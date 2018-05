Rjasanow wird schon 1931 verhaftet und in die Verbannung geschickt. Wie er werden zahlreiche Mitarbeiter der MEGA exekutiert. Insgesamt erscheinen ein Dutzend Bände der Gesamtausgabe, bis Stalin das Projekt stoppen lässt.

Als in Deutschland die Nazis an die Macht kommen, fürchten die Sozialdemokraten um den Marx-Engels-Nachlass. Ein Angebot zur Übernahme aus Moskau schlägt die SPD aus, stattdessen gibt sie die Unterlagen ans Institut für Sozialgeschichte nach Amsterdam, dorthin gelangen sie auf zum Teil abenteuerlichen Wegen, unter anderem verschifft auf Kähnen. Bis heute befinden sich zwei Drittel des Materials in der niederländischen Metropole. Ein Drittel lagert jetzt in Moskau, bombensicher, acht Stockwerke tief in einem Keller. Es handelt sich vor allem um Briefe, manchmal ist nicht ganz klar, wie die Dokumente nach Russland gekommen sind.

Fast drei Jahrzehnte gerät das MEGA-Projekt in Vergessenheit. In den 50er Jahren beginnt das Institut für Marxismus-Leninismus, wie Rjasanows einstige Wirkungsstätte im Norden Moskaus nun heißt, stattdessen mit der „Sotschinenija“. Sie ist eine Studienausgabe der Werke von Marx und Engels. Weder historisch-kritisch ediert noch umfassend, aber trotzdem 44 Bände stark. Die „Sotschinenija“ bildet die Grundlage für die Marx-Engels-Werke, die in der DDR erscheinen. Spitzname der Reihe: die blauen Bände. Die Bücher stehen trotz der deutschen Teilung auch in vielen Regalen im Westen, ob tatsächlich gelesen oder eher zur Dekoration. Nicht bloß, weil Marx in den 60er und 70er Jahren wieder schwer in Mode ist, zumal unter Studenten. Sondern auch, weil die Bücher eine gute Möglichkeit darstellen, das DDR-Geld, in das man seine D-Mark bei einem Besuch „drüben“ zwangsweise umtauschen muss, sinnvoll auszugeben.

Nach Stalins Tod wird das einstige Urteil gegen David Rjasanow 1958 als unrechtmäßig anerkannt, und dessen alter Traum lebt erneut auf. Doch die Entstalinisierung ist ein langsamer Prozess, und so stößt die Wiederaufnahme der MEGA anfangs auf Widerstand. „Eine historisch-kritische Gesamtausgabe, die sei überhaupt nicht möglich. Denn Kritik an Marx und Engels, das könne nicht sein! So habe ich das damals wörtlich von jemandem aus dem Zentralkomitee der KPdSU gehört“, erzählt Martin Hundt.

Der 85-Jährige hat die zweite MEGA praktisch vom ersten Tag an begleitet, sein Verantwortungsbereich war die Abteilung III: Briefwechsel, und er hat sie später mit „über die Wende gebracht“, wie er sagt. Ein Leben mit Marx und Engels, vier Jahrzehnte lang, eigentlich bis heute.

1989 drohte der MEGA schon wieder das Aus

Hundt steht im Arbeitszimmer seines Häuschens in der Nähe von Potsdam, die Havel ist nicht weit, in den Regalen die blauen Bände, die MEGA und eine Reihe Heinrich Heine. Er entschuldigt sich, er habe noch mit den Folgen eines Sturzes zu kämpfen, normalerweise sei er schlagfertiger, „ein frecher Bengel – außer wenn ich Marx gegenübersäße, da wäre ich eingeschüchtert“.

