10 Uhr

Hohe Bäume spenden Schatten. Gras, Sträucher, Farne wachsen wild zwischen den Grabsteinen, auf denen polnische, jiddische, hebräische Inschriften stehen – Zeugen einer untergegangenen Welt. Mit dem Holocaust wurde die einst große jüdische Gemeinde der Stadt beinahe komplett ausgelöscht. Der jüdische Friedhof, erst 1892 angelegt, ist weitläufig. Ab und zu hält ein Bus mit Besuchern aus Israel oder den USA vor dem unscheinbaren Eingang, zu dem man sich am besten von einem Taxifahrer lotsen lässt. Um die 200 000 Grabstätten gibt es insgesamt – und ein Feld mit einem Massengrab, in dem die Leichen von mehr als 40 000 Opfern des Ghettos Litzmannstadt liegen.

12 Uhr

An dieses Ghetto, das zweitgrößte nach dem in Warschau, erinnert auf den ersten Blick wenig. Die Gegend, in der vor dem Krieg viele Juden lebten, ist heute ein unscheinbarer Wohnbezirk mit Alt-, Platten- und Neubauten. Am Bahnhof Radegast, von wo die Deportationen abgingen, existiert eine Gedenkstätte. Im „Park der Überlebenden“ gibt es das Marek-Edelman-Dialogzentrum (Wojska Polskiego 83). Edelman war Kommandeur des Ghetto-Aufstands in Warschau und nach dem Krieg Kardiologe in Lodz. Leider ist die Ausstellung zur Geschichte der Juden nur auf Polnisch beschriftet, der Eintritt ist frei.

14 Uhr

Von Putenfilet mit Couscous bis zu Schweinebäckchen, von jüdischer (oder eher israelischer) bis zu polnischer Küche: „U Kretschmera“ serviert Speisen, die von Lodz’ multikultureller Geschichte inspiriert sind. Das Lokal gehört zum Tobaco-Komplex, einer ehemaligen Zigarettenfabrik (Kopernika 64).

15.30 Uhr

Die weiße Fassade lässt keinen Zweifel: Das ist die richtige Adresse. Mit der „Weißen Fabrik“ begann in den 1830er Jahren der Boom der Lodzer Weber. Passenderweise ist hier nun ein Textilmuseum eingezogen (Piotrkowska 282). Es zeigt in Wechselausstellungen Kleider von Christian Dior oder prächtige Teppiche.

17 Uhr

Ein bisschen sieht es so aus, als wären Ufos gelandet. Vorne der neue Bahnhof Fabryczna mit seinem gewellten Dach, dahinter das spektakulär umgebaute Kraftwerk EC1 mit seiner ebenfalls gewellten Glasfassade. Im EC1 (Targowa 1/3) gibt es nun ein Planetarium. Selbst wenn die Zeit nicht reicht, in alle Gebäude hineinzuschauen: Schon ein Spaziergang durch dieses neue Viertel lohnt.

18.30 Uhr

Junge Leute trinken in Liegestühlen Bier, dahinter prangt auf einer großen Brandwand das Logo: „OFF“. Es steht für „Off Piotrkowska“, die vielleicht coolste Ecke der Stadt. In einen Fabrikkomplex sind Restaurants, Bars, Geschäfte eingezogen (Piotrkowska 138/140). Essen kann man gut im „Spoldzielnia“. Auf der Karte stehen Burger und mediterrane Speisen. Von der Decke hängen Industrielampen, und die Rohre daneben sind natürlich unverkleidet. Wer ein paar Souvenirs sucht, sollte im „Pan Tu Nie Stal“ vorbeischauen (auf Deutsch: Der Herr stand nicht hier). So sagt man, wenn sich jemand in der Schlange vorgedrängelt hat. Der schräge Laden verkauft Designobjekte im Retrolook und mit polnischem Aufdruck. „Zajete“ steht auf einem Badetuch, „besetzt“, „ptys“, also „Pummelchen“, auf einem T-Shirt. Entspannt und selbstironisch. Passt gut zu Lodz.