In Lorenz’ Laden, gleich hinterm Eingang, steht ein schwarzer Klappstuhl. Sie hat es noch nicht geschafft, ihn wegzuräumen. „Der Stuhl war für Frida“, sagt sie. Frida kam jeden Tag knapp vor Ladenschluss. Sie kaufte Brot, Butter, Käse, dann setzte sie sich auf den Stuhl und wartete, bis Frau Lorenz die Kasse abschloss und sie mit dem Auto nach Hause fuhr. „Meistens sagte sie, ich solle mich noch zu ihr setzen. Dann erzählte sie mir aus ihrem Leben“, sagt Lorenz. „Ich habe oft überlegt, ob ich neben das Ladenschild noch ein zweites hängen soll: Psychiater. Aber die Gespräche taten auch mir gut.“

Die alten Frauen waren Lorenz’ Lebensversicherung. Sie kamen zuverlässig wie der Milchabholwagen zu den umliegenden Bauernhöfen. „Ich mochte sie alle“, sagt Marion Lorenz, „aber ich wusste nie, ob ich sie duzen oder siezen soll.“ Einmal druckste sie herum, vermied die direkte Ansprache. Da sagte eine Bäuerin, weit älter als 80: „Wir sind hier über 1000 Meter, da sagt man du zueinander!“

Sie hat sich diese Sätze gemerkt, kann Dutzende dieser Anekdoten aufsagen, Lorenz endet dann immer mit denselben Worten: „Das ist halt der Lauf der Zeit.“ Der Satz ist nicht nur als Entschuldigung gemeint, sondern auch als traurige Reminiszenz an ein Früher, das es nicht mehr gibt.

„Früher kickten die Jugendlichen auf dem Bolzplatz gegenüber. In den Pausen kauften sie saure Zungen. Heute kickt da niemand mehr“, sagt Lorenz. Früher kamen auch die Jugendlichen vom Landschulheim und wollten Bier. Wenn jemand dringend etwas brauchte, konnte er selbst sonntags bei ihr klingeln. Natürlich ließ sie Stammkunden anschreiben. Am meisten vermisst sie die Kinder am ersten Schultag. Die kamen mit handgeschriebenen Zetteln: drei Hefte, vier Stifte, ein Collegeblock. „In diesem Jahr kam kein einziges.“

Um 13.07 Uhr kommt der allerletzte Kunde

An ihrem letzten Arbeitstag hat Frau Lorenz ein kleines Buffet aufgebaut. Für treue Kunden. Es gibt Sekt, Süßigkeiten, Cracker. Die Kunden sagen, dass sie traurig seien, aber dass sie den Schritt verstehen könnten. Sie stecken Garn und Schuhcreme ein, eine Frau kauft ein Dutzend Fliegenfänger. „Fliegen hat’s auch, wenn du zu hast, Marion“, sagt sie.

Lorenz weiß noch nicht, was sie jetzt machen möchte. Zuerst pflegt sie ihre kranke Schwiegermutter, kümmert sich um die Abwicklung des Geschäfts. Und dann? Sie ist 56, braucht bald einen neuen Job. Was mit Menschen, das wäre gut, am besten mit alten. Sie hat geübt.

Einer der letzten Kunden heute ist Herr Berndt. „Was haben Sie noch, was zum Feldsalat passt?“, fragt Berndt. „Sie könnten von der Landjäger reinschneiden“, sagt Lorenz. „Schmeckt das?“ – „Bestimmt, Herr Berndt. Wie geht’s eigentlich Ihrer Frau?“

Um 12.54 Uhr geht die letzte Dose Mais über den Tresen, um 13.07 Uhr kommt der allerletzte Kunde ins Geschäft. Er wohnt im Dorf, wusste aber nicht, dass der Laden schließt.

Er geht durch die leer geräumten Gänge, die Kunden mit Sektglas rufen ihm angeheitert zu, was er noch kaufen könnte: „Nimm Müsli mit! Hol noch Bier! Wollsocken!“ Er kauft viel mehr, als er eigentlich wollte, dann verlässt er eilig den Laden. „Schluss jetzt“, sagt Frau Lorenz. Sie geht zum Kühlregal und zieht den Stecker. Plötzlich ist es still im Laden.

Ein Summen, das kaum noch jemand vernommen hatte, verstummt.