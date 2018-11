Harald Huth, 49, entwickelt seit 25 Jahren Einkaufszentren in Berlin-Brandenburg, darunter die Mall of Berlin am Leipziger Platz, das größte Shoppingcenter der Stadt mit 22 Millionen Besuchern pro Jahr.

Huth studierte in Hamburg Wirtschaftswissenschaften und war gleichzeitig Trainee bei einem Handelskonzern. Zunächst leitete er ein Warenhaus, wechselte dann zur HypoVereinsbank, für die er 24-jährig die Gropius Passagen in Neukölln konzipierte. 2007 gründete er seine eigene Firma HGHI, High Gain House Investments, mit der er vergangenes Jahr das Mendelssohn Palais in Mitte bezog.

Das herrschaftliche Gebäude beherbergte einst eine Privatbank, was man am mit Gusseisen ausgekleideten Konferenzraum noch sieht. Hier war der Tresor. Im Foyer zeigt eine kleine Ausstellung Huths bisheriges Lebenswerk: Fotos der gerade eröffneten Mall in der ehemaligen Moabiter Schultheiss-Brauerei hängen neben Plänen für die Fußgängerzone von Tegel, Huths jüngstes Projekt. Zwischen den Stelltafeln steht eine Tischtennisplatte. Als junger Mann hat Huth den Sport ambitioniert betrieben. Er sieht immer noch durchtrainiert aus. Ein großer Mann in perfekt gebügeltem Hemd sitzt an einen meterlangen Konferenztisch. Huth gilt als pressescheu, gibt sich aber heute offen, wenn er beispielsweise erzählt, dass er sich fürs Tischtennisspielen extra einen fünf Meter hohen Keller unter sein Haus in Westend bauen ließ.