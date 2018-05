Vor Hubmann und Pagel liegt ein kürzlich erschienener Band der MEGA, an dem die beiden und eine Kollegin rund 15 Jahre lang gearbeitet haben. Er ist wie die ganze Reihe in dunklem Blau gehalten. 700 Seiten Text plus 1200 Seiten Apparat, insgesamt 3,2 Kilogramm, 219 Euro. Titel: „Manuskripte und Drucke zur Deutschen Ideologie“. Eine kleine Sensation. Denn die Forscher konnten bestätigen, dass eines der drei Hauptwerke (neben dem „Kommunistischen Manifest“ und dem „Kapital“) gar kein Buchprojekt von Marx und Engels war. Im Staatssozialismus galt die „Deutsche Ideologie“ als philosophisches Grundgebäude des Marximus, „ein in sich stimmiges, gegen Kritik abgeschlossenes System“. Nun wird klar: Es handelt sich dabei um eine Kompilation von Texten der beiden Denker durch Dritte.

Schon Ende der 70er Jahre hatte eine russische Wissenschaftlerin diese Vermutung geäußert, außerhalb der Fachkreise wurde sie jedoch kaum wahrgenommen. „Im Sozialismus hat man das als eine Hypothese behandelt – und immer dagegen angeschrieben“, sagt Hubmann. Was an Marx als Monolith rührte, war nicht erwünscht.

Der paranoide Sowjetführer Stalin fürchtete das Werk des deutschen Philosophen sogar.

21. Januar 1938, ein Donnerstag. In Saratow an der Wolga, 800 Kilometer südöstlich von Moskau gelegen, wird ein 67-jähriger Mann hingerichtet. Zeitgenossen beschreiben ihn als Persönlichkeit von seltener Willensstärke. Er ist beleibt, hat einen dichten weißen Schnurrbart und ein stürmisches Temperament. Nach nur 15-minütiger Verhandlung hatte ein Militärgericht David Rjasanow der Verbindung zu einer imaginären „antisowjetischen, rechtstrotzkistischen Organisation“ für schuldig befunden. Der wahre Grund für das Todesurteil dürfte ein anderer gewesen sein. Rjasanow, Vater der ersten MEGA, kannte seinen Marx in- und auswendig und wollte dessen gesamtes Werk veröffentlichen, nicht bloß eine vom und für den Staat zurechtgestutzte Version. Marx, der Widersprüchliche, Aufmüpfige, einer, der Gegner mit beißendem Spott überzog – dieser Denker kann Stalin nicht gefallen.

Sozialdemokraten träumen mit Marx von der Revolution

Es ist die Zeit des „Großen Terrors“, und mit Rjasanow, der seit Jahren nach Saratow verbannt war, stirbt einer der letzten kritischen Intellektuellen aus dem Führungskreis der Bolschewiki. Überall in der Sowjetunion werden seine Arbeiten nun aus den Bibliotheken entfernt. Wenige Tage vor seiner Erschießung sind Sicherheitskräfte in sein Haus eingedrungen, das Mobiliar haben sie auf einen Lastwagen verladen, viele Bücher aus dem Arbeitszimmer dagegen ins Feuer des großen Heizofens geworfen. Dort landet auch ein Foto vom Schreibtisch. Es zeigt den jungen Engels. Ein Geschenk von Karl Marx’ Tochter, versehen mit einer Widmung.

Rjasanow, der aus einer jüdischen Familie in Odessa stammt, war seit jungen Jahren nicht nur überzeugter Linker, sondern auch ein besessener Jäger des Nachlasses von Marx und Engels.

