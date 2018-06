„Einstimmig“, sagt Kommissionschef Bernd Martin in seinem Studierzimmer, „wir haben einstimmig beschlossen, dass die Sepp-Allgeier-Straße umbenannt werden muss.“ Er zitiert aus dem Urteil: „So wie Allgeier in den Bergfilmen die männlichen Protagonisten vor der Kulisse der Hochgebirgslandschaft ästhetisch heroisierte, so inszenierte er mit der Filmkamera (...) den allmächtigen Führer eines neuen nationalsozialistischen Reiches.“ Allgeier habe Hitler bevorzugt von unten gefilmt, sagt Martin, wie in den Bergen seine Protagonisten. Die Wirkung: Der Protagonist werde überhöht. Zudem sei Allgeier 1937 in die NSDAP eingetreten. „Wenn ein Straßenname Belohnung für ein beispielhaftes Leben sein soll – dann kommt Allgeier dafür nicht infrage.“

Als Bernd Martin sein Urteil in Freiburg verkündete, riefen alte Weggefährten bei Hans-Jörg Allgeier an und forderten ihn auf, öffentlich zu widersprechen. Der wollte nicht, obwohl die Bekannten ihn drängten. „Meinem Vater wäre diese Straße egal gewesen“, sagt er.

Anders sieht das der Freiburger Historiker Werner Klipfel, der sich so umfassend mit Allgeiers Werk beschäftigt hat wie kaum jemand sonst. Er findet, eine Erklärtafel unter dem Straßenschild hätte gereicht. „Wir machen den Fehler, die Taten von Leuten wie Allgeier aus heutiger Perspektive und mit heutigem Wissensstand zu betrachten“, sagt er.

Allgeier, der Opportunist?

Für eine freundlichere Betrachtung setzt sich auch einer der letzten lebenden Weggefährten Allgeiers ein, sein damaliger Kameraträger Manfred Kranz. Kranz ist heute 98 Jahre alt, fährt noch Auto und erinnert sich an viele Details, die Allgeier ihm erzählte. In seinem Keller steht dessen alte Kamera, daneben lagern Dutzende seiner Filme. „Allgeier wurde vom Erfolg nach oben gespült“, sagt Kranz. Dabei habe er Hitler so begeistert, dass der Allgeier als persönlichen Kameramann auserkor. „Politisch war Allgeier nie, der wollte drehen, komme, was wolle“, sagt Kranz. 1937 sei er in die Partei eingetreten, weil er sich davon Geld für seine Filme versprochen habe. Allgeier, der Opportunist? So sehen Kranz und Klipfel das.

Historiker Bernd Martin kramt jetzt nach belastendem Material in seinen Unterlagen. Er hat es gesammelt und dem Urteil angehängt. Zum Beispiel die Sache mit Leo Schlageter. Der kämpfte zu Beginn der 20er Jahre während der Ruhrbesetzung gegen die Franzosen, die ihn erschossen. Ein Schauspiel zu Hitlers Ehren machte aus ihm „den ersten Soldaten des Dritten Reichs“. Die Heimkehr des Leichnams in den Schwarzwald filmte Allgeier, am Straßenrand wehten Reichskriegsflaggen. „Zehn Jahre bevor er Hitler kennenlernte“, sagt Martin.

1933 nahm Allgeier dann auch eine Gedenkveranstaltung für Schlageter auf und notierte dazu im „8-Uhr-Abendblatt-Berlin“: „Ein Jahrzehnt war vergangen, als 1933 eine große Bewegung Deutschland wieder aufgerichtet, der Führer die Herzen der Deutschen wieder zuversichtlich gestimmt und zur einigen Volksgenossenschaft zusammengeschlossen hat.“

Wie blicken wir heute auf deutsche Geschichte?“

Und dann gibt es noch ein Zitat vom August 1933, als Allgeier den Freiburger Oberbürgermeister in einem Antrag um Geld bittet. Er schreibt: „Ich selbst habe oft genug seelisch unter dem Druck der Filmjuden Berlins gelitten, die leider viel zu lange den deutschen Film zu Schande richteten.“ Filmjuden. Spätestens da entschied sich Martin, dem Gemeinderat der Stadt Freiburg zu empfehlen, die „Sepp-Allgeier-Straße“ umzubenennen. Und zog damit Hass auf sich.

„Wir werden bei Podiumsdiskussionen beschimpft, ich bekomme wütende Mails und Anrufe. Wir seien Geschichtsklitterer, heißt es. Die beiden Lager würden sich bei diesen Veranstaltungen am liebsten prügeln“, sagt Martin. In der Diskussion fielen Begriffe wie „Supergutmensch“, „politische Korrektheit“, „Bilderstürmer“. Kampfbegriffe, „die Kollegen aus anderen Städten gut kennen“. Begriffe auch, die ihn an die Flüchtlingsdebatte erinnerten.

„Die Frage: Wie blicken wir heute auf deutsche Geschichte?“

Kameraassistent Kranz sagt, auch Allgeier habe damals gemerkt, welche Gräueltaten die Nazis verübten. „Er hat sich nach dem Polenfeldzug 1940, den er für Hitlers Wochenschau filmte, innerlich abgewendet. Was er sah, hat ihn schockiert. Als er dann 1944 die Hinrichtung der Attentäter des 20. Juli in Berlin-Plötzensee filmen sollte, verweigerte er. Das war das Ende seiner Karriere als Hitler-Filmer.“

Kranz’ Kollege Heinz Stärk, 93, auch er Kameramann und bekannt mit Allgeier, ergänzt: „Er hat Nein gesagt, und vermutlich hat Heinrich Himmler persönlich die Hand über ihn gehalten – mit dem war Allgeier per Du. So ist ihm nichts passiert, das hat er später oft erzählt.“

Heute finden sich für diese Episode keine Beweise mehr. Zwar lagern im Staatsarchiv Freiburg 8000 Fotos aus Allgeiers bewegtem Leben – aber keines aus den Jahren 1933 bis 1945. Die, das sagten seine Erben dem Staatsarchiv, habe er nach 1945 zerstört.