In Rufweite standen sie sich gegenüber. Die Wittstocker müssen sie gehört, wahrscheinlich sogar gerochen haben. Lunte riechen, der Ausdruck wurde damals geprägt, weil die Musketenschützen ihre Waffe mit einer Lunte entzündeten, die nicht erlöschen durfte. Im Gefecht hielten sie das qualmende Stück Schnur zwischen den Zähnen, um die Hände frei zu haben für die fünf Kilo schwere Waffe und die Röhrchen mit dem für jeden Schuss portionierten Pulver, die ihnen an einem Bandelier vor der Brust hingen.

Manch einer wird vorher noch einen Schluck Hochprozentiges zu sich genommen haben. Die Archäologen fanden kleine Zapfhähne auf dem ehemaligen Schlachtfeld. Andere rollten vielleicht ihre Glücksbringer in den schweißnassen Fingern hin und her, bis sie blank poliert waren. Kugeln mit eingeritzten Kreuzen zum Beispiel, die ebenfalls zu den Hinterlassenschaften gehörten. Oder sie warfen einen letzten Blick in ihr kleines Gebetbuch, Verschlüsse solcher Bände wurden auf dem Schlachtfeld entdeckt.

Gegen 14 Uhr kündigten die Trommeln den Beginn des Gemetzels an. Die Heere, etwas über 20 000 Mann auf kaiserlicher Seite, ein paar weniger auf der anderen, gingen aufeinander los. Die Schweden hatten zu Füßen der Hügel die ungünstigere Position inne, doch ihr Feldherr suchte die Entscheidung um jeden Preis. In den Krieg eingetreten als Schutzmacht der protestantischen Seite, waren sie inzwischen in der Defensive. Im Falle einer Niederlage würden sie sich vielleicht komplett zurückziehen müssen.

Es gibt einen Zeitgenossen, der von den folgenden Ereignissen berichtete: Hans Jakob von Grimmelshausen, dessen „Abenteuerlicher Simplicissimus“ gut 30 Jahre nach der Wittstocker Schlacht erschien. Sein Buch gilt als der erste Abenteuerroman in deutscher Sprache. Antje Zeiger ist stolz darauf, in ihrem Museum eine von nur 13 erhaltenen Originalausgaben präsentieren zu können.

Grimmelshausens Held taucht auch vor Wittstock auf, aufseiten der Kaiserlichen. Er beschreibt „das greuliche Schießen, das Geklapper der Harnische, das Krachen der Piken, das Geschrei der Verwundeten und der Angreifenden“, er sieht abgeschlagene Köpfe, hervorquellendes Gedärm, verspritztes Hirn.

Viele litten an chronischer Knochenhautentzündung

Ob Grimmelshausen wirklich dabei war, ist umstritten. Doch die Knochen aus dem Wittstocker Massengrab erzählen die gleiche brutale Geschichte. Um sie zu entschlüsseln, haben Experten die Gebeine der gefallenen Söldner vermessen und geröntgt, haben sie molekularbiologisch untersucht, sogar die Isotopenverhältnisse im Zahnschmelz analysiert.

Deshalb wussten sie bald, woher die Männer stammten, sogar zwei Spanier waren unter den geborgenen Opfern. So grausam, wie sie starben, so hart ging es für viele in ihrem Leben zu. Individuum 71 zum Beispiel, der junge Schotte, litt wie viele seiner Kameraden an chronischer Knochenhautentzündung im Unterschenkel, eine Folge ständigen Marschierens in schlechtem Schuhwerk.

Wegen der schweren Ausrüstung waren seine Hüft- und Schultergelenke durch anhaltende Überlastung bereits degeneriert, sie müssen ihm starke Schmerzen bereitet haben. Er hatte Karies, Knochenveränderungen an Gaumen und Kiefernhöhle sprechen ebenfalls für eine dauerhafte Entzündung vor allem der oberen Atemwege. Der Mann dürfte sehr viele feuchtkalte Nächte an qualmenden Lagerfeuern verbracht haben.

Der Stich mit dem Dolch, der ihm bis in den Halswirbel gefahren war, könnte ein Gnadenstoß gewesen sein, selbst leichter Verletzte hatten keine Chance auf Genesung. Der Schotte war eines von geschätzt bis zu 8000 Opfern der Schlacht. Mit einbrechender Dämmerung ging der Kampf seinem Ende entgegen.

Lange hatte es unentschieden gestanden, Fanfaren der Kaiserlichen kündeten schließlich sogar schon von ihrem Sieg. Doch nach einem riskanten schwedischen Flankenangriff löste sich die kaiserliche Linie doch noch auf. Der Rückzug war unvermeidlich, gipfelte in Flucht. Artillerie und Kriegskasse ließen die Kaiserlichen zurück, die Schweden waren wieder in der Offensive, der Krieg dauerte noch weitere zwölf Jahre.

Die meisten Opfer starben an Hunger

Die Schweden blieben etwa zwei Wochen in der Region. Und das Leid der Bürger von Wittstock fing damit erst an. Um 20 000 Mann zu verköstigen, mussten pro Tag 400 Zentner Brot gebacken, 50 Ochsen geschlachtet und 1200 Fässer Bier bereitgestellt werden. Für solche Mengen wurde das Land systematisch geplündert. In diesem Krieg starben die meisten Opfer nicht im Kampf, sondern an Hunger und an den Seuchen, die die umherziehenden Heere verbreiteten.

Das Sterben, es erreichte mit 305 Todesfällen bei einer Bevölkerung von rund 2200 Einwohnern 1636 einen ersten Höhepunkt. 1638 kam das schlimme Pestjahr, als wieder ein Heer durch die Region zog, 1599 Tote wurden registriert. Museumsleiterin Antje Zeiger erzählt von einer zeitgenössischen Darstellung Wittstocks, darauf ist zu sehen, dass in der Bischofsburg kaum ein Fenster mehr heil war. Erst 100 Jahre später hatte sich der Ort vom langen Krieg wieder erholt.

Heute ist Wittstock ein hübsches Städtchen. Mit dem Kopfsteinpflaster und den vielen Fachwerkhäusern erweckt die Altstadt beim flüchtigen Besucher den Eindruck, als ob die Kulisse ein bisschen jener ähnelt, die sich den damals durchziehenden Söldnern bot. Aber das ist eine Täuschung.

Die Wahrheit offenbart ein Schild an der Adler-Apotheke am Markt. 1716 legte ein Feuer die Stadt in Schutt und Asche. Was der Besucher sieht, ist also in weiten Teilen 18. Jahrhundert mit den zeittypischen traufständigen Häusern, vorher war es üblich, dass die Giebel zur Straße zeigten.

Schuld war 1716 nicht der lange Krieg, sondern angeblich der Apotheker Georgi. Er hatte beim Zapfen von Hochprozentigem nicht aufgepasst und den Stadtbrand ausgelöst. Wittstock erholte sich auch davon.