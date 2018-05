Ansonsten prägt das Projekt, stärker als je zuvor in seiner Geschichte, das Internationale. Forscher alle Länder, vereinigt euch! Zum Beispiel Kenji Mori von der Tohoku-Universität im japanischen Sendai. An vier Bänden war der 56-Jährige schon beteiligt. Alles begann damit, dass er nach dem Grundstudium vor einem Dilemma stand. Sollte er Volkswirtschaft studieren oder seiner Liebe zur deutschen Kultur folgen und Germanistik wählen? Er entschied sich für Ökonomie, aber beschäftigte sich immerhin mit einem Deutschen, Karl Marx. Die offizielle Sprache der MEGA ist Deutsch, das sei für Ausländer die große Herausforderung, sagt Mori. „Marx’ Deutsch wiederum ist recht gut zu verstehen. Bloß seine Handschrift kann ich nach all den Jahren noch immer nicht entziffern.“ Die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg liege bei dem Thema besonders nahe. „Marx war ja selber ziemlich international.“ Französisch war quasi seine zweite Muttersprache, London sein langjähriges Exil, die „New York Daily Tribune“ sein Arbeitgeber, die Vereinigung aller Proletarier seine Vision.

Und was bleibt nun von ihm, den man in aller Welt kennt?

Den Mann interessierte eigentlich alles

Für Martin Hundt ist es eine bestimmte Geisteshaltung: „Immer weiter forschen, sich nicht festlegen, keine Dogmen akzeptieren.“ Hoffnungsvolle Ansätze für einen besseren Sozialismus sieht er, der selbsterklärte Marxist, derzeit nirgends. Zuletzt hat er sich aufgeregt über die neue Marx-Statue in Trier, ein Geschenk aus Peking. „Entschuldigen Sie bitte meine Ausdrucksweise“, sagt er, „aber die Chinesen kotzen mich an.“ Die Riesenfigur folge der Idee, „wenn es ein Meter mehr ist, dann ist die Verehrung umso größer. So ein Denken war Marx völlig fremd.“

Kenji Mori findet es erstaunlich, dass ebenjene ökonomische Entwicklung, die man zurzeit in allen kapitalistischen Ländern beobachten kann – zunehmende Automatisierung bei gleichzeitig sehr niedrigen Zinsen – schon prophetisch von Marx im Zusammenhang beschrieben wurde.

Und Gerald Hubmann ist über seine Arbeit zwar nicht zum Gläubigen geworden, „aber mein Respekt für Marx ist gewachsen. Weil mir klar wurde: Was der alles gemacht hat, diese ungeheuren Studien, diese Breite, diese Akribie!“ Hubmann zeigt eine Seite aus einem geologischen Exzerpt von Marx. Den Mann interessierte eigentlich alles. Tagelang konnte er in der Bibliothek sitzen und Abbildungen von Gesteinsschichten und Fossilien mit Zigarettenpapier abpausen. Wie in einem Sog.

Dieser Marx’sche Sog, er scheint sich auf viele zu übertragen, die mit seinem Werk in Berührung kommen. Bis heute.