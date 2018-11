Die Schätze aus dem Meer gerieten in Vergessenheit. Bis 2012 die letzten Überbleibsel der Industrie zu Unesco-Welterbestätten ernannt wurden. In den engen Gassen der Hafenstadt Muharraq, zwischen den kleinen Läden, wo es nach arabischem Kaffee und Gewürzen riecht, hängen seit Kurzem Schilder. Sie weisen den „Pearl Trail“ aus, einen Erlebnispfad, der Touristen zu den Stätten der einst so bedeutsamen Perlenindustrie leitet und ihnen erklärt, dass bis heute auf Bahrain ausschließlich der Handel mit Naturperlen erlaubt ist.

Der Pfad beginnt an der Festung Bu Maher. Sie schützte lange Zeit den wichtigen Hafen, von wo aus die Boote zu den Austernbänken ausliefen. Früher kamen die Feinde von der See. Heute hat der rasende Fortschritt das alte Gemäuer rücklings überfallen. Eine sechsspurige Schnellstraße nähert sich von der Landseite, die kümmerlichen Reste der Anlage wirken vom aufstrebenden Stahlbeton der Skyline wie umzingelt.

Nur die Residenz des einstigen Herrschers von Bahrain, Shaikh Isa bin Ali, kann dem modernen Prunkprotz der Hochhäuser historisch etwas entgegensetzen. Wenn das eisenbeschlagene Tor mit den filigranen Schnitzereien hinter dem Besucher zufällt, und die hohen Mauern das Getöse der Straßen abdämpfen, eröffnen sich Einblicke, die den Reichtum zur Hochphase der Perlenära im 19. Jahrhundert erahnen lassen. Die Wände sind übersät mit Ornamenten und bunten Glasmosaiken. Dazwischen imposante Windfänge, natürliche Vorläufer einer Klimaanlage, unter denen verschwitzte Besucher noch heute verharren, wenn der Shamal-Wind seine kühlende Brise hinabschickt. Der Geruch von Seetang und Salz, den er in die Privatgemächer des Herrschers trug, vergegenwärtigte dem Scheich, worauf sein Wohlstand fußte.

Bahrain bedeutet auf Arabisch „die zwei Meere“

Talal Ebrahim Mattar öffnet das Band eines kleinen Säckleins. Ein schillerndes Kullern ergießt sich auf dem Tisch des Perlenhändlers. Aberdutzende Exemplare. Tausende Austern ließen ihr Leben für diese Handvoll perfekt geformtes Perlmutt. Zu vielen Stücken kennt Mattar die Geschichte des Fundes. Schließlich ist es sein Familienerbe. Unverkäuflich. Unermesslich im Wert. Der Händler winkt ans Fenster. Nur für wenige Minuten am Tag steht die Sonne so hoch, dass die Perlen in der größtmöglichen Intensität erstrahlen. Ein seidiges Lichtspiel in Regenbogenfarben.

Ein Exemplar entgleitet ihm, fällt zu Boden. Mattars Körper erstarrt. Seine Hand schnellt empor, gebietet Stille. Sekunden später bückt er sich, greift zielstrebig zu. Die Ohren, erklärt er, seien über die Jahre so geschult, dass er höre, wohin seine Schätze kullern. Sicherheitshalber werde aber der Staubsaugerbeutel trotzdem kontrolliert.

Bahrain, sagt Mattar, das bedeutet auf Arabisch „die zwei Meere“ – das salzige Wasser des Persischen Golfs und das reine Grundwasser, das am Meeresboden austritt. Das Phänomen war für die Perlenindustrie in zweifacher Hinsicht von Bedeutung. Auf See konnten die Taucher so ihre Trinkwasservorräte auffüllen, ohne anlanden zu müssen. Und das Zusammenspiel von Süß und Salzig garantierte optimale Wachstumsbedingungen für die Austern: ein außergewöhnlicher Perlglanz und feine Oberflächenqualität.

Knapp 100 Perlen benötigt man für eine einfache Kette

Mittlerweile wird das Geschäft in der Familie Mattar im Übergang von der sechsten in die siebte Generation ausgeübt. Stolz zeigt der Händler auf ein vergilbtes Foto an der Wand. Abgebildet ist sein Urgroßvater Salman neben dem legendären Pariser Juwelier Jacques Cartier, der hier auf der Suche nach der perfekten Perle landete. So teilnahmslos wie er auf dem Bild seine Zigarette raucht, schien die Mission keinen Erfolg gehabt zu haben.

„Ausdauer und Geduld sind die wichtigsten Tugenden“, sagt der Perlenhändler. „Wer eine Lebensspanne als Maßstab nimmt, sollte dieses Gewerbe meiden.“ In seinem traditionellen weißen Gewand tritt er an einen Tresor. Als wolle er seine Hingabe unterstreichen, präsentiert er eine unvollständige Halskette. Eben jener Urgroßvater von der Fotografie fädelte vor 100 Jahren das erste Schmuckstück auf, hatte sich aber leider für einen Farbton entschieden, der extrem selten in natürlicher Form vorkommt. Knapp 100 Perlen benötigt man für eine einfache Kette, drei Viertel davon hält Mattar in den Händen. Trotzdem hofft er, dass er die Vollendung noch erlebt. Wenn die Taucher sich ranhalten, könnten seine Enkel die letzte Perle einsetzen. Zuversicht sei angebracht: Zwischen den Funden der beiden jüngsten Exemplare der Kette lagen immerhin nur sieben Jahre.