Wenn Besucher die High Street in Richtung Norden gehen, kommen sie automatisch an der größten Sehenswürdigkeit des Viertels vorbei: dem Friedhof im Abney Park. Sean Gubbins, grauer Kinnbart, Brille, wartet vor dem Eingang. Der 63-jährige pensionierte Lehrer bietet einige Male im Jahr geführte Spaziergänge durch Stoke Newington an. Er ist das historische Gedächtnis des Viertels.

Bevor die Tour beginnt, reißt er kurz die Geschichte des Ortes an. Um 1070 erstmals erwähnt, als Station der Handelsroute Roman Road in Richtung Norden, später ein Vorort für Londoner, die mit der Hauptstadt im Clinch lagen. Daniel Defoe lebte im frühen 18. Jahrhundert an der Church Street und legte sich in Pamphleten mit der Kirche von England an. Er fühle sich in Stoke Newington sicherer als in der Stadt, soll er gesagt haben. Religiöse Minderheiten bevorzugten die Gemeinde, erklärt Sean Gubbins. Viele Quäker wirkten an selbiger Stelle, nach dem Zweiten Weltkrieg kamen orthodoxe Juden in den Stadtteil.

Der Friedhof wurde 1843 angelegt. Knapp 200 000 Menschen sind in dem bewaldeten Park begraben. Da er nie geweiht wurde, ist er die letzte Ruhestätte für viele Atheisten und Agnostiker. Heute ist das Gelände überwuchert, Grabsteine stehen schief im Unterholz, Statuen bröckeln am Wegesrand. Man kann sich den nächtlichen Friedhof sehr gut als Horrorfilmdrehort vorstellen.

Sean Gubbins geht voran, erzählt von den 80er und 90er Jahren, als sich kein Bewohner von Stoke Newington auf den Friedhof traute. Junkies lebten unter den Bäumen, Dealer standen im Schatten. Inzwischen setzt sich der Bezirksrat von Hackney, zu dessen Verwaltungsbereich das Viertel zählt, für den Erhalt von Abney Park ein. Im Frühjahr bewilligte die nationale Lottogesellschaft 315 000 Pfund (etwa 350 000 Euro) dafür.

Das Herz von Stokey schlägt in Clissold Park

Gubbins geht durch ein Tor hinaus auf die Church Street, die feinste Adresse weit und breit. Kleine Restaurants, Modeboutiquen und Immobilienmakler sitzen hinter bunt bemalten Türen und Fassaden. Violett, mintgrün, gelb, und alle fünf Minuten rauscht ein roter Doppeldecker durch die Straße. Es gibt Spinat-Ricotta-Ravioli im „Blue Legume“, geschmortes Lamm im „Andi’s“ und mit „Bridgewood & Neitzert“ eines der besten Geschäfte für klassische Instrumente in ganz London.

Am anderen Ende der Straße liegt Clissold Park. Die Grünfläche ist das Tempelhofer Feld des Viertels. Am Wochenende treffen sich Kleinfamilien, Hipster und Sportler hier, um zu picknicken, Räder auszufahren oder Fitnessübungen zu perfektionieren. An einem sonnigen Vormittag sieht man auf den Rasenflächen mehr Männer oben ohne herumhecheln als in einem Schwulenclub.

Gubbins dreht nach rechts ab, an einem Ententümpel vorbei, und zeigt auf das alte Herrenhaus am Parkrand. „Als wir vor 30 Jahren herzogen, war überhaupt nichts in dem Gebäude drin“, sagt der ehemalige Lehrer. Inzwischen ist ein Café eingezogen, ein Weinkeller und eine Imkerei auf das Dach. Im Empfangssaal werden Paare getraut.

Das Herz von Stokey schlägt in Clissold Park, auf 22 Hektar Lebensqualität. Sean Gubbins schaut irritiert. Stokey? Sagt er als Alteingesessener nicht. „Das würde mir im Halse stecken bleiben.“