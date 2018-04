So ist die Baldwin Street bis heute Sinnbild des Verdachts der Bewohner Dunedins, dem Rest der Welt egal zu sein. Sie steht aber auch für den Stolz der Menschen hier unten. Sie haben die Straße, die noch nicht einmal geteert ist, weil der Teer Richtung Tal rutschen würde, nicht sich selbst überlassen. Die Häuser sind bewohnt und beliebt. „Hier hast du einen fantastischen Ausblick “, sagt eine Bewohnerin über die Hecke hinweg, „und den ganzen Tag Sonne.“ Man bräuchte nur eine gute Handbremse und starke Nerven, um die mit Selfiesticks bewaffneten Kreuzfahrttouristen zu ertragen, die die Straße erwandern.

Der Andrang macht die Bewohner aber auch glücklich. Sie fotografieren, also gibt es uns! Denn die größte Angst der Neuseeländer ist, und offensichtlich ist sie im südlichsten Süden noch ein bisschen größer, dass ihre Inseln von der Weltkarte rutschen könnten – und keiner es merkt. Deshalb sind die Neuseeländer traditionell stolz darauf, wenn ihr Neuseeland in Europa oder den USA wieder mal eine Schlagzeile wert ist.

... und windgebeuteltem Cape Saunders. Foto: AFP

Sie feiern Ed Hillary, den Erstbesteiger des Mount Everest, ihren ewigen Helden und die All Blacks, wenn sie den Titel der Rugby-WM holen. Sie bejubeln ihre Segler, wenn sie den America’s Cup gewinnen. Längst schimpfen Puritaner und Freigeister gemeinsam auf die da oben: auf die „Crusaders“, den Rugby-Rivalen aus Christchurch, der größten Stadt der Südinsel. Auf die Aucklander, die oben im Norden der Nordinsel nur Geld zählen würden. Auf die Australier sowieso!

„Wir wussten sofort, das ist es“

„Bei uns kann jeder auf seine Weise glücklich werden“, sagt Laura O’Brien, die Anfang der 1990er Jahre mit ihrem Mann von Kalifornien nach Dunedin gezogen ist. Sie genießt ihren Feierabend vor der „Albar“ zwischen dem achteckigen Hauptplatz und dem Bahnhof und lässt die Abendsonne ihr Gesicht kitzeln. Die ehemalige Fleischerei, die in ein Pub verwandelt wurde, ist voll. Weiße Fliesen kleben an den Wänden, Punk dröhnt aus den Boxen, das frisch gezapfte Bier schmeckt angenehm herb. Zwei Arbeiter am Tresen diskutieren über die „Highlanders“, die Rugby-Mannschaft aus Dunedin, deren Coach jüngst zur japanischen Nationalmannschaft wechselte. Als ob Geld alles wäre, schimpfen sie.

Die O’Briens bringt nichts mehr weg. Täglich fährt Laura mit Touristen auf die Otago-Halbinsel, um nach Pinguinen und Albatrossen Ausschau zu halten. „Wir sind bei unserer Hochzeitsreise um die halbe Welt gereist“, erzählt sie. „Als wir hier ankamen, wussten wir sofort, das ist es.“ Warum? „Für mich kann es nicht abgeschieden genug sein. Weg von den Zwängen der Welt da oben. Weg von all den Konventionen. Manchmal schneit es im Winter, manchmal sind es zur selben Jahreszeit weit mehr als 30 Grad.“