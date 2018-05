Sie haben die DDR mal Spielzeugland genannt.

Und da werde ich als Ostalgiker beschimpft, weil ich die Dinge so verharmlose. Für Leute, die sich offen gegen das DDR-System gestellt haben und in den Knast kamen, war das bestimmt kein Spielzeugland. Ich meine damit eher, dass in diesem Land Sachen passierten, die für den Lauf der Welt völlig egal waren, eben wie ein Spiel. Wir haben es mit ganz kleinen Tricks geschafft, ein wunderbares Leben zu führen und das System weitgehend zu ignorieren. Wir haben uns freundlich und unauffällig bewegt und so eine Freiheit genossen, die es im Westen schon aus wirtschaftlichen Gründen gar nicht gibt.

Das ist längst nicht mehr Ihr Problem. Sie haben doch eigentlich genug Geld verdient.

Inzwischen ist es für mich fast wieder wie im Osten. Da wusste ich auch, dass immer für mich gesorgt sein wird. Ich muss nicht nebenbei arbeiten gehen, sondern kann das tun, was ich gut kann und was mir Spaß macht. Man muss ja nicht arm sein, um gute Kunst zu machen.

Dafür müssen Sie jetzt höllisch aufpassen, sich beim Konzert nicht zu verbrennen.

Besonders, wenn wir Open Air spielen. Da haben wir inzwischen kleine Fähnchen aufgestellt, um zu sehen, woher der Wind kommt, der dann die Flammen hin und her bläst. Wenn du einen halben Meter zu weit links stehst, wird es warm.

Ihre Haare waren ja mal lang.

Die sind zuletzt bei einer Probe in Leipzig abgebrannt. Die schlimmeren Sachen passieren auf den Proben. Da machen wir viele Sachen zum ersten Mal. Es gibt doch die Nummer, wo ich im Kochtopf stecke und unser Sänger mich mit dem Flammenwerfer brät. Wir haben das mal einen ganzen Vormittag lang geprobt. Kochtopftag. Als ich aussteigen wollte, habe ich auf den Rand gefasst, wo das Metall noch fast geglüht hat. Ich bin dann ohne Fingerkuppen auf die Tour gefahren, dafür mit Brandblasen und barbarischen Schmerzen.

Kommen Ihre Feuerspielchen überall gut an?

Fast. Als Till mal auf einer Tour am ganzen Körper gebrannt hat, zwei Minuten lang, das war vielleicht ein bisschen zu hart. Er hat sich fallen lassen und die Bühnenarbeiter haben ihn mit Feuerlöschern gelöscht. Wir fanden das lustig, aber die Leute dachten, das sei ein echter Unfall, und danach kam die Stimmung im Konzert nicht mehr hoch. Das haben wir auf der Tour dann nicht mehr so gemacht.

Schwierig wurde es auch mal mit dem Ejakulat. Beim Lied „Bück Dich“ holt der Sänger einen Gummipimmel aus der Hose und versprüht eine milchige Flüssigkeit erst über Ihren nackten Hintern und dann übers Publikum. Früher war das Milch.

Und die ist immer mal schlecht geworden. Deshalb nehmen wir jetzt Pernot. Mit Wasser gemischt, sieht der perfekt aus, wirkt desinfizierend, und das Publikum freut sich, weil’s schmeckt. Zu meinem Erschrecken stehen da oft ältere Leute vor der Bühne und schöne Mädchen, lauter kultivierte Leute, die ihre Münder aufreißen, wenn Till sie anpullert. Scheint ein verstecktes Bedürfnis zu sein, das sie da ganz kultiviert ausleben.

Rammstein huldigt ja einem eher grotesken Männlichkeitsbild, harte, schmutzige Muskeltypen. Sie sind nicht ganz so gestählt. Schon mal überlegt, wie die anderen in die Muckibude zu gehen?

Der Gedanke ist so absurd. Das wäre nur lächerlich.

Aggression und Wut spielen bei Rammstein eine Rolle. Ihr Thema scheint das nicht so zu sein.

Ich mach die Musik ja nicht für mich, sondern für die Jugendlichen, die so etwas brauchen. Denen geht’s gut, wenn sie was Heftiges, Wütendes hören.

Jetzt klingen Sie wie ein Redakteur vom Kinderkanal.

Mir doch egal. Als ich klein war, hab ich die Dead Kennedys gehört. Hauptsache, meine Eltern fanden das blöd.