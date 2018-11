Platz in der ersten Reihe

Ich stehe auf einem Parkplatz, zwei Stunden von Krakau entfernt. Für die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau hatte ich extra einen Teil meines Budgets eingeplant. Drei Euro kostete mein Zugticket aus Krakau, der Besuch des ehemaligen Konzentrationslagers ist kostenlos – diesen Ort soll jeder sehen können.

Danach laufe ich zum kleinen Buchladen, in dem Touristen Postkarten kaufen. Finde ich jemanden, der mich mit zurück nach Krakau nimmt? Scheinheilig gehe ich zur Kasse. Ob man den Zugplan hätte. „Die Züge fahren nach 19 Uhr nur noch alle zwei Stunden“, antwortet die Verkäuferin, dunkle Haare, Ferienjob. Was für ein Pech, antworte ich. Ob man denn hier ein Busticket bekomme? „Ich habe noch Platz im Bus“, sagt plötzlich jemand hinter mir, es ist eine Reiseleiterin. „Du kannst bei mir mitfahren.“ Jackpot.

Wie ein Erstklässler laufe ich ihr hinterher und steige in ein goldgelbes Monstrum voller kanadischer Rentner ein. Ich muss nichts zahlen, nur in der ersten Reihe sitzen. Fairer Deal. Nach 90 Minuten Fahrt stehe ich wieder in der Krakauer Altstadt. Es lohnt sich, dreist zu sein, sich zu überwinden.

Da ich heute nicht viel Geld ausgegeben habe (Pumpernickelreste, Corny-Riegel, Bahnhof-Sandwich), entscheide ich, auf den Putz zu hauen. Am Vorabend hatte ich Tbilisuri entdeckt, ein Restaurant mit georgischen und Balkan-Spezialitäten. Ich sprinte quer durch Krakau, mittlerweile schon mit Muskelkater. Einmal die berühmten Dumplings, bitte, und ein großes Bier. Leider sind die Dumplings schon aus. Ich tröste mich damit, dass das Essen dann wenigstens frisch sein muss und mampfe Cevapcici mit gedünstetem Kohl.

Was in Berlin für den geldknappen Studenten der Späti ist, heißt in Krakau „Alkohole“. Schon eine ehrliche Bezeichnung, es gibt aber auch Kekse. Auf dem Weg nach Hause kaufe ich mir bei Alkohole Corleone ein Bier für einen knappen Euro.

Eine schlechte, eine gute Tat

Um neun Uhr muss ich auschecken. Umständlich für mich. Mein Flieger hebt erst in 13 Stunden ab, ich habe noch 40 Zloty, von denen knapp zehn gleich fürs Frühstück draufgehen. Ich könnte weiter durch Krakau rennen, aber habe das Gefühl, alles doppelt gesehen zu haben. Von außen, wohlgemerkt. Ich beschließe, das zu ändern.

Mitten auf dem Rynek Glowny, dem Hauptplatz der Stadt, steht der Krakauer Rathausturm, ein 70 Meter hoher Backsteinbau. Von hier soll man auf die ganze Stadt blicken können, dementsprechend viel muss man zahlen. Eigentlich. Ich drücke mich an einer Touri-Truppe vorbei, steuere statt der Kasse gleich die Treppen an und verschwinde. Mir wird ein bisschen schwindelig, vielleicht vom Adrenalin, vielleicht aufgrund der Tatsache, dass der Wieza Ratuszowa seit einem Sturm im Jahr 1703 einen halben Meter zur Seite neigt.

Mein Essen bezahle ich wieder wie ein anständiger Mensch. Das Prinzip „Mittagsmenü“ ist in Krakau sehr populär und bietet ein wunderbares Preis-Leistungsverhältnis. Nach solchen Angeboten halte ich in Zukunft die Augen offen. Im „Kolanko No. 6“ (Józefa 17), einem Café-Restaurant mit sonnengeküsstem Innenhof, esse ich für 30 Zloty ein Lauchsüppchen, Schweinekotelett in Champignon-Rahmsoße und Obstkompott.

Den Rest des Tages lungere ich mit der Krakauer Jugend im Planty Park rum, der grünen Lunge der Stadt, die sich um die ganze Altstadt schlängelt. Ich würde eigentlich gerne in den botanischen Garten, doch Eintritt und Hinweg kann ich mir nicht mehr leisten. Also liege ich auf einer Parkbank und lese. Ich zähle die Wolken. Die Zeit bleibt stehen, das ist sehr schön, mit üppigem Budget hätte ich jetzt vermutlich noch eine überfüllte Attraktion besucht. Ich atme mal durch, fühle mich wie ein Einheimischer, eigentlich das beste Gefühl, das man als Tourist haben kann.

Meine letzte Fünf-Zloty-Münze liegt mir schwer in der Hand. Ich habe es fast geschafft, knapp 1,25 Euro hätte ich übrig, wenn ich jetzt ins Flugzeug steigen würde. Aber ich bin unzufrieden. Irgendetwas fehlt. Kurz bevor ich in den Flughafen-Expressbus steige, treffe ich eine Entscheidung.

Ich gehe in einen kleinen Zeitungskiosk am Fuße der Marienkirche, zücke meine Kreditkarte – meine Notfallreserve – und zahle 20 Zloty. Ich habe mehr Geld ausgegeben als geplant, aber es hat sich gelohnt. In meinem Rucksack liegen zwei Postkarten und zwei Briefmarken. Eine für Opa, und eine für Oma.