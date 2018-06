Vier Monate lang dreht er im ewigen Eis. Sein Apparat fängt ein, wie Schollen das Schiff zerquetschen. Er vertreibt einen Eisbär und darf zum Lohn nach geglückter Rückkehr in der „Frankfurter Zeitung“ lesen: „Mehr als alle Lobsprüche verrät die vorzügliche Filmaufnahme, dass der 18-jährige Allgeier mit aller Überlegung und mit all seiner großen Kunst bei der Sache war. Vor dem scharf beobachtenden unerbittlichen Objektiv spannte sich der Mut in der Brust eines jeden.“

Talent, eine irre Kondition und bedingungslose Hingabe für das Unerforschte, das sagen Historiker einhellig, wenn man sie nach den Gründen für den Erfolg des jungen Allgeier fragt. Dessen Karriere hält an. Er trifft den berühmten Regisseur Arnold Fanck, mit ihm dreht er Jahrhundertfilme: „Das Wunder des Schneeschuh“, „Stürme über dem Mont Blanc“, „Die weiße Hölle vom Piz Palü“. Allgeier leuchtet Gletscherspalten mit Fackeln aus und filmt darin. Er verewigt rasende Recken vor himmelstürmenden Felskathedralen. Reichspräsident Ebert erscheint bei seinen Filmpremieren, die Aufnahmen werden bald am New Yorker Broadway gezeigt. Der „American Cinematographer“ schreibt: „Selbst wir in Hollywood können noch viel von der Kamerakunst der Herren Allgeier und Benitz lernen.“ Benitz war Allgeiers Assistent.

Endete die Geschichte hier, Sepp Allgeier wäre heute nur eine Randnotiz der Geschichte. Ein Held, das schon, aber einer, über den nur Experten Bescheid wüssten. Doch die Zeiten verdunkelten sich und mit ihnen die Vita des Kameramanns. Sein zweites Leben beginnt.

„Normalerweise lehne ich alles ab“

Für Bernd Martin, den Vorsitzenden der Freiburger Straßenkommission, fangen nun die spannendsten Jahre an: War Allgeier Spielball der Geschehnisse? Oder Akteur im schlimmsten Verbrechen der Menschheitsgeschichte?

Baden-Baden, im Frühjahr 2018. In einem Haus oberhalb der Stadt eilt ein 74-jähriger Mann die Treppe herab, in den Händen hält er einen braunen Kasten. „Da ist sie“, sagt Hans-Jörg Allgeier, Sepps Sohn. Er trägt eine braune Plattenkamera von Goerz aus Berlin, Doppel-Anastigmat-Objektiv. Behutsam stellt Allgeier sie ab. Viel habe er nicht aufbewahrt von seinem Vater. „Oben stehen noch zwei Kisten, aber da habe ich schon ewig nicht mehr reingeschaut.“

Allgeier hat lange überlegt, ob er einem Treffen zustimmen soll. „Normalerweise lehne ich alles ab“, sagt er. Als zu verletzend empfand er zuletzt einen Film über seinen Vater im SWR. Warum er diesmal doch zugesagt habe, wisse er selbst nicht. „Also, was wollen Sie wissen? Nur die Skigeschichte – oder auch das Andere?“

Hitler schenkt ihm viel Geld

Das Andere beginnt 1925. Es passiert beim Dreh zum Film „Der heilige Berg“, zu dem Hauptdarsteller Luis Trenker aus Südtirol eine Bekannte mitbringt: Leni Riefenstahl. Sie tanzt, Allgeier filmt. Der Film wird zum nächsten Erfolg.

Riefenstahl dreht, durch Allgeier angespornt, bald ihren ersten eigenen Film, „Das blaue Licht“. Den sieht auch Adolf Hitler, der so begeistert ist, dass er Riefenstahl verpflichtet, drei Propagandafilme über die NSDAP-Parteitage zu drehen. Und Riefenstahl weiß, dass dafür nur der beste Kameramann infrage kommt, den sie kennt: Sepp Allgeier, den auch der Führer schätzt. Allgeiers Film „Der Rebell“ über den Freiheitskampf der Südtiroler schaute Hitler drei Mal. Er gefiel ihm so gut, dass er den Kameramann ins „Braune Haus“ nach München einlud. Hitler lobte Allgeier und schenkte ihm 5000 Reichsmark. Viel Geld für einen Mann, der kein dauerhaftes Einkommen hatte und sich von Film zu Film rettete.

Überhaupt brechen nun die lukrativsten Jahre an. Goebbels ernennt Allgeier 1936 zum Reichskultursenator von Straßburg, er verdient 3000 Mark im Monat – zehnmal so viel wie der Durchschnittsbürger damals. Mit Riefenstahl dreht er die Propagandafilme „Sieg des Glaubens“ und „Triumph des Willens“. Letzterer geht in die Filmgeschichte ein. Allgeier filmt auf Rollschuhen, er sitzt mit Hitler im Auto und zieht eine Kamera an einem Fahnenmast aufwärts, um eine Totale aufzunehmen. Ideen, die dem Film 1937 die Goldmedaille der Pariser Weltausstellung und eine Auszeichnung beim Internationalen Filmfestival in Venedig bescheren. In Deutschland darf er bis heute nur in kommentierter Fassung gezeigt werden.