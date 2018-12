„Papa, wo ist denn der Kapitän?“ Da steht man vor so einem Kreuzfahrtschiff, Anlegestelle Kieler Hafen. Unser elfjähriger Sohn hat uns hierher gebracht. Er hatte zig „Traumschiff“-Folgen im Fernsehen geschaut. Irgendwann kam der Wunsch: „Können wir da nicht auch mal mitfahren?“ Tja. Können wir? Man hat da ja seine Vorbehalte, seinen David Foster Wallace gelesen, die schrecklich-amüsante Reportage über eine Kreuzfahrt. Doch was trägt schon Kulturkritik gegen die Macht eines Kindes? Halb fielen wir, halb sanken wir hin, am Ende wurde gebucht: Einmal von Kiel zum Nordkap und zurück, 14 Tage All-Inclusive. All-Inclusive-Erwartungshaltung, versteht sich.

„Traumschiff“-Kapitän Sascha Hehn wurde bei meinem Sohn schon zu einer Art ewigem Navigator. Pol der Sicherheit. Steter fürsorglicher Reisebegleiter. Fast eine Vaterfigur. Und dann das am Tag der Anreise: Du landest mit Familie vorm Bauch so eines Riesenschiffs – und wirst freundlich und ohne Umwege in deine Kabine gewiesen. Von wegen großer Mann mit weißer Mütze, der seine Gäste mit Sektglas an der Reling begrüßt. Der Kapitän auf unserem Schiff, der AidaAura, zeigt sich erst viel später, und dann auch nur spärlich.

Wir gehen natürlich trotzdem rein. Staunen über die Ausmaße des schwimmenden Hotels, das 14 Tage lang unsere Heimat sein wird. Schier endlose Gänge und Treppengeländer, zwölf Decks, auf jedem handballfeldgroße Unterhaltungscenter. 1440 Passagiere, mehrere Restaurants, emsige Bedienungen, Pool-Deck, Theaterraum, Shuffleboard. Von der Ausstattung her ist die AidaAura mit der kleineren MS Amadea vergleichbar, auf der die „Traumschiff“-Crew um Sascha Hehn als Kapitän Burger, Nick Wilder als Doktor Sander und Harald Schmidt als Kreuzfahrtdirektor Schifferle über die Weltmeere schippert.

Die AidaAura fährt noch mit Schweröl

Seit 1981 läuft das Format, mehr als 80 Folgen. Das hat viele der sieben, acht Millionen „Traumschiff“-Gucker offenbar zum Nachmachen angestiftet. Nicht nur hier auf der Nordkap-Route, in der Hauptreisezeit von Mai bis September mit den unzähligen Aida- und Hurtigruten-Schiffen, die sich in den Fjorden drängeln.

Rund eine Million Menschen steigen laut Fachzeitschrift „FVW“ jedes Jahr in Deutschland auf ein Kreuzfahrtschiff. Es werden stetig mehr. Selbst Skeptiker können sich der Faszination eines schwimmenden Hotels mit Fulltime-Service nicht ganz entziehen, wenn man es schafft, das Thema Umweltschutz auszublenden. Einiges soll da gerade besser werden, demnächst geht das erste mit Flüssiggas betriebene Kreuzfahrtschiff in Betrieb.

Die AidaAura fährt leider noch mit Schweröl. Unterwegs wird die eine oder andere schwarze Wolke aus dem Schornstein geblasen. Ignoriert von den Passagieren auf dem Sonnendeck. Die nippen an ihren Cocktails und fühlen sich, wer weiß, so privilegiert wie Heinz Hoenig oder Michaela May, jene Stars aus 37 Jahren „Traumschiff“.

Man muss sich da als Kleinfamilie schon sehr mögen

Wobei, ganz so privilegiert ist das auf der AidaAura dann doch nicht. Einige wenige Suiten wie im Fernsehen gibt es zwar. In der Hauptsache drängen sich aber erst mal 1800 Menschen, inklusive Crew, auf einem 200 Meter langen und 28 Meter breiten Schiff. Was für ein Kontrast: Hier die Größe des Schiffes, allein das Sonnendeck misst mehr als 3000 Quadratmeter, dort unsere 17-Quadratmeter-Kabine mit Miniatur-WC. „Papa, wo ist der Balkon?“ Zähneputzen muss generalstabsmäßig geplant sein. Man sollte sich da als Kleinfamilie schon sehr mögen.

Andererseits, wen hält es länger in der Kabine, wenn es mit dem Schiff in den Geirangerfjord geht? Draußen-Frühstück im Calypso-Restaurant. Rechts die hohen Felsen, ein Rauschen, „Sieben Schwestern“, die berühmten Wasserfälle. Möwen umschwirren das Steuerbord. In dem Takt geht es weiter. Bodo, Leknes, die Lofoten. Von Seetag zu Landtag, von Landtag zu Seetag. Langsam hat sich der Gleichgewichtssinn ans Wellenschaukeln gewöhnt. Reisetabletten können nicht schaden.

Und wenn nicht, gibt es auf der AidaAura ja auch einen Schiffsarzt. Der kann mit der wilden Lässigkeit vom „Traumschiff“-Doc Nik Wilder allerdings nur bedingt mithalten. Dazu muss man sich bloß die nächste Weihnachts-Ausgabe anschauen. Da spielen Wilder und Kapitän Burger Poker, um einen Kombüsenkoch als Erpresser zu enttarnen, der die Gäste vergiften will. Darauf können wir in der Realität gerne verzichten. Dort geht’s friedlicher zu.