Der nächste Morgen startet wieder in Montmartre. Diesmal mit einem Monsieur in Jeans und Karohemd, der mich fragt, ob ich eine Münze für ihn habe. Ich entschuldige mich. Desolée. Habe ja leider selbst nix. „Alles cool“, sagt er. „Sie haben immerhin gelächelt. Das ist mehr als manch anderer.“ Ich lächle noch ein bisschen mehr. Nebenan verlieren zwei Jungs beim Hütchenspieler gerade 50 Euro. Ein Mann musiziert auf der Harfe.

Nach langer Internetrecherche habe ich herausgefunden, dass ein Wochenend-Metroticket für unter 26-Jährige den ganzen Tag und bis zum Flughafen gilt, für 8,90 Euro. Mein Flug wird am nächsten Morgen um sechs Uhr starten, die Nacht werde ich dort verbringen. Ich kaufe das Ticket und fahre erst einmal zum Kanal Saint-Martin. Im Buch aus der Boutique gibt es einen Spaziergang, den ich ausprobieren möchte. Die Route führt vorbei an Indien mit Turbanverkauf und Hähnchencurry, an der Türkei mit Obstständen und Dürüm, nach Afrika sind es nur wenige Schritte. Frauen flechten Rastazöpfe. Je weiter weg von den Touristen, desto schöner. In der Crêperie kaufe ich mir einen mit Ei für drei Euro. Dazu ein paar Nougatkekse. Etwas weiter, auf dem Place de la République, gibt es ein öffentliches Spielecafé. Schach, Türme bauen, Mühle. Alles umsonst. Manch einer hochkonzentriert, wie der alte Mann mit Schnurrbart, manch eine lachend, wie das junge Mädchen mit Pferdeschwanz, das „Vier gewinnt“ gewinnt. Wer mehr Bewegung sucht: Ein paar Metrostationen weiter, im Park de Bellevue, tanzt Paris Salsa.

Drei Stunden Shakespeare für fünf Euro

Am frühen Abend fahre ich zum Arc de Triomphe. Der ist für unter 26-Jährige auch gratis. Die Schlange ist lang, eine halbe Stunde stehe ich an, der Blick auf den Stern, die Champs-Elysée und den Turm ist dafür ziemlich schön. Zurück am Boden frage ich einen Tuktukfahrer, ob er mit mir eine Minirunde um den Triumphbogen fährt. Gratis? Der Mann, seinen Irokesenschnitt hat er zum Schwanz zusammengebunden, dazu ein Ziegenbart, überlegt kurz. Lächelt. Nickt. Ich steige in sein rotes Rad, er fährt los, fährt im Kreis, fährt noch weiter und biegt ab. Sagt „Surprise“ und überrascht mit einer Extratour bis zum Eiffelturm und zurück. Gerührt biete ich ihm meine restlichen Kekse an. Kekse mag er nicht. Und vielleicht rührt mich das noch ein bisschen mehr. Zum Abendessen gibt’s Hummus und ein halbes Baguette, das ich kurz vor Ladenschluss geschenkt bekommen habe. Etwas mehr als fünf Euro habe ich jetzt noch. „Geh zur Comédie-Française“, hatten mir meine Gastgeber gleich am ersten Abend empfohlen. Da werden eine Stunde vor Aufführungsbeginn Restplätze verkauft. Und das Theater, gold-rot mit Samt und Stuck, ist gigantisch.

Jetzt stehe ich hier.

„Gibt es noch Restplätze?“

„Ja, zwei. Aber da sieht man wirklich gar nichts.“

„Gar nichts?“

„Sehr wenig!“

„Ich habe nur ein Minibudget und mir extra fünf Euro aufgehoben.“

„Hätte ich noch fünf Euro und nur einen Abend. Ich wüsste sie nicht besser investiert.“

Drei Stunden Shakespeare, und ich konnte maximal sehen, was auf der rechten Seite der Bühne passiert. Aber der Verkäufer hatte recht: Gelohnt hat es sich trotzdem.

Um fünf Uhr klingelt der Handywecker zum Check-in

Danach geht es schnell zur Metro. Bis zum Bahnhof und mit dem Bus weiter in Richtung Flughafen. Das Ticket gilt offiziell bis Mitternacht. Angekommen am Gare de l’Est bleiben noch 20 Minuten. In der Bahnhofshalle steht ein schwarzes Klavier. „À jouer“, steht darauf geschrieben. „Zu spielen“. Gerade ist niemand da, der musiziert. Schade, denke ich, wäre die perfekte Gelegenheit, die letzten Groschen loszuwerden, und setze mich auf den Hocker. Ich kann nicht Klavier spielen. Nur ein Lied habe ich mal gelernt, irgendwann in der zehnten Klasse, während des Schüleraustauschs in einen Vorort von Paris. „La valse d’Amélie“. Yann Thiersens Titelmelodie aus dem Amélie-Film. Die Töne erklingen, einige falsch, andere verhallen. Ich muss weiter Richtung Flughafen.

Die Nacht am Flughafen lässt sich mit Schlafsack und auf dem Boden erstaunlich gut rumkriegen. Allein der Putzroboter, der von links nach rechts fährt, nervt. Ich schlafe trotzdem ein. Bin schließlich kein Roboter und zu müde. Um fünf Uhr klingelt mein Handywecker zum Check-in. Ich ziehe mir noch einen Cappuccino am Automaten. 1,40 Euro. Nie war Geld besser in Billigkaffee investiert. 27 Cent bleiben.