Hundt hat einst Publizistik studiert, war vor seinen MEGA-Jahren Journalist und ab 1981 Professor für Geschichte der Arbeiterbewegung. Eine DDR-Karriere aus dem Bilderbuch. Trotzdem verteidigt er „die sozialistische Konstruktion“, wie er es ausdrückt, nicht. Woran er indes festhält: Wer immer an deren Zusammenbruch Schuld trägt, Marx war es nicht. Warum ist der Staatssozialismus dann gescheitert? „Weil die Halunken nicht auf ihn gehört haben. Weil Stalin alles pervertiert hat und es danach kein Zurück mehr gab.“

Die MEGA musste selbst in der eingemauerten DDR eine internationale Angelegenheit sein. Dienstreisen gehörten von Anfang an dazu, ins Archiv nach Amsterdam, wo Hundt sich mit einem Forscher aus Frankreich anfreundete, und nach Moskau sowieso. Gleich beim ersten Trip dorthin empfing ihn seine Kollegin Irina aus Wladiwostok. Wenig später wurde sie seine Frau.

Dann, plötzlich, drohte der MEGA schon wieder das Aus, dieses Mal unter ganz anderen Vorzeichen. 1989, die Mauer fällt, der Ostblock bricht zusammen. Die kommunistische Ideologie scheint für immer kompromittiert, Institute für Marxismus-Leninismus wird es bald nicht mehr geben. Martin Hundt denkt dennoch gern an eine Episode aus dieser Zeit zurück, schließlich endete alles halbwegs versöhnlich. Da war der Tag, an dem er in seinem Auto nach Aix-en-Provence fuhr, sein französischer Freund Jacques hatte geholfen, ein Treffen zu organisieren. Die Russen waren auch dort und internationale Experten für historisch-kritische Ausgaben. Gemeinsam diskutierte man in der Sonne Südfrankreichs, wie sich das Projekt retten ließe. Das Glück der MEGA war, dass man in den 60er Jahren nicht einfach Rjasanows Arbeit fortgeführt hatte, sondern von vorne begann, nach dem damals neuesten Stand der Forschung. Sieht man von einigen ideologischen Formulierungen ab, entsprach die Gesamtausgabe westlichen Standards. Deshalb konnte es weitergehen, wenn auch in viel kleinerem Rahmen. Statt Personal im dreistelligen Bereich gab es nur noch Werkverträge für ein paar Leute.

„Die Ostler kennen jeden Buchstaben“

1990 wurde die Internationale Marx-Engels-Stiftung gegründet. Ein beratendes Netzwerk mit Sitz in Amsterdam, dessen Vorsitz der Berliner Politikwissenschaftler Herfried Münkler innehat. Unter dem Dach der Stiftung kommen Institutionen aus verschiedenen Ländern zusammen. Etwa das Marx-Haus in Trier, das Russische Staatsarchiv für Politik- und Sozialgeschichte und eben die Berlin-Brandenburgische Akademie. Am Gendarmenmarkt wird nicht nur alles koordiniert, hier muss auch das Geld für die Forschung beschafft werden.

Was zurück zu Gerald Hubmann führt. Der letzte Neuantrag und der damit verbundene Papierkram haben ihn einige Nerven gekostet. „Drei Jahre hat das gedauert, es war ein Kampf.“ In den Nachwendejahren machte noch der konservative Münchner Politikwissenschaftler Konrad Löw Front gegen die MEGA. Marx und Engels seien Terrorpaten und ihr Werk nicht bedeutend genug, argumentierte er. Die Debatte ist lang vergessen. Für Hubmann sind die beiden Denker Klassiker, so wie Leibniz und Kant, und die hätten schließlich auch ihre historisch-kritische Ausgabe. Außerdem wurde die MEGA seit Anfang der 90er Jahre konsequent entpolitisiert. „Es gibt hier auch Marxisten, aber an Marx zu glauben, ist keine Qualifikation für eine Mitarbeit.“ Worauf man noch Wert legt, ist ein ausgeglichenes Verhältnis von Ost- und Westdeutschen. Hubmann, der aus dem Westen stammt, findet das befruchtend: „Die Ostler kennen jeden Buchstaben, jeden Brief, vorwärts, rückwärts. Wir haben stattdessen eher einen Blick dafür, welche Gedanken vielleicht gar nicht exklusiv von Marx stammen.“