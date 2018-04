Ihre Schwester ist, nachdem Cor ermordet worden war, über eine lange Zeit von Ihrem Bruder unter Druck gesetzt worden, auch ihre Kinder wurden bedroht. Erst durch Ihre Zeugenaussage sind Sie selbst in seinen Fokus geraten.



Das stimmt. Es war das erste Mal, dass ich Wut spürte gegenüber meinem Bruder. Aber nach zwei Wochen war die Wut wieder verschwunden, und er tat mir leid. Es ist nicht so, dass ich ihn hasse. Ich will auch keine Rache nehmen. Ich denke nur, dass das getan werden muss, damit er aufhört, zu morden. Er wird das wieder und wieder machen, weil es seine natürliche Reaktion ist. Es ist, als würde er seinen Vater immer und immer und immer wieder töten.

Wie meinen Sie das?



Ich glaube, da liegt der Grund für alles. Er vernichtet die, die ihm nahestehen. Das haben wir zu Hause beigebracht bekommen.

Aber für sich selbst haben Sie im Gericht gestern das Gegenteil gesagt: Sie hätten Ihr ganzes Leben damit zugebracht, Leute zu lieben, die Sie nicht leiden können.



Ich liebe die Leute, die mir das alles antun – und er tötet sie. Und jetzt will er mich töten, und ich will ihn einfach lieben.

Vermutlich lieben Sie sogar Ihren Vater.



Natürlich. Aber als mir die ersten Dinge bewusst wurden, als Kind, da habe ich ihn gehasst. Ich war nicht einmal religiös erzogen, aber ich betete täglich für seinen Tod. Ich dachte, Gott würde mir helfen, weil mein Vater so ein schlechter Mensch war. So einer kann ja nicht weiter am Leben bleiben! Er lebte noch lange genug, um uns Kinder zu seelischen Krüppeln zu machen.

Es sieht aus, als hätte er bei Ihnen nicht vollständig Erfolg gehabt.



Ja und nein. Viel hat sich nicht verändert.

Könnten Sie jemanden lieben, der nett zu Ihnen ist?



Das ist schwierig. Ich hatte zwei sehr schöne Beziehungen, aber ich bin nicht gut darin. Ich mache sie immer wieder kaputt. Ich genieße sie nicht, sie geben mir keine Ruhe. Es ist, als würde irgendetwas nicht stimmen. Ich bin viel entspannter, wenn ich nur meine Freunde um mich habe. Mit denen kann ich auch schöne Sachen machen. Im Moment geht es nur ums Überleben.

Wie sieht das Überleben aus – im Untergrund?



Ach, was das allein für meine Enkel bedeutet! Sie sind acht und fünf Jahre alt und dürfen nicht über ihre Oma reden. Wenn sie fragen: „Können wir zu dir nach Hause gehen?“, muss ich immer Nein sagen. Nicht einmal meine Tochter weiß, wo ich wohne. Der Achtjährige nennt mich „Oma H.“, weil er verstanden hat, dass er meinen Namen nicht sagen darf. Er spielt damit. Er fragt: „Warum bist du immer so traurig – wegen deinem B.?“ Er meint meinen Bruder. Er spricht das Wort nicht aus. Und ich denke, oh mein Gott, dies ist die nächste Generation, die in verschlüsselter Sprache spricht! Genau das, wovor ich ihn beschützen wollte. Im Moment redet ganz Holland von dem Prozess, die Medien sind voll davon. Das Mädchen ist fünf und raunt Sachen wie: „Meine Oma ist eine Spionin. Sie arbeitet für die Regierung.“ Und dann fahre ich diese gepanzerten Wagen, und sie wollen wissen, warum die Türen so schwer sind!

Gepanzerte Wagen? Im Plural?



Ich habe zwei normale und mittlerweile drei gepanzerte Autos.

Gleich drei?



In Amsterdam und anderswo. Aber ich kaufe keine teuren Autos.

Kugelsichere Autos sind doch teurer als normale.



Ja, da müssen Sie clever sein. Wer so ein Auto kauft, der braucht es unbedingt. Aber es sind nicht viele Leute, die eines brauchen. Secondhand sind sie deshalb ganz günstig. Sie finden sie meist in Deutschland, auf mobile.de. Es gibt alle möglichen Modelle in gepanzerter Version, sogar einen Smart. Ich kenne mich aus mit schusssicherer Kleidung und Autos. Wenn Sie geschickt suchen und Kontakte haben, gibt es diese Fahrzeuge ab 5000 Euro. Trotzdem ist es natürlich teuer, fünf Autos zu unterhalten.

Wie oft haben Sie bislang die Wohnung gewechselt?



Oh, häufig. Gerade suche ich wieder. Ich unterschreibe meist nur befristete Mietverträge, die laufen dann aus. Ich habe in dem Sinne keine eigene Wohnung, sondern ziehe immer in möblierte Apartments, aber ich habe eine eigene schmale Matratze, weil ich nicht immer in jemandes anderen Bett liegen möchte. Ich trage auch immer dieselben Sachen.

Gehen Sie noch ins Kino?



Das würde ich nie machen, da weiß ich nicht, was hinter mir ist. Dann kommt der „Schlag aus dem Dunkel“, nein danke.

Sie können vermutlich nicht einmal bei einem Friseur sitzen.



Nein. Der Friseur kommt nach Hause. Nicht in meine Wohnung natürlich, sondern in die von jemand anderem. Es gibt so viele praktische Dinge zu bedenken, bevor ich das Haus verlasse und irgendwohin gehe: eine schusssichere Weste. Ein Helm.

Und Sie treffen Verabredungen immer nur mit ganz kurzfristigen Ortsangaben. Lassen Sie sich Einkäufe liefern?



