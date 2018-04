Einer der Gründer ist Gregor Wöltje. Der 55-Jährige arbeitet gerade in seinem Büro. Das heißt: Er hockt mit rundem Rücken auf einem Sofa in der Lobby, vor ihm ein aufgeklappter Laptop, neben ihm zwei Gäste, die auf Spotify ihre Musiklisten aktualisieren.

Als Werber hat Wöltje früher Kampagnen für MTV und Burger King mitgestaltet, seit zehn Jahren berät er Unternehmen in Nachhaltigkeitsfragen und bei Marketingstrategien. Er trägt eine Brille, kurze graue Haare und ein lockeres Ensemble von grauem Pullover und schwarzer Jeans. Sein Titel im Hotel lautet nun Managing Director.

„Das Ding stand leer“, fasst Wöltje die jüngere Geschichte des Gebäudes zusammen. Die Bank war vor drei Jahren ausgezogen, eine Hotelgruppe wollte umbauen, musste jedoch nach einem Gerichtsverfahren ihr Projekt zurückziehen. Der Besitzer, die Bayerische Hausbau, suchte eine Interimslösung. Also trat man an Michi Kern und Gregor Wöltje heran, von denen man annahm, dass sie schon irgendwas anzufangen wüssten mit dem ganzen Platz.

Das Lovelace dreht die Lautstärke gern auf

Zwei Jahre Mietvertrag, millionenschwere Renovierungskosten, zwei Monate Planung, dreieinhalb Monate Umbauzeit, und erst einen Tag vor der Eröffnung im vergangenen September gaben die Behörden die offizielle Genehmigung zur Inbetriebnahme. Gregor Wöltje erinnert sich daran, wie oft jemand vom Amt anrief: „Was ist das denn? Herberge, Einzelhandel, Gastronomie?“ Das alles – und noch viel mehr, nämlich Veranstaltungsort, Sportklub oder Barbiersalon.

Wöltje zeigt die vielen Möglichkeiten, sich zu zerstreuen, bei einem Rundgang. In der ersten Etage verkauft ein Modelabel seine Entwürfe von der Stange, in der zweiten warten Barbiersessel auf Kunden, in der Bar unterm Dach mixt ein junger Mann Gin Tonics für 9,50 Euro, und nebenan lernen junge Menschen in einem gläsernen Sportstudio Boxen. Irgendein Event findet immer im Lovelace statt, eine Deep-House-Party, die Abschlussveranstaltung einer Messe oder ein Rockkonzert.

Das Lovelace dreht die Lautstärke gern auf, verstanden. Mit mehr Dezibel steigt die Stimmung der Besucher. Proportional dazu sinkt normalerweise die Laune der Hotelgäste. In den Zimmern ist jedoch nichts zu hören. Heller Holzfußboden, graues Polstersofa, ein Mammutbett vor grauen Stoffvorhängen, die von den hohen Decken bis zum Boden reichen und einmal um den gesamten Raum herum gehen. Man hat den Eindruck, sich wahlweise auf einer Bühne (der Vorhang!) oder in einem Kokon (die Dunkelheit!) zu befinden. Die Stahltüren stammen noch aus den Bankzeiten – die Vorstandsmitglieder brauchten für ihre ausgetüftelten Geschäftsstrategien wohl allerhöchste Konzentration – und bieten wirklich größtmöglichen Schallschutz.

Für ähnliche Projekte gibt es kaum Nachahmer

In der ehemaligen Bank wohnen nun arabische Familien neben deutschen Anwälten, junge Pärchen neben internationalen Künstlern. Der für seine Lichtinstallationen berühmte Däne Olafur Eliasson übernachtet hier, die Toten Hosen haben in den Zimmern geschlafen und nur eine Sache bemängelt: dass es keine Fernseher gibt. Die wurden flugs besorgt und später wieder hinausgestellt. Die Zimmer sehen ohne die Ungetüme einfach schöner aus. Und wer sich heute einen Film im Bett anschauen möchte, hat sowieso meist seinen Laptop dabei.

Es ist sechs Uhr abends, hinter der Rezeption trotten Angestellte von BMW aus ihren Zimmern. Nur 40 Prozent des Umsatzes generiert der Hotelbetrieb, den Rest bringen Events und Vermietungen ein – wie jene an den Autohersteller, der seine E-Communication-Abteilung in einem Trakt einquartiert hat.

Dass es kaum Nachahmer für ähnliche Projekte gibt, liegt laut Wöltje auch daran, dass niemand weiß, ob sich die Höhe der Investition je wieder einspielt. Deshalb brauchen Menschen, die irgendwo anders einen Ort wie das Lovelace erschaffen wollen, folgende Qualifikation: „Die müssen wie wir einen an der Klatsche haben.“ Und eineinhalb Millionen auf der Kante.

Das sind Peanuts im internationalen Vergleich. Die Zwischennutzung soll Anfang des kommenden Jahres auslaufen. Die Hotelgruppe Rosewood hat Verträge über einen Umbau unterzeichnet. Die Investitionssumme beziffert die Bayerische Hausbau auf 100 Millionen Euro.