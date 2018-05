Mit Paul Landers, der jetzt bei Rammstein Gitarre spielt, hatten Sie eine Zeit lang eine Band mit dem schönen Namen „Magdalene Keibel Combo“. In der Magdalenenstraße saß die Stasi, in der Keibelstraße die Volkspolizei. Nicht mal da gab es Ärger.

Wir haben uns gefreut, wie subversiv wir waren, und dann haben uns die Veranstalter immer gefragt, wo denn jetzt unsere Sängerin ist, die Magdalena? Außerdem waren wir mit so vielen IMs befreundet, und von denen hat uns keiner schlechtgemacht.

Das wissen Sie aus Ihrer Stasi-Akte?

Ja. Die Leute haben so liebe Sachen über mich erzählt, dass ich ganz gerührt war. Selbst der ABV …

… der Abschnittsbevollmächtigte der Volkspolizei ...

... der hat berichtet, dass ich ein ganz freundlicher Mann bin und immer saubere Sachen anhabe. Dabei sah ich aus wie der letzte Schmuddel-Punk.

Glück gehabt.

So isses. Auch bei der Sache mit der Armee. Ich habe mit 16 gesagt, dass ich da auf keinen Fall hingehen werde. Was natürlich blöd war, weil sie mich jetzt kein Abitur mehr machen lassen konnten. Aber ich war Punk. Da dachte ich, das macht man so und wollte mal fünf Minuten lang cool sein. Und jetzt waren mir alle anderen Wege verbaut – ich wollte ja eigentlich Arzt werden. So wurde ich Musiker und war locker genug für „Feeling B“.

Sind Sie stolz auf Ihre Ost-Biografie?

Nö. Fürs Aufwachsen musste ich ja nicht mehr tun als atmen und essen. Ich kann nur sagen, dass es für mich eine unglaublich schöne Zeit war.

Keine Sehnsucht nach dem Westen, niemals?

Der war so weit entfernt, dass der uns gar nicht wie eine echte Welt erschien. Ich weiß, ich kann nicht zum Mond fliegen, also interessiert‘s mich auch nicht. Erst als ich mitbekam, dass Leute dahin abgehauen sind, wurde mir klar, dass es ein echtes Land da drüben gibt. Dann war’s wie ein kleines Hintertürchen: Wenn irgendwas im Osten richtig schiefgeht, hau ich auch dahin ab. Wie so ein Paradies: Da gibt es eine Welt, wo das Gras wirklich grün ist und wo sie im Mercedes rumfahren und nicht im Trabbi.

Also doch eine Sehnsucht.

Eigentlich nicht. Unser Sänger von „Feeling B“, Aljoscha Rompe, der durfte rüberfahren, weil er Halbschweizer war. Er hat zu uns gesagt: Ihr denkt, die Leute im Osten sind bekloppt. Drüben sind sie noch hundertmal bekloppter und verspießerter, mit ihren Zäunen und asphaltierten Wegen. Die Leute im Westen, hat er gesagt, sind degeneriert und blöde.

Und 1990 wurden Sie selbst Westler.

Dagegen habe ich mich lange gewehrt. Ich habe meinen Ausweis weggeschmissen. Aber das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Völlig unnütz. Wenn ich jetzt ins östliche Ausland fahre, weiß ich, dass ich die Seiten gewechselt habe. In Budapest laufe ich durch die Straßen und rieche die Kohleöfen. Dann fühle ich mich wie damals, zu Hause.