Nein. Eine Shoppingmall, die eine Tiefgarage hat, ist relativ sicher. Das Auto sollte nicht auf der Straße oder auf einem offenen Parkplatz stehen. Weil es unter der Erde oft nur einen Ausgang gibt, würden die Täter schnell gefasst. Natürlich werden auch in den Niederlanden Morde begangen, wo die Mörder direkt an dieser Ausfahrt gewartet haben. Aber in einem schusssicheren Wagen würde ich das überleben, das ist ok.

Warum haben Sie irgendwann angefangen, sich Notizen über Ihr Leben zu machen?



Ich habe das zunächst für meine Tochter getan. Ich hatte ihr nie etwas aus meiner Kindheit erzählt. Sie wusste, dass mein Vater Alkoholiker war, aber nicht, was passiert ist. Ich wollte nicht, dass sie mich als Opfer sieht. Das Bild von einer Mutter als verprügeltes Kind ist nicht gesund. Von meinem Bruder wusste sie nur, dass sie nichts über ihn wissen durfte. Nachdem bekannt wurde, dass ich gegen ihn aussagen würde, erschienen auch alle möglichen Geschichten über mich.

Mit dem Buch wollten Sie die Herrschaft über Ihre Biografie wiedererlangen?



Das war einer der Gründe. Als Autor behalten Sie die Kontrolle. Man kann in eigener Sprache seine Sichtweise beschreiben. Ich musste auch deshalb etwas veröffentlichen, weil ich gar kein Geld mehr hatte. Ich hatte ja meinen Beruf aufgeben müssen und kein Einkommen. Ich kann nicht mehr in die Öffentlichkeit gehen, keine Mandanten empfangen. Ich hatte keine Wahl. Tja, und dann ist es so durch die Decke gegangen, und ich kann davon leben, bis ich alt bin.

500 000 Exemplare wurden in Holland und die Rechte in viele Länder verkauft. Eine Adaption als Theaterstück ist angekündigt.



Ich habe das nie erwartet. Noch als ich beim Verleger auf der Matte stand, dachte ich: Wer will das lesen?

Sie unterschreibt ihr Todesurteil

Haben Sie das nicht ahnen können? Ihr Bruder war nach seiner ersten Gefängnisstrafe für die Heineken-Entführung ein Medienstar. Er hat Interviews gegeben und eine so genannte „College Tour“ vor Studenten gemacht. In Holland kannte jeder sein Gesicht.



Deshalb dachte ich, jeder kennt die Geschichte schon. Es war bislang auch immer seine Geschichte, und die Leute mögen sie, weil sie sich mit dem „naughty boy“, dem bösen Jungen, identifizieren wollen. Er hat keine Furcht, kein Gewissen, ist charismatisch und sieht ja sehr, sehr gut aus.

Mögen ihn die Leute jetzt noch?

Sogar viele Kriminelle gehen inzwischen auf Abstand. Es gibt einen Ehrenkodex, wonach man seine eigene Familie beschützt und nicht terrorisiert. Man macht das ja alles für die eigene Familie!

Sie wollten ihm mit dem Buch die Unterstützung aus dem kriminellen Milieu entziehen?



Auch. Viele, die vorher noch bereit gewesen wären, für ihn zu töten, ziehen sich jetzt zurück. Für so jemanden wollen sie nichts riskieren.

Sie haben gesagt, Ihr Buch sei Ihr Testament. Glauben Sie tatsächlich, dass Sie am Ende durch Ihren Bruder sterben werden?



Ja. Es ist nur eine Frage der Zeit. Bei meiner ersten Zeugenaussage vor Jahren habe ich gesagt: Wenn ich jetzt unterschreibe, unterschreibe ich damit mein Todesurteil.

Von denjenigen, die je gegen Ihren Bruder ausgesagt haben, lebt niemand mehr.



Alle, von denen er wusste, dass sie reden, hat er liquidieren lassen.

Warum sprechen Sie immer von Liquidationen, nie von Mord?



Wenn Sie jemanden ermorden, könnten Emotionen beteiligt sein. Es könnte im Affekt geschehen. Liquidationen kann man kühl in Auftrag geben, sie beinhalten kein Gefühl. Aber natürlich ist es Mord. Jetzt, im laufenden Gerichtsverfahren, hat er immer noch Hoffnung. Deshalb habe ich gestern im Gericht auch nicht 100 Prozent von dem gesagt, was ich hätte sagen können. Ich weiß, wenn ich ihm alle Hoffnung nehme, wird es noch gefährlicher für mich.

Sie sind trotz allem die am nächsten stehende Person, die er hat. Sie beschreiben im Buch, wie sehr Sie beide sich ähneln.



Ja. Das sagt er auf den Aufnahmen: Wir sind gleich, wir sind ähnlich. Und es stimmt. Aber er ist schwarz, und ich bin weiß. Ich bin auch sehr aggressiv, wenn ich mich schutzlos fühle. Er ist aggressiv, um Macht über Leute auszuüben. Er sagt zu mir: Du schreist auch. Und es stimmt. Wenn er meiner Schwester und deren Kindern etwas antut, werde ich automatisch aggressiv und will ihn töten – doch er tötet aus Spaß! Und wir haben beide keine Furcht.

Angenommen, Ihr Bruder bekommt lebenslänglich. Dann könnte die Bedrohung doch irgendwann nachlassen.



Nein, es wird im Gegenteil noch schlimmer werden. Eines Tages wird er aus dem Hochsicherheitsgefängnis in ein normales verlegt. Dann ist es leicht, aus dem Gefängnis heraus unsere Ermordung zu organisieren.