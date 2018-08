10 Uhr

Golden schimmern die Sterne auf dem Pflaster. Auf einem steht der Name von Roman Polanski, auf einem anderen der des Oscar-Preisträgers Andrzej Wajda und da der von Regisseurin Agnieszka Holland. Vor dem „Hotel Grand“ hat Lodz seinen Walk of Fame eingerichtet. Lodz ist seit jeher das Zentrum der nationalen Filmindustrie, Polanski und Wajda haben einst an der Filmhochschule der Stadt gelernt. Und wenn Polens drittgrößte Metropole, die mindestens so viele städtebauliche Narben wie architektonische Juwelen besitzt, irgendwo Glamour hat, dann hier. Der Walk of Fame liegt auf der Piotrkowska. Links und rechts der Flaniermeile stehen Wohn- und Geschäftshäuser aus dem 19. Jahrhundert, bei schönem Wetter sitzen von früh bis spät Leute davor, trinken Kaffee oder Bier, essen georgische Teigtaschen und Sushi. Oder Kuchen. Zum Beispiel im „Lodziarnia Cukiernia Wasiakowie“ (Generala Romualda Traugutta 2), einem Eiscafé gleich um die Ecke vom Hotel.

11 Uhr

Es lohnt sich, die Höfe der Piotrkowska zu erkunden. Im Hof von Nummer drei hat die Künstlerin Joanna Rajkowska die Hauswände flächendeckend mit Spiegelstücken beklebt. „Pasaz Rozy“ glitzert in der Sonne. Das Werk ist ihrer Tochter Rosa gewidmet, die an einer schweren Augenerkrankung litt. Ein paar Häuser weiter kann man sich in der Buchhandlung Stompel (Nummer 11) mit deutsch- und englischsprachigen Büchern über die Stadt eindecken.

11.30 Uhr

Oh nein, da ist er, der Ohrwurm, der unvermeidliche. „Theo, wir fahr’n nach Lodz“, sang Vicky Leandros 1974. Auf Polnisch spricht man den Namen zwar nicht „Lodsch“ aus, sondern „Wudsch“, aber das Lied hat tatsächlich Wurzeln in der Gegend. Vor 200 Jahren war Lodz nur ein Provinznest im russisch kontrollierten Teil von Polen (St. Petersburg, Berlin und Wien hatten das Land gerade unter sich aufgeteilt). Dann kam die Textilindustrie, die Stadt boomte und Zehntausende suchten dort ihr Glück. Russen, Deutsche, Polen – und Juden, die sangen: „Itzek, komm mit nach Lodz.“ Da konnte man was werden. Wie Karl Scheibler aus der Eifel, der zum mächtigsten Fabrikanten der Stadt aufstieg. Sein Komplex im Stadtteil Ksiezy Mlyn, zu Deutsch: Mühle Pfaffendorf, ist riesig. Strahlend rote Backsteinbauten, die man besichtigen und in denen man übernachten kann (loftaparts.com).

12 Uhr

Mühle Pfaffendorf ist eines der Vorzeigeprojekte, bei denen gelungen ist, was ganz Lodz versucht, seit die Fabriken in den 90er Jahren schließen mussten: in Industrieruinen etwas Neues schaffen. In einem Teil von Scheiblers ehemaliger Fabrik arbeiten nun junge Kreative. „Art Inkubator“ heißt der Komplex (Ksiedza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 3), wo auch das jährliche „Lodz Design Festival“ stattfindet. Wer einfach mal so vorbeischaut, kann zum Beispiel einen Kaffee im stylischen „Format“ trinken oder die handgemachten Wandteppiche von „Tartaruga“ bestaunen (und kaufen).

14 Uhr

Piotr Ptaszek hat die Webmaschinen aus dem 19. Jahrhundert eingeschaltet. Der Krach ist ohrenbetäubend. „Täglich zehn Stunden dieser Lärm, da wurden die Arbeiter nach 15 Jahren taub“, erzählt er. Ptaszeks kleines „Muzeum Fabryki“ (Drewnowska 58) zeigt, wie sich die Textilindustrie in Lodz entwickelte, vom Zarenreich bis zur Volksrepublik Polen. Für englischsprachige Führungen unbedingt anmelden (muzeumfabryki.com.pl). Das Museum befindet sich auf dem Gelände der „Manufaktura“, wo einst das Imperium des Fabrikanten Izrael Poznanski seinen Sitz hatte. Heute gibt es in den Gebäuden Geschäfte und Restaurants.

16 Uhr

Wie alle Großindustriellen wollte auch Poznanski einen eigenen Palast und ließ deshalb Ende des 19. Jahrhunderts ein Gebäude neben seiner Fabrik umbauen, in einer Mischung aus Neo-Barock und Neo-Renaissance. „Ich kann mir alle Stile leisten“, soll er gesagt haben. Nun ist am selben Ort das Stadtmuseum (Ogrodowa 15) untergebracht. In der Ausstellung werden berühmte Lodzer gewürdigt, den größten Teil nimmt Pianist Artur Rubinstein ein, der die Stadt früh verließ und ihr doch verbunden blieb. Gemälde zeigen ihn in Paris, New York, Los Angeles, Schaukästen seine Auszeichnungen, Zigarren und glücksbringenden Stofftiere.

18 Uhr

Jetzt einen Aperitif. In der einstigen Textilfabrik von Poznanski gibt es seit 2009 ein Hotel der Andel’s-Kette (Ogrodowa 17). Das Gebäude besitzt dank Backsteinwänden und Stahlsäulen noch Industriecharme. David Lynch drehte dort Szenen seines Films „Inland Empire“. Auf dem fünften Stock thront ein Pool, nach allen Seiten verglast, sodass man einen tollen Ausblick auf Kirchen, Plattenbauten und Schornsteine hat.

20 Uhr

Rote-Bete-Suppe, Pierogi mit Pflaumen und Rindfleisch, Entenbrust mit Kartoffelpfannkuchen. Im „Piwnica Lodzka“ (Sienkiewicza 67), einem versteckt gelegenen Kellerrestaurant, gibt es polnische Küche, wie sie sein sollte: mit frischen Zutaten, deftig, aber durchaus elegant. Hinterher nach dem aromatisierten Wodka des Hauses fragen.