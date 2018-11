Ilja Benisch schaltet gleich ab

Nachrichten mit einer Brieftaube verschicken, Kleidung mit einem Waschbrett säubern oder ein Auto per Handschaltung fortbewegen – kann man alles machen. Man kann das Leben aber auch einfach genießen.

Handschalter sehnen sich nach Ursprünglichkeit, wollen „die Mechanik des Wagens spüren“, noch „eins sein mit der Technik“, statt sich auch bei der Gangwahl einem Automatismus beugen zu müssen. Wie sonst so oft in diesem schrecklich modernen Leben. Nicht auszuhalten, der ganze Fortschritt. Früher war schließlich nicht alles schlecht. Was den Gangwechsel in Kraftfahrzeugen anbelangt, war es früher allerdings eher doof.

Weiß die Mehrzahl der „Nur-Handschaltung-Ist-Richtiges-Autofahren“-Fetischisten vermutlich gar nicht mehr, aber: Lange Zeit bedeutete so ein Schaltvorgang Arbeit. Das nannte sich „Zwischengas bei nicht synchronisierten Getrieben“ und war zum Beispiel beim Inbegriff des Autos, beim VW Käfer, noch bis 1964 gang und gäbe. In der Praxis hieß das: Kupplung treten, Schalthebel in den Leerlauf, Kupplung lösen, kurz Gas geben, Kupplung treten, Gang einlegen. Warum berufen sich die Handschaltler nicht gleich darauf? Und wenn sie schon dabei sind, wie wäre es, den Motor mal wieder per Handkurbel anzulassen oder Richtungswechsel mit mechanischen Klappblinkern anzuzeigen? Warum sollte man den technischen Fortschritt, der ja auch Lebenserleichterung bedeutet, nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt befürworten und ab dann jede weitere Entwicklung als überflüssig verteufeln?

Aber sie hören einen nicht, die Handarbeiter, sie entfliehen gerade in den Drehzahl-Himmel. Wahrhaft sportliche Fahrer müssen selbst Herr über das Getriebe sein, rufen sie noch. Als hätten moderne Automatiksysteme nicht längst verschiedene Fahr- und Dynamik-Programme zur freien Auswahl. Ob komfortables, ökonomisches oder rasantes Fortkommen – alles nur einen Knopfdruck entfernt. Meist sogar die Option, die Gänge mittels praktisch am Lenkrad angebrachter Schaltwippen doch selbst zu wählen, nur eben ohne das lästige Kuppeln per Fußpedal.

Es ist, als würde man Feuer speien

Und weil moderne Automatikgetriebe eine viel nahtlosere Beschleunigung garantieren, als das vom manuellen Schaltvorgang unterbrochen möglich wäre, wird das Gros der neuzugelassenen Sportwagen längst ohne Kupplung konstruiert. Die Zukunft schlägt sich auf ihre Seite. Wer jemals in einem durch einen Elektromotor angetriebenen Auto durch die Welt jagte, die Kraft spürte, die ein solcher Antrieb ganz ohne Schaltvorgänge entwickeln kann, wird dem vermeintlich sportlichen Moment eines manuellen Getriebes nur noch müde Verachtung entgegenbringen: Es ist, als würde man Feuer speien, ohne Luft oder Benzin nachholen zu müssen. Während sich die Schaltknüppel-Ultras am Schluckauf des Kuppelns ergötzen.

Apropos Benzin: Automatikgetriebe gelten bereits als spritsparender. Nichts für uns, sagen die Fahr-Puristen. Als wären die elektronischen Helferlein, die Stabilitätsprogramme, Antiblockiersysteme und Traktionskontrollen, die längst als Serienausstattung und für den Fahrer kaum wahrnehmbar ihren Dienst verrichten, nicht immer auch mit an Bord. Und als wären sie darüber bei einem Ausweichmanöver oder einer Vollbremsung nicht doch ganz froh. Genau wie über Klimaanlage und Sitzheizung.

Das linke Bein in Schonhaltung

Männlich sei die Handschaltung, bringen noch jene vor, die das für eine Qualität halten. Dabei entscheiden sich Männer viel häufiger für ein Automatikgetriebe als Frauen (etwas mehr als sechs Prozent). Insgesamt sind es derzeit rund 20 Prozent aller Neuwagenkäufer und schon in der nächsten Generation sollen sich Hand- und Automatikgetriebe die Waage halten.

Doch das ficht sie nicht an, die automobilen Archetypen. „Meine Gänge wähle ich noch immer selbst“, halten die Miniatur-Freigeister, die sich so doch nur zum sklavischen Handlanger einer Mechanik machen, dem Luxus eines Automatikgetriebes entgegen. Dessen Nutzer lassen entspannt Kilometer auf Kilometer hinter sich, das linke Bein in Schonhaltung. Ist ja allein viel sicherer, so eine Automatik. Jederzeit beide Hände am Lenkrad. Eine die Aufmerksamkeit fressende Aufgabe weniger.

Und wenn die Gefahr gerade nicht zur Achtung ruft, bleibt sogar Zeit für ein bisschen Liebe. Während der Fahrt Händchenhalten zum Beispiel. Für Jünger manueller Getriebe ein Etappensport oder gleich unmöglich: „Ich bin bei dir, mein Liebling, für immer. Spürst du das? Ich muss nur eben schalten.“