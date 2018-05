Christine Nöstlinger

Ab der fünften Klasse ging ich auf das Französische Gymnasium in Berlin, eine Klassenkameradin hatte mir von Christine Nöstlingers Büchern erzählt und mir dann einige ausgeborgt. Darin ging es oft um freche Mädchen, das waren tolle Figuren, manchmal Außenseiter und immer menschlich gezeichnet. „Pfui Spinne“ ist mein Lieblingsbuch, die Geschichte eines Mädchens, das sich im Urlaub das erste Mal verliebt. Damals empfand ich es als eine große Sache, ein Buch fertig zu lesen und danach ein neues in die Hand zu nehmen. Ich weiß noch, dass ich jedes Mal, wenn ich U-Bahn gefahren bin, gleich zwei auf dem Schoß hatte. Sie gaben mir ein Gefühl von Reife, etwas Erwachsenes. Die Bücher und somit Erinnerungen habe ich in einem Karton aufbewahrt, von Umzug zu Umzug behalten, in der Hoffnung, dass sie eines Tages wieder Verwendung finden. Mein Sohn ist zwar mit seinen vier Jahren für die Geschichten noch zu jung, trotzdem bin ich glücklich, diesen Schatz an Kinderbüchern für ihn zu hüten.