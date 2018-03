Das Haus ist in zwei verschiedenen Stilen errichtet, was oft bei englischen Herrenhäusern zu finden ist, woran sich der Baumeister, Johann Albrecht, orientierte. Rechts roter Backstein, der Wirtschaftsflügel, fast schnörkellos. Links der Teil, in dem die Herrschaftsgemächer untergebracht sind. Er ist weiß angestrichen, rund um die Fenster und unter der Dachkante sind Verzierungen zu sehen, gehauen aus rotem Stein. Johann-Albrecht-Terrakottastil nennen sie das im Norden.

Der Kies auf dem runden Vorhof knirscht unter den Reifen, in der Mitte steht ein meterhoher Sockel, darauf ein Löwe. Einmal im Kreis, absteigen vorm Haupteingang. Das herrschaftliche Gefühl ist da. Bei grauem Himmel im Nieselregen. Wie muss es erst recht da sein, wenn hinter dem Löwen, über der Steilküste und dem See die Sonne aufgeht. Die Gemahlin Kaiser Wilhelms II., Auguste Victoria, hat ihn genossen, diesen Sonnenaufgang. Heute belebt der Kunstverein Wiligrad die Räume. Am Abend steht eine Ausstellungseröffnung an.

Lange Zeit war Wiligrad auf keiner Karte eingezeichnet. Das Gelände diente als Schul- und Ausbildungsstätte der Polizei in der DDR. Nun kommen Künstler und Touristen, und im Sommer gibt es Ferienlager für Kinder, auch für solche, die in der Schule oder zu Hause Probleme haben, erklärt der Wachmann, der vor dem Schloss auf- und abläuft. Die Kinder wohnen in kleinen Häusern auf dem Gelände und kommen abends gern vor das Schloss. Nicht etwa für die Aussicht, sagt der Wachhabende, hier gebe es das bessere Telefonnetz.

Weiterfahren ist unmöglich

Aufwärmen im Café auf dem Gelände der ehemaligen Schlossgärtnerei. Ein Raum, fünf Tische und Mango-Mohn-Kuchen. Herrlich. Der Blick fällt auf das Nebengebäude. Ein altes Gewächshaus, in dem statt Tomatenstauden nun Tische und Stühle den Raum füllen. Ein kleiner Junge bestellt, unter Protest von Mutter und Oma, einen Schwedeneisbecher.

Die müden Beine kommen nach der Pause rasch wieder auf Temperatur, denn sie sollen schneller treten als der nebenherlaufende Hund rennt. „Emil, Emil, komm zurück“, brüllt ein stämmiger Mann seinem Labrador nach. Emil hat einen renitenten Geist. Er hört nicht, will lieber mit den Radlern mit. Zumindest für ein paar Meter.

Nach einigen Kilometern Landstraße dann Vorfreude auf den Döpeweg, der gleich beginnen soll. Er führt mitten durchs Naturschutzgebiet und über einen schmalen Landstrich zwischen Schweriner See und Döpesee. Zwei Fußgänger mustern das Fahrrad skeptisch. Schütteln den Kopf. Was sie dazu veranlasst hat, wird klar, wenn die dicken Reifen einige hundert Meter weiter in Pfützen versinken und das Wasser bis zu den Pedalen steht. Traktoren haben tiefe Rillen in den Erdweg gepflügt, Weiterfahren ist unmöglich.

Ja, darüber beschweren sich die Gäste häufig, sagt Christian Börne, sie würden den unbefestigten Weg zwischen den Sonnenblumenfeldern mit Treibsand vergleichen. Börne arbeitet im Hotel Seewisch direkt am Ufer als „Mädchen für alles“, wie er sagt. An diesem Tag ist er Rezeptionist, Kellner, Auskunft für den einzigen Gast im Hotel.

Hier hört einen niemand schreien

Was darf es denn zum Abendessen sein, fragt Börne und reicht eine Menükarte. Der Koch, sein Bruder, bereitet die Gerichte zu. Uhrzeit frei wählbar.

Das Hotel mag kein Herrenhaus im klassischen Sinne sein. Erbaut 1996, Teppichböden in den Gästebereichen, Fliesen in der Lobby, Blumenmuster auf den einfachen Holzstühlen. Anfühlen tut es sich jedoch majestätisch, ein ganzes Hotel nur für sich zu haben. Dingdong, dringt es aus der Küche in den leeren Speisesaal. Der erste Gang, Salatvariation. Guten Appetit. Dingdong. Putenröllchen gefüllt mit Blattspinat und Saint Albray. Nachtisch? Wer kein Freund von Himbeertörtchen ist, bekommt ein Glas Sanddornschnaps. Die Zitrone des Nordens.

Gegen 22 Uhr sind Börne und sein Bruder fort. Dunkelheit draußen und in den Hausfluren. Beim Spaziergang ist das Rascheln der Kleidung das einzige Geräusch. Zurück ins Zimmer, Füße hoch. Niemand mehr da, 19 leere Zimmer, der Blick vom Balkon wandert über eine weitläufige Wiese, endet am dunklen Seeufer. Nach Jahren auf beengtem städtischen Raum ist diese Grenzenlosigkeit ungewohnt. Die Stille ebenfalls. Ein Gast ist deshalb sogar einmal abgereist, hat Börne erzählt. Zu ruhig hier. Und dann kriecht es hoch, dieses Unwohlsein. War da jemand an der Tür? Hier hört einen niemand schreien.