Als Karl Marx 1883 stirbt, geht, was er an Manuskripten hinterlässt, an den Gefährten Engels, der ihn um 14 Jahre überleben wird. Darunter befinden sich nicht zuletzt die Fragmente für die Fortführung seines großen Werks „Das Kapital“, eine Analyse und Kritik der kapitalistischen Gesellschaft, von der zu seinen Lebzeiten nur ein erster Band erschienen ist. Der Linken gilt Marx schon damals als ihr bedeutendster Vordenker, nicht nur in Deutschland. Die Industrialisierung verändert die Gesellschaft drastisch, in Berlin und anderen Städten schuften Arbeiter in Fabriken und hausen zusammengepfercht in Mietskasernen. Politisch sind die Umwälzungen ähnlich groß. Inzwischen wurden Parteien gegründet, im 1871 entstandenen deutschen Kaiserreich gibt es auch ein Parlament, das allerdings nicht viel zu sagen hat. Die junge Sozialdemokratie träumt damals mit Marx noch mehrheitlich von der Revolution. Wegen ihrer „gemeingefährlichen Bestrebungen“, so heißt es offiziell, bekämpft sie Bismarcks Staat viele Jahre lang. Als 1895 auch Engels stirbt, gehen große Teile vom gemeinsamen Nachlass an das Archiv der SPD.

Überall kopiert und kauft er Dokumente

David Rjasanow darf kurz darauf erstmals einen Blick auf die Manuskripte der zwei und auf die Bücher aus ihrem Besitz werfen. Die Aufbewahrung findet er schlampig, so deutet er später in einem Brief an: „Ich erinnere mich ganz wohl, diese Bibliothek noch im Jahre 1900 im ungeordneten Zustande in einigen Zimmern in Berlin herumliegen gesehen zu haben.“ In den Jahren darauf macht er es sich zur Aufgabe, bereits vorhandene Papiere zu ordnen und durchzuarbeiten und weitere aufzuspüren. Er konnte, schreibt ein Zeitgenosse, „wegen eines Kommas in einem Manuskript von Marx vierter Klasse und im ungeheizten Eisenbahnwagen mitten in der Nacht von Wien nach London reisen“.

Nach der Oktoberrevolution 1917 artet die Begeisterung in Sammelwut aus. In Moskau entsteht ein Marx-Engels-Institut mit Rjasanow an der Spitze, üppig ausgestattet mit Räumen, Mitarbeitern und Geld. Lenin persönlich hat das verfügt. In einem Schreiben fragt der Revolutionsführer, ob man Briefe von Engels oder Fotokopien davon nicht bei „Scheidemann und Co.“ (er meint den deutschen Sozialdemokraten Philipp Scheidemann) erstehen könne: „Das ist doch so eine käufliche Bande.“ Rjasanow darf tatsächlich zu einer veritablen Shoppingtour starten. Für sein Institut übernimmt er ganze Bibliotheken und Privatsammlungen aus verschiedenen Ländern und damit Zehntausende Bücher, Flugblätter und Zeitungen, die mit der Geschichte der Arbeiterbewegung zusammenhängen. Ob im SPD-Archiv, bei der Familie Engels oder im Archiv der Uni Jena, an der Marx promoviert hat: Überall kopiert und kauft er Dokumente. (Anno 2018 sind es Chinesen, die solchem Material weltweit hinterherjagen und viel Geld dafür bieten.)

Die Idee einer Gesamtausgabe muss Rjasanow schon lange mit sich herumgetragen haben. Auch in der SPD kursiert sie seit Jahrzehnten. Als die Sozialdemokraten – Deutschland ist inzwischen zur Republik geworden, und die Partei stellt deren ersten Präsidenten – Mitte der 20er Jahre beschließen, eine solche Ausgabe auf den Weg zu bringen, haben in Moskau längst die Vorbereitungen begonnen. Da Kommunisten und Sozialdemokraten sich immer stärker entzweien, kommt es zu keiner wirklichen Zusammenarbeit. Die Sowjets kooperieren mit dem Frankfurter Institut für Sozialforschung (bekannt als Wirkungsstätte von Horkheimer und Adorno), dort erscheint 1927 der erste Band der ersten MEGA.