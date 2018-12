11 Uhr

Sie sind überall. Vorne, hinten, rechts, links: Berge. Der Patscherkofel, die Hafelekarspitze, die Nordkette, die so nah vor der Stadt aufragt, dass man beinahe Platzangst bekommt. Schön sind sie ja, vor allem im Winter, wenn der Schnee von den Hängen schaut und die eisige Luft in den Lungen zwickt. Selbst für Österreicher ist es ungewöhnlich, den Alpen in einer Stadt nicht entkommen zu können. Also Flucht nach vorn: Aufi auf’n Berg. Der gemütliche Großstädter nimmt einfach die Seilbahn auf die Nordkette. Fast wie die S-Bahn in Berlin, nur mit schönerer Aussicht auf weiße Hänge und sich unter der Schneelast biegende Tannen. Ein Ticket kostet 36,50 Euro, Skipass inklusive. Die Talstation liegt zentral, fünf Gehminuten von der Innenstadt. Die Fahrt dauert 20 Minuten

12 Uhr

Nach einem Mal Umsteigen heißt es: Endstation Seegrube, 1905 Meter über dem Meeresspiegel. Im Tal fiel noch Schnee, hier scheint die Sonne. Plötzlich ist die dicke Kleidung zu warm. Die Wolken hängen tief, von Innsbruck sieht man nichts. Die Stadt mit 130 000 Einwohnern ist ein Tourismuszentrum für Wanderer, Mountainbiker und Skifahrer. Tipp bei schneenassen Füßen: Im Restaurant Seegrube einkehren, bei Rindergulasch, Butterspätzle und Skiwasser (Himbeersirup mit Zitronensaft, verdünnt mit Wasser) aufwärmen.

14 Uhr

Zurück im Tal. Dicke Schneeflocken färben den Schal weiß. Das Wahrzeichen der Stadt, das Goldene Dachl, ein prunkvoller Erker der Spätgotik, ist zur einen Hälfte mit Schnee bedeckt, die andere glänzt von weitem. Das Dachl ist kleiner als gedacht. Wenn man nicht aufpasst, könnte man versehentlich daran vorbeilaufen. Roter Stein, weiß marmoriert, fein herausgearbeitete Wappen und darüber Reliefs. Einige davon zeigen den Mann, der den Anbau am Sitz der Tiroler Landesfürsten 1497 in Auftrag gegeben hat: Kaiser Maximilian I. Ein Prasser sei er gewesen, erfährt man in dem kleinen, dazugehörigen Museum, habe überall Schulden gemacht. Seine zweite Frau, Maria Sforza, heiratete er bloß wegen der Mitgift von 400 000 Dukaten. Zu ihrer Beerdigung ging er nicht. Für 4,80 Euro Eintritt verliert man in nur 30 Minuten jeden Respekt vor dem Mann.

16 Uhr

Die Innbrücke scheint durch das Weiß noch heller, als sie es in der Dämmerung sonst täte. Immer geradeaus läuft man auf bunte Häuser zu, sie füllen eine ganze Straßenzeile. Die Nordseite der Stadt ist ruhig, dabei wurde Innsbruck im Viertel Mariahilf-St. Nikolaus im 12. Jahrhundert gegründet. Nach ein paar Minuten kommt man zur Kirche St. Nikolaus. Das Gotteshaus bleibt weniger im Gedächtnis, dafür der Friedhof drumherum. Verwitterte und neue Grabsteine, eine Außenwand ist mit Efeu zugewachsen. Kies und Schnee knirschen unter den Sohlen.

19 Uhr

Längst ist es dunkel. Zeit fürs Abendessen, dazu wieder zurück auf die andere Innseite. Die Kälte ist diesmal nicht nur in die Schuhe, sondern bis unter die Kleidung gekrochen. Im Weißen Rössl (Kiebachgasse 8) gibt es ein Gegenmittel: Tiroler Gröstl, ausgesprochen „Gröschtl“, eine Pfanne mit gebratenen Kartoffeln, Zwiebeln, Lauch und geschnittenem Tafelspitz, dazu Spiegelei und Krautsalat mit Speckwürfeln. Als Digestif servieren sie Zirbenschnaps – das ist ein Kieferngewächs, das unter anderem in Tirol wächst, auch auf dem Hausberg der Stadt, dem Patscherkofel. Der Schnaps wird aus den Zapfen und Samen gewonnen. Das Gasthaus steht seit 1600 im sogenannten Vier-Viecher-Eck. Von den vier Restaurants mit Tiernamen ist nur das Rössl übriggeblieben.

21 Uhr

Das Kater Noster (Leopoldstraße 7) wirkt wie ein Stück Berlin in den Alpen. Ein großer Raum, Betonboden, kahle Wände, Biedermeier-Möbel und Gäste mit bunten Wollmützen. Das hippe Zentrum des lokalen Nachtlebens. Einheimische treffen hier ihre Freunde, ohne sich vorher verabreden zu müssen. So bleibt ein bisschen Dorfgefühl erhalten. Ein wunder Punkt bei den Innsbrucker Kunden: Gegründet wurde die Bar von Deutschen. Aber für einen Boykott schmecken die Getränke dann doch zu gut. Spezialität des Hauses ist der Innsbruck Mule. Als Hauptzutat dient nicht Wodka, sondern, klar, Zirbenschnaps. Dazu Zimt, Eiswürfel, eine Orangenscheibe und Granatapfelkerne, außerdem Ingwer, mariniert in Zitrone und Angostura, einem Cocktailbitter. Aufgegossen wird mit Gingerbier, serviert in ausgewaschenen Konservendosen.