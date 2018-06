Beim Besuch regnet es, und zwar jenen Landregen, der einem auch die schönste italienische Landschaft vermiesen kann, und diese hier ist nicht einmal eine der schönsten. Das ist am nächsten Tag ganz anders, da geht es nämlich von Lucca hinaus in die Berge, in die herben Ausläufer des Apennin, und dass dies noch die Toskana sein soll, glaubt man allenfalls der Landkarte. Nach einigen Kilometern im Tal des Serchio zweigt eine Straße ab, die sich alsbald zum Sträßlein verengt und die immer steileren Hügel hinaufwindet. Das Ziel heißt Celle, ein Ortsteil der Gemeinde Pascaglia und selbst ein Dorf mit derzeit noch 34 Einwohnern. Aber einem Dorfkern, der – auch dank der hervorbrechenden Frühlingssonne – all die (positiven) Vorurteile über Italien bestätigt, mit einer leicht gekrümmten Straße zwischen aneinandergeschmiegten Häusern. Darunter ist auch das einstige Haus eines Zweigs der Familie Puccini.

Seiner Schwester schickte er Bildpostkarten

Hier finden sich also in den wahrlich bescheidenen Stuben der verwinkelten und mit steiler Stiege bis unters Dach reichenden Wohnung etliche Autografen, Briefe, in großzügiger Handschrift gewidmete Opernpartituren. Ach, und hier hat der Maestro auf dem etwas deplatziert wirkenden Klavier komponiert, die „Madame Butterfly“. Ein Flügel hätte erst recht keinen Platz gefunden. Man könnte glatt vergessen, dass Puccini weit ins 20. Jahrhundert hineinragt, als strahlender Stern der letzten großen Operngeneration Italiens. Zumindest das etwas ramponierte Grammofon, das hier bewahrt wird, erinnert daran; es ist übrigens ein Geschenk des Erfinders Edison.

Vor seiner Abreise nach Brüssel im Oktober 1924, wo Puccini der Krebstod ereilte, hatte er Celle ein letztes Mal besucht und die Ehrenbürgerwürde entgegengenommen. Gelebt hat Puccini in Celle nie. Zu seiner Schwester Ramelde hielt er postalisch Kontakt. Er schickte Bildpostkarten, auf denen er jeweils einen Tick zu modisch gekleidet wirkt; früher hätte man wohl „stutzerhaft“ gesagt.

Gleich nebenan liegt ein Restaurant, das naturgemäß „Puccini“ heißt und von der Familie Feichter bewirtschaftet wird, Einwanderern aus Südtirol. Das Menü der Feichters allerdings – mit Nockerln (!) vorneweg und Hirschschmorbraten als Hauptgang – ist vorzüglich und lässt solche ketzerischen Gedanken alsbald verfliegen.

Die Luccheser haben ihn vertrieben

Essen ist ein großes Thema in Lucca, wo sich ein Hort, ja geradezu ein Bollwerk der einheimischen Traditionen ausgerechnet nicht im engeren Altstadtbereich befindet, sondern am angebauten Bezirk in der Via del Fosso: das Ristorante Il Mecenate. Da herrscht der Padrone, Stefano De Ranieri, der ein unverständliches Toskanisch oder genauer Lucchesisch nuschelt und erklärt, was Teller auf Teller vorgesetzt wird, sehr kräftig, fleischern, mit Beilagen von hergebrachten Gemüsen, die es immer noch und jetzt wieder gibt.

In den schmalen, von hohen Häusern und mächtigen Palazzi gesäumten Straßen stört nun auch der Nieselregen nicht mehr, er scheint vielmehr zur Grundstimmung der Stadt zu passen, die als arbeitsam, verschlossen, traditionalistisch im guten wie im weniger guten Sinne beschrieben wird. Die weniger gute Seite hat Puccini zu spüren bekommen. Ihm haben die Luccheser sein außereheliches, aber dann doch lebenslanges Verhältnis zur verheirateten Elvira – die er selbst erst 1904, nach dem Tod ihres Ehemannes, ehelichen konnte – sehr übel genommen, um nicht zu sagen: Sie haben ihn vertrieben. Aber das war ihm im Grunde wohl recht – als freischaffender Komponist aus Lucca hinaus in die ganze Welt.

In Lucca, vor dem Haus der Familie am Plätzchen Corte San Lorenzo, sitzt er, in Bronze gegossen, als der, der er schließlich wurde: ein Zigarette rauchender Weltmann, ein Schoßkind der Musik.