Gowinda Armoo, Bundesfreiwilligendienst, 19

Eher zufällig hat sie das Kleid gefunden, gemeinsam mit ihrer Mutter. Ziemlich pink war es, mit dem Riemen über der Schulter ein bisschen verspielt. Klar, damit würde Gowinda Armoo definitiv auffallen bei der Verleihung der Abiturzeugnisse. Einem Anlass der gedeckten Farben. Schwarz zu Blau trugen die anderen. Auf den Fotos stach sie hervor, viele sprachen sie an. Sie hat es nie bereut. So ein Kleid überträgt ja eine Stimmung. Und ihre Stimmung war an diesem Tag sehr pink. Sie hatte ihr Abschlusszeugnis in der Hand, im Publikum saßen ihre Mutter und die beiden Schwestern, alle irrsinnig stolz, und vor ihr lag das Leben. Das Kleid trägt sie jetzt, ein Jahr später, immer noch gern. Die Schulzeit vermisst sie ein bisschen. Manchmal.

Meike Liebe, Sozialarbeiterin, 42

Meike Liebe entdeckte ihr Kleid auf Teneriffa. Foto: Petrov Ahner

Schule und Studium hatte sie ohne Pause durchgezogen. Mit 30 wollte sie sich einen Traum erfüllen, zwei Monate Auszeit auf Teneriffa. Meike Liebe bezog ein Einzimmerappartement, zehn Minuten vom Strand. Sie tanzte die Nächte durch, rempelte beim Bierbestellen aus Versehen einen Typen an, José. Kein Flirt, aber Freundschaft. Er nahm sie mit zu seiner Familie, auf sein Boot. Als sie an einem Abend durch die Stadt bummelten, verguckte sie sich in dieses Kleid. Ein Traum, dachte sie. Scheußlich, sagte er, noch nie so was Hässliches gesehen. Dann ging er zur Kasse, kaufte und schenkte es ihr. Zwölf Jahre ist das her. Inzwischen ist das Kleid ziemlich verschlissen, hat Löcher. Meike Liebe trägt es weiter. Es erinnert sie an einen Traum, der noch irgendwo schlummert: ganz nach Teneriffa auszuwandern.

Elena, Schülerin, 9

Elena liebt ihr Tigerkleid. Foto: Petrov Ahner

Im Urwald war sie nie. Aber sie stellt es sich aufregend vor. Affen entdecken, mit dem Floß über den Fluss schippern, durch den Matsch waten. Wenn Elena ihr Tigerkleid trägt, fühlt sie sich ein bisschen wie die Abenteurerin aus ihrer Fantasie. „Wild und urwaldig“, sagt sie. Das Kleid war eigentlich eins für Erwachsene, ihre Mama hat es extra für sie umgenäht. In der Schule zieht sie es an, oder wenn sie mit der Familie abends essen geht, oft auch am Wochenende... ach, eigentlich immer. Dass die Mama, als sie etwa in ihrem Alter war, ein Leopardenkleid liebte, erzählt Elena gern. Dschungel verbindet.