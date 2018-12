9 Uhr

Die Niederlande hat zwei wichtige Flüsse, den Rhein und die Maas. Beide vereinigen sich knapp 50 Kilometer vor Rotterdam, strömen durch die Stadt und anschließend 35 Kilometer weiter bis zur Nordsee. Relativ spät, um 1870, als der Rhein vertieft wurde, begann Rotterdam als Hafenstadt zu wachsen und bis 2004 hatte die Stadt im Rhein-Maas-Delta den größten Hafen der Welt. Heute haben asiatische Metropolen und Dubai die Holländer überholt.

Immerhin ist das Areal größer als der von Hamburg und Antwerpen zusammen – was die Einwohner bei jeder Gelegenheit nicht müde werden zu erzählen. Und wie beeindruckend diese Anlagen sind, sieht man am besten, wenn man eine Hafenrundfahrt macht. Los geht es am Fuße der Erasmus-Brücke, in 75 Minuten führt die Tour an Industriebauwerken vorbei: Reedereien, Werften, am alten Quarantänehaus entlang, wo Menschen ihre seltenen Krankheiten, die sie in der Ferne erworben hatten, auskurieren mussten. Je näher die Besucher dem Meer kommen, desto größer die Schiffe, denn die wirklich schweren Kaliber können nicht auf dem Fluss fahren und entladen ihre Container an der Maasvlakte II, einem Umschlagareal, das die Niederländer vor der Küste errichtet haben.

12 Uhr

Viele alte Stadtteile hat Rotterdam nicht, aber am Anlegesteg, wo die Rundfahrt wieder endet, gibt es prachtvolle Häuser aus dem 19. Jahrhundert zu bestaunen. Im Scheepvaartkwartier stehen Gebäude im Stil des Art-Deco oder der Neorenaissance, stattliche Büros von Reedereien, Unterkünfte für Seeleute, während weiter hinein im Viertel die schwedischen und norwegischen Seeleute in ihre eigene Kirche gehen konnten. Die hölzerne norwegische Zeemanskerkje, in einem Park gelegen, lohnt einen Besuch wegen der besonderen Architektur.

Dorthin führt die Parklaan, jener Boulevard, in der früher die Rotterdamer Hafenbarone wohnten – jetzt gibt es dort Büros, niemand möchte anscheinend mehr in solchen riesigen Kästen leben. Im Grand Café Loos (Westplein 51) oder im Parquit (Baden Powelllaan 20), beide im Park, kann man für ein kleines Mittagessen oder eine Tasse Tee einkehren. Oder ins Ballentent (Parkkade 1) gehen, wo echte Rotterdamer Fleischbällchen essen und Bier trinken.

14 Uhr

Der Aufbau nach dem Zweiten Weltkrieg bescherte den Rotterdamer eine komplett neue Innenstadt. An manchen Orten wirkt sie hässlich, an anderen beeindruckt sie mit gefeierter moderner Architektur wie dem neuen Hauptbahnhof oder der Kunsthalle. Noch moderner ist der Stadtteil Kop van Zuid, südlich der Erasmus-Brücke, der ähnlich der Hamburger Hafencity auf dem Gebiet eines ehemaligen Hafengeländes entstand. Die Halbinsel hat sich in anderthalb Jahrzehnten in ein Manhattan an der Maas verwandelt, die drei größten Bürotürme, De Rotterdam, wurden von Rem Koolhaas entworfen.

17 Uhr

An der Spitze des Kop van Zuid, dem Wilhelminapier, liegt das Hotel New York. Das Backsteingebäude diente ab 1907 der Holland-Amerika-Linie als Hauptquartier. Vor 25 Jahren eröffnete dort ein Luxushotel. Direkt vor dem Eingangsportal, am nahegelegenen Kai, haben vor 100 Jahren Hunderttausende Europäer ihre Reise nach Amerika begonnen.

Heute zieht es die Einheimischen ins ehemalige Rotlichtviertel Katendrecht, das man über eine Fußgängerbrücke erreicht. Im früheren Kontor von Feniks lädt ein chaotischer Foodmarkt zum Bummeln ein. Mit Käseplatte, Oliven und einem Kaapse Karel, einem Bier der Kaapse Brouwers, auf die Holzpaletten an den Kai setzen und die Aussicht aufs Wasser genießen. Rechterhand wächst der schwimmende Wald, ein Kunstwerk des Rotterdamer Kunstkollektivs Mothership, in die Höhe: auf Bojen gepflanzte holländische Ulmen, die das salzige Wasser im Hafen gut vertragen.

20 Uhr

Der Rotterdamer ist besonders stolz auf zwei Dinge: den Fußballclub Feyenoord und den Hafen. Fast jeder Einwohner ist auf die eine oder andere Weise mit dem Hafen verbunden, meist arbeitete ein Familienmitglied dort oder fuhr als Binnenschiffer über den Rhein. Die Kähne sieht man noch, neben den stetig mehr werdenden Kreuzfahrtriesen und den Wasserbussen. Mit ihnen fahren die Rotterdammer zur Arbeit, wenn sie nicht im Stau stehen wollen. Nur ganz Eilige nehmen ein Wassertaxi, mit 55 Kilometer pro Stunde geht es über den Fluss, zum Beispiel ins Restaurant Langoest (Boompjes 677), erst vor kurzem eröffnet und schon jetzt für seine ausgezeichneten Fischgerichte bekannt.