für sich. Französisch-Polynesien ist nach wie vor ein Überseegebiet der Grande Nation, eine Meeresfläche halb so groß wie die USA mit einer Landmasse von nur 4000 Quadratkilometern, fünf Mal so viel wie Berlin.

Die Verlockung, in diesem entlegenen Teil der Welt zu bleiben, war auch für die Seeleute des englischen Segelschiffs „Bounty“ so groß, dass sie 1789 eine Meuterei gegen ihren sadistischen Kapitän anzettelten und sich mit polynesischen Frauen auf unbewohnte Inseln zurückzogen.

Meuterei auf der Bounty

Diese Geschichte erzählten sich Seemänner über Generationen hinweg, sie wurde ein Stoff für Bücher und Filme. Die Verfilmung der „Bounty“ war es schließlich, wegen der Marlon Brando 1960 zum ersten Mal nach Tahiti kam.

Im Film spielt er den rebellischen Offizier Christian Fletcher. Für die Rolle gelang es ihm als erstem Hollywood-Schauspieler, eine Gage von einer Million Dollar auszuhandeln. Die Dreharbeiten vor Ort waren wegen der isolierten Lage kostspielig, Brando stritt sich mit dem Regisseur, das Studio setzte vorsichtshalber einen neuen ein, und trotzdem gefiel dem Star das Ende nicht. Also wurde nachgedreht.

Für das Studio wurde die Mega-Produktion ein Flop, für Brando der Beginn eines neuen Lebens. In Tahiti heirate er seine Leinwandpartnerin Tarita Teriipaia, die 20 Jahre jünger als er war und heute die Großmutter von Tumi Brando ist. Sie lebt nach wie vor auf Tahiti, „sehr zurückgezogen“, wie die Enkelin sagt.