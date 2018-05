Wie war das denn, als Ihre Eltern zum ersten Mal zu Ihren Konzerten kamen?

Elternbesuch ist immer ein Albtraum, für jeden von uns. Wir machen keine Musik für Eltern.

Doch. Inzwischen schon.

Aber nicht für unsere eigenen. Zugegeben, ich fand es natürlich gut, als meine Eltern mal gesehen haben, dass ich einen ernsthaften Beruf ausübe und nicht der Assi geworden bin, wie man es hätte vermuten müssen bei meinem Lebenswandel. Dass sie mal mitkriegen konnten, dass da Leute anstehen, die uns sehen wollen.

Und hat Ihre Mutter Ihnen auf die Schulter geklopft?

Ach was. Diese Generation geht mit Lob nicht so um wie die Eltern heute, die in Freudentänze ausbrechen, wenn ihr Kind mal den Fuß ins Wasser steckt: Du kannst schwimmen!

Und Ihr Vater?

Ich glaube, er ist immer noch ein bisschen enttäuscht, dass ich meine Werkzeugmacherkarriere nicht weiterverfolgt habe.

Sie sind längst selbst Vater. Wie ist es, wenn die eigenen Kinder zum Konzert kommen und sehen, was für komische Sachen Papa da macht?

Für Rammstein interessieren sie sich nicht die Bohne. Sie stehen auf völlig andere Musik. Ich wäre auch nicht zu meinem Vater ins Konzert gegangen.

Im Ausland spielt Ihre Band eine ganz andere Rolle als hier. Da sind Sie die Urdeutschen, bisschen fürchterlich, hart, technisch.

Ich hab’ mein Leben lang Bands aus anderen Ländern gehört – auch weil ich die Texte von denen nicht verstand. Die Stones, was die für einen Blödsinn singen! Die Stimmen waren einfach die Stimmen. Ich denke, so geht es denen im Ausland auch. Wenn die Franzosen eine deutsche Band hören, sagen sie: Mensch, endlich mal was anderes.

Was total Deutsches!

Quatsch. Für die Jugendlichen ist Deutschland längst kein Land der Marschierenden mehr. Das ist für die das Technoland, wo die Schwulen über den Alexanderplatz schlendern, und wo die Loveparade stattfindet. Nur die Deutschen selbst fragen sich immer: Darf man das? Im Ausland sagen sie: Da ist ’ne Band, da brennt es auf der Bühne, da ist der Teufel los, da müssen wir hin.

Sie haben geschrieben: „Eigentlich dürfte ich mit meiner Einstellung keine dolle Rockmusik machen.“

Ich bin mehr der Typ für leise Töne, für liebevollen Umgang, für Früh-ins-Bett-Gehen. Gut möglich, dass es ziemlich viele Menschen gibt, die mehr Ambition hätten, in so einer Band zu spielen als ich. Dieser ganze Rock-’n’-Roller-Kram: In der Vorstellung ist da vieles schöner als in der Wirklichkeit. Aber das betrifft ja fast alles im Leben. Ob das der erste Sex ist oder der Geburtstag, auf den man sich so lange freut. Dann ist er da und man sagt: So toll is’ ooch wieder nich’.

Wie fühlt es sich denn an, als Weltstar im kleinen Flugzeug von Stadt zu Stadt zu fliegen und vor Tausenden im Beifall unterzugehen?

Wie jeden Tag Geburtstag. Aber ein Geburtstag ist ja geil, weil man ihn nur einmal im Jahr hat. Alles andere ist normal. Und normal ist normal.

Keine Vorfreude auf eine nächste Tour?

Aber natürlich. Weil ich die Normalität ja liebe. Das Gute daran ist aber nicht das Flugzeug oder der Riesenbeifall. Gut ist es, wenn man backstage sitzt, sich einen gemütlichen Kaffee kocht und dann kommen die anderen dazu und man schwatzt ein wenig. Oder in Bologna mit der Band in eine Assikneipe gehen, Spaghetti Bolognese bestellen und danach ins Hotel und Mittagsschlaf machen.