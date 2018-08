Zu Anfang teilte sie sich ein Zimmer mit ihrem Freund. „Mitunter schliefen wir auch auf Matratzenlagern. Uns ging es ums Gemeinschaftsgefühl“, sagt Moessinger. Arbeiten zu gehen, war Pflicht für alle im Rauch-Haus. „Wir brauchten Geld, denn wir wollten jugendliche Trebegänger aufnehmen – ohne Geld vom Senat.“ Gleichzeitig sollten in den Betrieben „die Arbeiter agitiert“ werden. Zu siebt ließen sie sich beim Bekleidungsfabrikanten Ertex am Moritzplatz anstellen. Moessinger strickte die Rollkragen an die Pullover. Ihre kleine Betriebsgruppe erkämpfte eine Raucherpause. „Das war nicht besonders revolutionär, das Verhältnis zu den anderen Arbeiterinnen war eher herzlich. Wir waren nur Frauen, und Sie wissen ja, wie das ist: Die Ideologen sind doch meistens die Männer.“

Dann machte sie die Erbschaft, die ihr Leben prägte. Erst war es ihr gar nicht recht. Besitz lehnte sie ab. „Der Druck war enorm groß, der Werktätigenklasse anzugehören“, sagt Moessinger. Nur war ihr Vater Manager, und die 800 000 Mark, die er ihr hinterließ, markierten diesen Klassenunterschied. Ihre Mutter war Aristokratin, entsprach aber nicht dem Klischee. Sie hatte sich von ihrem untreuen Ehemann getrennt und war mit ihren beiden Töchtern nach Torremolinos in Spanien ausgewandert, wo sie zu dritt ein kleines Häuschen bewohnten.

Trotz Erbe ließ sich Moessinger im Kreuzberger Urbankrankenhaus zur Krankenschwester ausbilden. Erst Jahre später, als sie einen Amerikaner kennenlernte, der bei einem Clownsfestival auftrat, kam sie auf die Idee mit dem Zirkus. Das Zelt kaufte sie dem Berliner Traditionsbetrieb Busch ab. Aufgebaut wurde es immer Ende März, abgebaut im November. „Die Resonanz war von Anfang an groß“, erzählt sie. „Mit der Geschichte ,Krankenschwester erbt Millionen und erfüllt sich einen Traum‘ konnte man immer Schlagzeilen machen.“

Das Geld reichte nicht, sie waren insolvent

Heute, sagt Moessinger, würde man das Tempodrom ein Schwarmprojekt nennen. Monika Doering, die die Konzertbühne Loft betrieb, holte beispielsweise die Punkbands ins Zelt. Moessinger selbst organisierte das Revue- und Theaterprogramm. Und beim nachmittäglichen Kinderzirkus trat sie im Glitzerkleid als Minnie Maus mit einem dressierten Schwein auf. Abends war ihr Stammsitzplatz auf dem Kühlschrank in der Zeltbar.

Nicht weit vom Mariannenplatz fährt der M29er zum Anhalter Bahnhof, seit 17 Jahren Standort des Tempodroms. Dabei kommt der Bus am Moritzplatz vorbei, wo Ertex seine Strickfabrik hatte. Das Haus ist abgerissen. Bei einer Stadtführung zu den wichtigsten Stationen in Irene Moessingers Leben braucht man Fantasie. Statt Ertex steht da jetzt das Aufbauhaus, das mit dem Kunst- und Dekorationshandel „Modulor“, den Kreativbüros und Bio-Kantinen das neue Kreuzberg symbolisiert. „Wer hätte in den 90ern gedacht“, sagt Irene Moessinger gut gelaunt, „dass Kreuzberg mal eine internationale Jugend anzieht?“

Sie will auf keinen Fall nostalgisch rüberkommen. Sie mag Veränderung. Und wenn sie jetzt ein bisschen meckert, als sie aufs Tempodrom zuläuft, dann gilt ihre Kritik dem umzäunten Sportplatz vor dem Eingang, der den Veranstaltungsort, wie sie findet, von der Stadt abschneidet. Wie oft habe sie damals bei den Politikern für eine offene Streetsport-Anlage geworben, klagt sie. „Natürlich war ich traurig, als wir aus dem Tiergarten wegmussten, aber ich bin auch Fan vom Neuen.“ Zusammen mit Norbert Waehl stand sie einer gemeinnützigen Stiftung vor, die den Bau verantwortete.

Mit seinem wuchtigen Zackendach, das an ein Zelt erinnern soll und wegen des Lärmschutzes aus Beton ist, ragt das Tempodrom hinter der Ruine des Anhalter Bahnhofs hervor. Dass Großprojekte teurer werden, passiert oft. Doch Waehl und Moessinger bürgten für 20 Prozent des Baukredits mit ihrer Firma und privat. Als das Geld nicht reichte, waren sie insolvent. Zum gravierendsten Problem wurde für sie, dass das Land Berlin für die restlichen 80 Prozent gebürgt hatte. Die Staatsanwaltschaft vermutete Berliner Filz und fing zu ermitteln an. „In der Zeitung stand immer: ,Frau Moessinger, gegen die wegen persönlicher Bereicherung und Subventionsbetrug ermittelt wird ...‘ Das muss man erst mal aushalten.“

„Die Zeit mit dem Tempodrom kann uns keiner nehmen“

Während der Affäre bestückten Moessinger und Waehl das Tempodrom weiterhin mit Programm. Dabei schrieben sie schwarze Zahlen. Dann verkaufte der Insolvenzverwalter ihre Betreiberfirma – und sie waren ganz draußen. „Das Lebenswerk war weg“, sagt Moessinger. „Irgendwann stellt man aber fest, dass das nicht stimmt. Die Zeit mit dem Tempodrom kann uns ja keiner nehmen.“

Zuerst ging sie in ein buddhistisches Retreat, der Philosophie steht sie nahe. Drei Mal ist der Dalai Lama im Tempodrom aufgetreten. Damals hat die Belegschaft mit ihren Kindern am Bühnenausgang Schlange gestanden, und der Dalai Lama hat alle gesegnet, erzählt Moessinger.

Eine Freundin schenkte ihr schließlich einen Kurs im biografischen Schreiben. Moessinger, für die Deutschaufsätze immer ein Gräuel waren, fand Gefallen daran. Sie wirkt zufrieden, dass das Leben ihr jetzt, mit fast 70, so viele neue Wendungen beschert. Gerade ist sie von einem Wanderritt mit ihren Schülern zurückgekommen. Sie fuhr mit dem E-Bike nebenher. Jetzt hat sie Muskelkater.

Sie hat eine kleine Stadtwohnung in Kreuzberg behalten. „Ich bin überrascht, wie gut es mir hier immer noch gefällt – trotz der Gewissheit, dass der Bezirk im Griff von Investoren ist.“ Letztens habe ihr Patensohn sie zu einem Treffen der Gegner des geplanten Google-Campus am Landwehrkanal mitgenommen, erzählt sie. Aktivisten aus anderen Städten erklärten dort, dass so ein Campus viele Firmen nach sich ziehe, die eine Gegend unwiederbringlich veränderten. Widerstand ist von ihr nicht mehr zu erwarten. „Das müssen jetzt die Jungen machen“, sagt sie. „Es ist ihre Zukunft.“