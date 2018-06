Im laufenden Jahr ist dem antiken Erbe noch größere Aufmerksamkeit sicher. Ende Juni entscheidet sich, ob Nîmes mit seiner Bewerbung die Jury überzeugen konnte und in die Weltkulturerbeliste der Unesco aufgenommen wird. Schon jetzt, am ersten Juniwochenende, eröffnet das neue, 60 Millionen Euro teure Musée de la Romanité. Romanité, das ist eine Wortschöpfung, eigens für dieses Haus erdacht, erklärt Christophe Garritano, der jugendlich wirkende Verantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, während einer Vorbesichtigung. Gemeint sind auch die prä- und die postromanische Ära von Nîmes, wie sich die Epochen mit der Antike zu einem Kulturraum verbinden.

Der silber-weiß schimmernde Bau mit seinen vier Ebenen steht gegenüber der Arena. 30 Jahre lang war hier eine Leerstelle, die als Marktplatz genutzt wurde. Vom holzgepflasterten Dachgarten aus geht der Blick rüber zur Altstadt.

Das Dach soll künftig auch für Nicht-Museumsbesucher frei zugänglich sein, ebenso wie das Restaurant auf dieser Ebene. Die Küche übernimmt Franck Putelat, bereits in Carcassonne mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet.

Prunkstück des Museums ist ein über 30 Quadratmeter großes, nahezu vollständig erhaltenes Mosaik, das man 2007 unter der Avenue Jean Jaurès entdeckte. Heute hat die Avenue eine breite, von duftendem Rosmarin begleitete Mittelpromenade, bis 2007 war sie einfach nur Parkplatz. Dann beschloss man, die Autos in unterirdischen Parkhäusern verschwinden zu lassen, und stieß bei den Arbeiten auf die Reste einer römischen Villa. Das Mosaik zeigt die Ermordung des Pentheus durch seine Mutter. Das Drama steht im Zusammenhang mit den Bacchanalien, einem wilden Vorgänger des Karneval – vielleicht schmückte das Mosaik also einen antiken Orgienraum.

In anderen Räumen des Museums soll keltisches Leben in Hologrammen wiederauferstehen. 3-D-Animationen zeigen das römische Nîmes, mit dem Musée de la Romanité soll die Stadt eine neue Attraktion bekommen.

In der alten Arena werden die Römerspiele ausgetragen

Einstweilen aber ist die Arena Nîmes größte Attraktion. 2017 spielten hier Rammstein drei Tage lang vor ausverkauften Rängen. Und auch in diesem Jahr wird es wieder Konzerte geben, vorher aber die Römerspiele. Thema 2018: der Aufstand des Spartacus.

Auf dem abgesperrten Vorplatz machen sich Jean Luc und Eric bereit. Die beiden kommen aus Nizza und Aix en Provence. Sie haben die Rüstung der römischen Legionäre angelegt, komplett mit Kettenhemd und Beinschienen. Jean Luc trägt die Standarte der Legio I, über seinem Helm hat er ein Bärenfell befestigt. Solche Felle sind das Markenzeichen der Standartenträger und schwer zu beschaffen. Kunstpelz kommt nicht infrage, Authentizität ist Ehrensache.

Der 33-jährige Jean Luc schwärmt seit seiner Kindheit für die Römer – die Asterix-Hefte haben ihn inspiriert. Wie viel er schon für seine Ausrüstung aufwenden musste, vermag er nur zu schätzen. Das meiste habe er ja selbst gemacht. Aber allein das Schild koste mindestens 500, ein Kettenhemd rund 1000 Euro. Für weitere Erklärungen hat er keine Zeit. Sein Zenturio ruft. Sie müssen noch exerzieren. Weil sie sich nur auf Events wie diesem hier sehen, bleibt dafür sonst wenig Zeit.

Leben oder Sterben? Das Publikum schreit

Das ist der Grund, warum sich Andrea Ferretti für seine Rolle als gallischer Rebell entschieden hat. Nicht nur, dass ihn sein Auftritt um einiges günstiger kommt. Er sei auch kein Freund von militärischem Drill. Ferretti ist mit seiner Freundin und einem weiteren Paar aus Verona angereist und schon zum achten Mal dabei. Italiener stellen ungefähr 200 der 500 Akteure, die übrigen kommen aus Kroatien, England und natürlich Frankreich. Ferretti ist eigentlich Historiker, und Veranstaltungen wie diese sind für ihn eine Ergänzung zum Quellenstudium über das Leben vor 2000 Jahren.

Endlich werden die Spiele eröffnet. Auf der Ehrentribüne nimmt der Kaiser mit seinen Offizieren und Senatoren Platz. Er ist wie alle hier ein Laiendarsteller. Nur wenige Protagonisten dürfen mit Bezahlung rechnen, die meisten wirken für Kost, Logis und freie Anreise mit. Die Legionäre marschieren ins Oval, bilden die Formation Schildkröte, bei der die Gegner nur einen undurchdringlichen Schilderwall zu sehen kriegen. Gladiatoren zeigen gefährlich aussehende Kämpfe, sinken scheinbar schwer getroffen zu Boden, um den Todesstoß entgegenzunehmen.

Die Brunnen in den Jardins de la Fontaine auf den Fundamenten des antiken Augusteums. Foto: OTNimes

Eine Frage schallt darauf durchs weite Rund: „Leben oder Sterben?“ Das Publikum schreit, der Kaiser hebt an diesem Tag regelmäßig den Daumen, schließlich gucken auch Kinder zu. Reiter führen riskante Kunststücke vor, in der Arena werden die Kulissen ausgewechselt, mal sind es Marktstände, dann wieder Palisaden, sogar eine Galeere wird aufgeboten. In den Umbaupausen werfen Tunikaträger Fenchelbrot und Souvenirmünzen unter das Volk. Würde das Publikum nicht im Freizeitlook des 21. Jahrhunderts gekleidet sein, die Illusion, antiken Spielen beizuwohnen, wäre perfekt.

Nach zweieinhalb Stunden erreicht das Geschehen den Höhepunkt: Die Sklavenarmee des Spartacus tritt gegen die Legion zum letzten Gefecht an. Am Ende liegen die Opfer im Sand. Bis Tänzerinnen das Oval betreten, die Gefallenen mit schwarzen Gazetüchern verhüllen. Derart bedeckt verlassen sie wie geisterhafte Erscheinungen das Stadion. Erst dann werden die Gefangenen vorgeführt, bereit zur Kreuzigung. Jean Luc zählt mit seiner Standarte zu denen, die als Wache Spalier stehen. Andrea Ferretti ist der Erste, der in die Arena wankt, das Kreuz im Nacken. Die Last muss ihn schwer drücken. Doch soweit man das von hier oben erkennen kann, sieht er ganz zufrieden aus. Bestimmt kommt er nächstes Jahr wieder.