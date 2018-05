Ich liebte es, auf Papas Schoß zu sitzen und die alten Alben anzuschauen mit den Bildern von gefährlichen Geländeritten. An ein Foto erinnere ich mich besonders: Darauf sitzt mein Vater mit den alten Breecheshosen nach einem Sturz und mit blutender Nase im Wassergraben und mein einarmiger Großvater in Offiziersuniform zieht ihn wie Kapitän Hook an seinem Eisenhaken aus dem Tümpel.

Wäre ich so aufgewachsen wie mein Vater, wäre ich wohl, wie manche meiner Freunde vom Land, ein stolzer Reitersmann geworden. Aber ich bin in Dortmund groß geworden, und dort lernt man das Reiten beim Voltigieren im Verein, wo die Kinder in bunten Leggings im Handstand auf dem Rücken von dicken Ponys stehen.

Die Kinder, das sind in dem Fall die Mädchen. Denn der Münsterländer Ponyhof ist überall.

Mehr als 6000 Jahre ist es her, dass sich der erste Mann irgendwo in der vorderasiatischen Steppe auf einen Pferderücken schwang. Seitdem avancierte das Pferd zu seinem wichtigsten Begleiter. Jahrtausendelang war ohne den Einsatz von Pferden buchstäblich kein Krieg zu gewinnen. Könige und Herrscher wie Julius Cäsar, Theodore Roosevelt und heute Wladimir Putin, mit nacktem Oberkörper und eingezogenem Bauch (in Russland scheint es Wendy nicht zu geben), ließen sich am liebsten im Sattel porträtieren.

Am Savignyplatz machte der Kaiser bei Ausritten Rast

Bis zur Motorisierung des Alltags zu Beginn des 20. Jahrhunderts und bis zur Einführung des Panzers im ersten Weltkrieg hatten auch die Städte einen anderen Sound. Man hörte Hufe schlagen, und es stank nicht nach Benzin und Abgasen wie heute, sondern nach Dung und Pisse. Pferde trieben Mühlräder an, zogen Kohlenwagen, Droschken oder Trambahnen.

Am Berliner S-Bahnhof Savignyplatz zeugt die Künstlerkneipe „Diener“ mit ihrem vergilbten Fresko einer englischen Fuchsjagd noch von den Überresten des „Tattersall des Westens“. Einst war dort eine der größten, mehrgeschossigen Reitanlagen des Landes, die Pferde standen in den Bögen unter der Trasse, dort wo heute Buchläden und Pizzerien sind. Hier machte der Kaiser im Sommer bei Ausritten Rast und spülte den Durst mit einem Bier herunter.

Frauen ritten eher selten. Meine Großmutter lernte zum Beispiel in den 30er Jahren noch im unbequemen Damensitz, für den man besonders ruhige Pferde braucht. Sport ließ sich damit keiner treiben. Nur zu Hause, wo sie niemand sah, konnte sie – so wie es heute üblich ist – im Herrensitz reiten. Die Frau, das damals sogar ärztlich verordnet, solle sich nicht übermäßig körperlich anstrengen.

Dann begann die schleichende weibliche Revolution

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam man von diesem Irrglauben langsam ab, und immer mehr Frauen drängten in den Sport. Die Pferde, es gibt heute noch geschätzt eine Million in Deutschland, waren da schon endgültig zu reinen Sportgeräten degradiert worden.

Damit begann auch die schleichende weibliche Revolution, die mich Jahre später davon abhalten würde, ein leidenschaftlicher Reiter zu werden. Manche Wissenschaftler meinen, dass der Sportwagen das Pferd irgendwann als liebstes Freizeitgerät des Mannes ablöste. Schließlich ist der noch schneller und pflegeleichter. Ein Pferd kann man nicht einfach wochenlang in der Garage stehen lassen. Andere, wie der Psychologe Harald Euler, gehen davon aus, dass es sich um ein Bindungsphänomen handelt. In einer Studie erklärte er, dass gerade Mädchen irgendwann, und eben früher als Jungs, von fiktiven Spielen genug hätten und sich um etwas Lebendiges kümmern wollen. Oft hält die Begeisterung ein Leben lang. Und Pferde werden in der Regel mehr als doppelt so alt wie zum Beispiel Hunde.