Lebensmüde machen hier Stand-up-Paddling. Dort, wo der Rio Nosara aus Costa Ricas Hochland ins Meer mündet, wo sich Salz- und Süßwasser treffen. Der Ozean spült die Haie in die Mündung, der Fluss die Krokodile. Dazwischen die Wellen, die einem leicht das Brett unter den Füßen wegziehen können.

„Da bleiben wir doch lieber im Kajak“, sagt Hans Werner Klossek. „HW“ nennen ihn alle, was mit spanischem Zungenschlag nach Havier klingt und damit schon ziemlich einheimisch. Und weil er bereits seit 17 Jahren in Costa Rica lebt, ist er das im Grunde auch.

600 000 Menschen sind 2001 aus Deutschland fortgezogen. Im vergangenen Jahr war die Zahl fast doppelt so hoch. Das mag an der Fülle von Instagram-Bildern liegen, die einem die Schönheit der Welt an jedem noch so tristen Novembermontag gehässig vor Augen führen, und an unzähligen „Abenteuer Ausland“-Dokus im Nachmittagsprogramm von Vox und Kabel eins. Auswandern liegt jedenfalls im Trend.

Auswanderer aus Zufall

HW, Anfang 50, streichelt sein Pferd namens Aladin, wirft die schulterlangen Haare zurück und lacht. Seine Frau Beate, fast im selben Alter, macht das Gleiche, man weiß nicht so genau, worüber sie lachen, beide lachen sehr viel, das steckt an. Sie mit ihrer heiseren Stimme, er mit seinem Ruhrpott-Dialekt, sie wären die perfekte Besetzung für jede dieser Nachmittagsshows. Haben sich eine Art Ranch zugelegt im Surferparadies Nosara, direkt an eben jener Mündung. Das Meer und der Fluss nach vorne raus, im Rücken das dichte Grün. Geführte Kajaktouren kann man bei ihnen buchen oder Reittouren.

Von ihrem Kennenlernen haben die beiden schon so oft erzählt, dass daraus eine Art Choreografie wurde, bei der sie sich Satzenden zuwerfen wie Kinder einen Ball. Das Reiten am Strand, das war Beates Idee, HW hatte es bis dahin nicht so mit Pferden. Er war eher Auswanderer aus Zufall. War ursprünglich bloß zum Urlaub in San José, hatte als Sozialarbeiter einen guten Job in Deutschland. Traf auf Beate, die schon vier Jahre hier lebte. In Deutschland war sie Beamtin bei der Deutschen Bahn. Lange her, wie gesagt. Beate liebte anders als HW schon immer Pferde und das Reiten. Verliebte sich in Costa Rica, blieb, traf HW, verliebte sich in ihn, er sich in sie und schließlich auch in das Land, blieb dann auch. Routinierte Pointen.

So glattgeschliffen, fast zu schön, um wahr zu sein. Aber das gilt ja für so vieles in Costa Rica.

Spinnen, Schlangen, Vögel

Es ist leicht, sich hier wohlzufühlen. Wegen der Strände etwa, palmenbewachsen, weiß und breit, die wenigen Menschen hier sind praktisch ausnahmslos gerade so hübsch, dass man sich selbst noch nicht hässlich fühlt. Costa Rica liegt zwischen zwei Meeren, im Osten die Karibik, im Westen der Pazifik. Dazwischen 23 Vulkane, Hochland, Regenwald.

Aloe Vera, Kochbananen, Mangos und Palmen als Lebenswelt für Brüll- und Kapuzineraffen, Spinnen, Schlangen, Vögel. Costa Rica beherbergt eine halbe Million Tier- und Insektenarten – etwa vier Prozent aller auf der Erde vermuteten Spezies, auf einer Fläche so groß wie die Slowakei. Allenthalben begegnet man der Goldenen Seidenspinne, die Fäden ihres Netzes sind so fest, dass Forscher sie zu kopieren versuchen. Unter einem Spinnennetz rollt sich eine Boa Constrictor zum Nickerchen zusammen. Und dann wären da ja noch die Krokodile, die man an diesem Morgen vom Kajak aus im Rio Nosara beobachten kann.

Mehr zum Thema Ökotourismus auf Kaffeeplantagen Fachwerk für Nicaragua

Die Ufer des Flusses sind dicht bewachsen und dünn besiedelt. Lediglich ein paar Krabbenfischer winken von dort. Wenn im Pazifik gerade Ebbe ist, steht das Wasser stellenweise bloß kniehoch im Fluss. Man fürchtet, die Krokodile versehentlich mit dem Paddel zu erwischen. Nach einer Weile hält man jedes Treibholz für ein potenzielles Raubtier, was meist nicht stimmt. Bis man dann, wieder fast an Land, tatsächlich noch ein Riesenexemplar entdeckt, groß genug, dass man gar nicht böse drum ist, angemessen weit weg zu sein. HW lacht, wenn die Gäste solche Sorgen mit ihm teilen. Hat er schon oft gehört. Die Bullenhaie immerhin sind für einen Augenblick vergessen.