Praga

Durch die schmerzhafte Geschichte und die starke Zerstörung fehlt Warschau das Gefühl für Kontinuität, wie man es aus vielen europäischen Metropolen kennt. Das gibt der Stadt andererseits etwas Leichtes, einen jugendlichen Geist. Hier ist nicht alles so, wie es schon seit Jahrhunderten war, Warschau verändert sich total schnell. Dauernd tauchen plötzlich neue Gebäude auf, wird ein Café eröffnet oder verschwindet wieder.

Praga, ein altes Arbeiter- und Industrieviertel, liegt am rechten Ufer der Weichsel, war jedoch nicht so schlimm zerstört wie andere Stadtteile. Hier haben mehr historische Gebäude überlebt. Im vergangenen Jahr habe ich einen kleinen Filmessay über Warschau gedreht, eine Meditation über meine Gefühle zur Stadt, um diese enge Bindung besser zu verstehen und mich auch ein Stück weit davon zu befreien. Dafür habe ich etliche Szenen in Praga gefilmt, ich fand es so pittoresk: Höfe und Gebäude, die seit 70 oder 80 Jahren nicht angerührt wurden, viele Wohnungen verfallen. So nah am Zentrum fühlt man sich wie auf einem anderen Planeten.

Seit einigen Jahren ist die Gegend angesagt, es gibt Cafés, kleine Manufakturen, in den Fabriken aus dem 19. Jahrhundert wie der Fabryka Schichta oder Soho Factory hat sich eine alternative Szene entwickelt. Und am Ufer sind Bars entstanden sowie neue Wege für Radfahrer und Spaziergänger.

Die Philharmonie

Seit 13 Jahren mache ich dort all meine Aufnahmen. Mir gefällt die Akustik in der Philharmonie, sie hat einen warmen, natürlichen Klang. Wenn man auf der Bühne sitzt, kann man sich selbst gut hören. Ich habe ein wunderbares Team dort, es kennt den Saal wie seine eigene Westentasche und hat den Klang gut im Griff. Und nach den Aufnahmen können wir sie im Schneideraum gleich bearbeiten. Manchmal gebe ich in der Philharmonie auch Konzerte. Es herrscht dort eine besondere Atmosphäre, das Publikum ist wahnsinnig herzlich und enthusiastisch. Ich habe das Gefühl, dass die Leute, die dorthin gehen, wirklich Ahnung von Musik haben, sie lieben (Jasna5, filharmonia.pl).

Der alte Bau der Philharmonie wurde zerbombt im Krieg und 1955 mit dem fünften Chopin-Wettbewerb wiedereröffnet. Der war in meiner Kindheit wichtiger als Fußball, alle redeten darüber. Man kam meist gar nicht rein, höchstens mit Tricks. Als ich klein war, musste ich manchmal den Pförtner bestechen, um durch den Hintereingang und eine Toilette reinzugelangen.

Die Heilig-Kreuz-Kirche

Chopin ist in Paris gestorben, aber es war sein Wunsch, dass sein Herz nach Warschau zurückkehrt. Bei seiner Beerdigung wurde Mozarts Requiem gespielt, auch das hatte er sich gewünscht. Beim Chopin-Klavierwettbewerb wurde es dann zur Tradition, das Requiem in der Heilig-Kreuz-Kirche aufzuführen. Mit 15, 16 habe ich es dort gehört – eine Offenbarung! Diese unglaublich schöne Musik von Mozart in dieser Kirche! Das hat mich viel mehr interessiert als der Wettbewerb. Ich wusste, dass dies der Weg ist, den ich nehmen will. Ein ganz starkes Gefühl (Krakowskie Przedmiescie 3).

Piotr Anderszewski Der für seinen Perfektionismus bekannte Pianist hat heute auch Wohnsitze in Paris, London und Lissabon. Zu seinen zahlreichen Auszeichnungen gehört das Ritterkreuz des Ordens Polonia Restituta als „herausragender Botschafter der Musikkultur Polens“. Kürzlich erschien seine neue CD mit Mozarts Klaviersonaten (Erato/Warner Classics).

Piotr Anderszewski, 49, wurde in Warschau geboren. Foto: Simon Fowler

Mozart ist vielleicht die Liebe meines Lebens. Chopin liebe ich auch, aber nur in kleinen Dosen. Bei zu viel Wiederholung wird er banal. In Warschau, das ihm auch ein Museum gewidmet hat, ist er ja so allgegenwärtig wie Kafka in Prag. Schrecklich! Ich saß mal in der Altstadt auf einer Bank – und plötzlich ertönte seine Musik aus irgendwelchen unsichtbaren Lautsprechern. Selbst der Flughafen wurde nach ihm benannt. Eine Schande, einem Komponisten so delikater Musik so etwas anzutun, Chopin liebte das Intime. Er wäre wahrscheinlich entsetzt.

Museum der Geschichte der polnischen Juden

Die Architektur (von einem finnischen Team, Lahdelma & Mahlamäki) finde ich umwerfend, das Konzept des Museums, das vor vier Jahren eröffnet wurde, ist ziemlich modern. Normalerweise erwartet man ja Objekte. Doch hier ist: nichts. Absolut nichts. Das ist erst mal schockierend. Aber es ist nichts übrig geblieben an originalen Gegenständen. Die Geschichte der polnischen Juden wird mit Texten und Filmen erzählt.

Durch meine ungarische Mutter habe ich jüdische Wurzeln, bei meiner Großmutter in Budapest haben wir immer die Sommer verbracht. Warschau war mal die größte jüdische Stadt Europas, ich glaube, 30 Prozent der Bevölkerung waren Juden. Diese Menschen sind im Prinzip verschwunden. Erst wurden sie ins Ghetto gesteckt, dann ausgerottet. Diese jüdische Vergangenheit Warschaus ist so ein schmerzlicher Aspekt der Stadt. Seit Hunderten und Hunderten von Jahren gab es Juden dort – und plötzlich ist nichts mehr übrig. Und dieses neue Museumsgebäude neben dem Denkmal der Helden des Warschauer Ghettos symbolisiert das. Warschau ist eine Stadt voller Symbole.