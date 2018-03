72 CHF / 61,51 EUR

Alice Bührer, eine Frau mit grauem Pagenkopf und weitem Wollpulli, führt mit ihrer Cousine Nina Glattfelder einen alteingesessenen Lebensmittelladen, der in einem an die Via Maistra grenzenden Hinterhof liegt. Dort verkauft sie Lachs, Kaffee und Kaviar, die 30-Gramm-Dose der Sorte Baeri für 72 Franken. Eine Spezialität, die seit Längerem jedoch weniger nachgefragt wird. Gerade die Deutschen würden auf Meerestiere verzichten. Früher, erzählt Bührer, seien bei Partys zum Wodka einfach die 1,6-Kilo-Büchsen mit den Stör-Eiern auf den Tisch gestellt worden. Gegessen wurde mit Suppenlöffeln.

90 CHF / 77,02 EUR

Eine Abkehr vom gepflegten Exzess, für den St. Moritz steht, spürt auch Skilehrerin Sabrina Nussbaum. Doch was danach kam, ist ihrer Ansicht nach nicht besser. „Die Städter bringen ihren Stress zu uns auf den Berg“, sagt sie zu Kursbeginn an der Bergstation Corviglia (drei Stunden, 90 CHF). Sie hat ein gebräuntes Gesicht, blonde lange Zöpfe, die unterm Helm herausschauen. Um diese „Energie“ zu verändern, wie sie es ausdrückt, integriert sie Yoga in ihren Kurs. Wenige Meter neben der Paradiso-Piste haben ihr Mann und sie vier Holzstangen in den Schnee gerammt, das Symbol Om hineingeschnitzt und die erste Yoga-Piste eröffnet.

Nussbaum steuert eine der Stangen an. Dort fordert sie ihre Schüler auf, tief einzuatmen. „Die gute Luft hier ist gratis.“ Man solle „den Berg unter den Füßen“ spüren. Viele krallten sich in ihren Skischuhen fest, erklärt sie. Das Gegenteil sei beim Skifahren wichtig: Bodenhaftung. Die restliche Abfahrt muss man mit hochgezogenen Zehen fahren, ein anderes Mal sich die Ohren zuhalten, um die Vibration der Bretter zu spüren. Sie wolle ihren Schülern beibringen, intuitiv Ski zu laufen und keinen Stil aus Youtube-Videos zu kopieren. Bei besonders schweren Fällen spricht sie Handyverbot aus. „Die führen ihr Business im Sessellift einfach weiter“, sagt sie, lacht kurz auf, denn ihr Handy vibriert. „Entschuldigung, eine Lady, Freundin der Queen, die ich unterrichte.“

11 000 CHF / 9413 EUR

Zurück ins Dorf: Bei Bally, dem 150 Jahre alten Schweizer Luxusunternehmen, das so etwas wie der offizielle Ausstatter der St. Moritzer Gesellschaft ist, trägt die Schaufensterpuppe einen Herrenpelzmantel: genauer einen Trenchcoat aus beigem Fell für 11 000 Franken, kombiniert mit Bergsteigerstiefeln und einem weiß-blau gestreiften Pulli. Die Bally-Filiale liegt gleich neben der Dorfkirche, die den höchsten Turm des Engadins hat. Kurz rein ins Geschäft, nachfragen, ob es sich um Webpelz handelt. „Wiesel“, antwortet die Verkäuferin knapp.

500 000 CHF / 427 904 EUR

200 Meter oberhalb der Kirche, gegenüber dem Kulm-Hotel, dem ältesten des Dorfes, hat vor zwei Jahren der New Yorker Vito Schnabel seine Galerie aufgemacht. Schnabel ist der Sohn vom Künstler Julian Schnabel und Patensohn des in Suvretta ansässigen Galeristen Bruno Bischofsberger. Dessen Verdienst war es, dass in St. Moritz bereits seit den 1970ern moderne Kunst verkauft wurde, während es in Zermatt nur das Matterhorn in Öl gab. Vito Schnabel war außerdem der Freund von Heidi Klum, und das hat im ansonsten abgeklärten St. Moritz am meisten Eindruck gemacht. Bei Schnabels Galerieeröffnung umringten die Fotografen Klum und ihre Eltern. Belustigt wird in St. Moritz erzählt, es komme seitdem immer wieder vor, dass Touristen das Kulm-Hotel mit vollem Ernst das Klum-Hotel nennen.

Schnabels freundliche Assistentin Andrea gibt eine kleine Führung durch die aktuelle Ausstellung des Konzeptkünstlers Sol LeWitt, den sie immer „der Sol“ nennt, als stünde sie ihm sehr nahe, dabei ist LeWitt bereits elf Jahre tot. Auf die schwarze Rückwand der Galerie ist das Werk „Square, circle and triangle superimposed“ mit Kreide gemalt: ein Quadrat, ein Kreis und ein Dreieck übereinander. Für die halbe Million, die es kostet, erwirbt der Käufer nur eine Anleitung. LeWitt wollte damit die Kunstkunden ins Werk einbeziehen. Ein bisschen wie Malen nach Zahlen. Doch Andrea versichert, dass im Fall eines Kaufs ein Mitarbeiter vom Nachlass vorbeikommt, um die Ölkreide „exakt aufzubringen“.

185 000 000 CHF /158 324 668 EUR

Jan Kulczyk, der es mit Öl, Bier und Telekommunikation laut „Forbes“ zum reichsten Mann Polens gebracht hatte, ließ die Villa „The Lonsdaleite“ am Suvretta- Hang erbauen, ist aber kurz vor Fertigstellung verstorben. Jetzt verkaufen seine Kinder. Ein Protzbau mit sieben Etagen, gotischen Fensterbögen, sechseckigem Treppenhaus und einem mit Echtgold bemalten Frühstücksraum in Ei-Form. Doch der Milliardärshang scheint auch nicht mehr das zu sein, was er mal war: Die Villa steht bereits seit Monaten zum Verkauf.