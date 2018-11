„Sie will nicht mein Geld“, sagte Steve Jobs ein andermal über seine frühere Liebe, „sie will mich.“ Geld als emotionale Währung? „Das ist es doch immer!“, sagt die Tochter. Mal gab er es, mal hielt er es zurück, wie in Lisas letztem Jahr in Harvard, als er sich weigerte, die Studiengebühren zu zahlen. Über eins allerdings ist sie froh: „dass er später, als er verstand, was er versäumt hatte, sich auch entschuldigte, nicht versucht hat, das mit Geld zu kompensieren.“

Die Fotos in „Beifang“ zeigen Vater und Tochter in glücklichen Momenten, beim Kuscheln und Trampolinspringen. Sie wollte, sagt sie, ein Gegengewicht zur leidprallen Erzählung schaffen. „Ein Großteil meiner Kindheit war gut! Ich war ein glückliches Kind.“ Sie wollte zeigen, dass es auch diese Momente gab, die ihr umso wichtiger sind, als sie so selten waren. Einmal, erzählt sie, nachdem er wieder in ihr Leben getreten war, frohlockte er: Lass uns blaumachen! Er schwänzte die Arbeit, sie die Schule. „Ich erinnere mich genau, es war ein sonniger Tag. Wir fuhren nach San Francisco, eine wunderschöne Stadt, liefen über die Golden Gate Bridge. Hier war ich mit diesem Vater, nach dem ich mich mein ganzes Leben lang gesehnt hatte, jung, lebendig, gutaussehend. Ich malte mir aus, wie wir das jetzt ganz oft machen würden.“ Aber das erste war das letzte Mal. „Es hatte so was Elektrisierendes. Und dann war’s schon wieder vorbei.“

Sie wollte kein Celebrity-Buch schreiben

Das ist einer der Gründe, warum sie den Verlag gewechselt hat. Ursprünglich sollten die Erinnerungen in einem großen Haus erscheinen. „Doch die wollten immer über den Erscheinungstermin sprechen – und ich über das Buch.“ Sie mochte sich nicht hetzen lassen, sondern im Gegenteil, „die guten Momente ausdehnen, genießen“.

Aber das hieß doch auch die zahlreicheren grausamen Erfahrungen noch mal durchzumachen? Das sei ein ganz anderes Erleben, erklärt Brennan-Jobs. „Als Kind steckst du mittendrin. Wenn du Jahrzehnte später zurückblickst, tauchst du ein in die Erlebnisse – aber du tauchst auch wieder auf. Am Ende des Tages kannst du aufstehen und deine Freunde anrufen. Oder joggen gehen. Du übernimmst fast die Rolle der Aufpasserin deines jungen Ichs, leistest dir selbst Gesellschaft.“

Es gab noch einen anderen Grund für den Verlagswechsel. Brennan-Jobs hatte einen hohen Vorschuss bekommen, einen sehr hohen. Der musste wieder eingespielt werden. Mit einem literarischen Werk, wie sie es anstrebte, ginge das nicht. Nur durch ein Celebrity-Buch, das sie so wenig wollte wie ein Foto von Steve Jobs auf dem Titel.

Als Autorin hat sie sich nicht allein auf ihr Gedächtnis verlassen, hat mit vielen Leuten gesprochen, darunter den Ex-Freundinnen ihres Vaters, zu denen die Sängerin Joan Baez und die Schriftstellerin Jennifer Egan gehören. Für ein knappes halbes Jahr zog sie nach Kalifornien, hat Gerüche gesammelt, sich jedes Haus angeguckt, in dem sie gewohnt hat. Und das waren viele. Selbst ihre Mutter war überrascht über die lange Liste.

Im Ledig House konnte sie einfach Lisa sein

Etliche Erinnerungen hatten sich in ihr Gedächtnis gebrannt. „Wenn man etwas nicht versteht, hebt man sich das auf, wie in einer Kiste.“ Zum Beispiel jener Moment, nachts auf dem Highway, als die Mutter sich verfuhr und plötzlich anfing zu schreien, irgendwas von „Time Magazine“. Eine Szene, die dem Kind unbegreiflich erschien. Warum irrten sie allein im Dunkeln rum, warum war ihre Mutter so außer sich? Warum? Steve Jobs hatte „Time“ ein Interview gegeben, in der Hoffnung, zum Mann des Jahres gewählt zu werden. Stattdessen prangte dann der Computer als Maschine des Jahres auf dem Cover. Nach seiner Vaterschaft gefragt, von der damals kaum jemand wusste, antwortete er, 28 Prozent der amerikanischen Männer könnten statistisch gesehen Lisas Vater sein.

Unfinished business. Sie hätte, sagt Brennan-Jobs, keine eigene Familie gründen können, bevor sie nicht die Geschichte ihres Lebens aufgeschrieben hatte. Wie lange sie daran gearbeitet hat? „Ich sage immer: sieben Jahre. Aber es waren mehr.“

Als Erwachsene hat sie unter dem Radar gelebt, unbehelligt von Paparazzi, mal in Brooklyn gewohnt, mal in Greenwich Village, oft bei Freunden. Sie konnte ins Ledig House kommen, eine Schriftstellerresidenz in Upstate New York, und einfach Lisa sein, die sympathische, kluge und lebendige Enddreißigerin aus New York, die ihre Erinnerungen an eine kalifornische Kindheit schrieb, und wie die meisten anderen dort kämpfte – mit dem Stoff, mit ihren Zweifeln. So hat die Potsdamer Übersetzerin Bettina Abarbanell sie kennengelernt, 2016 ebenfalls zu Gast im Ledig House: als Lisa, ohne Vater Jobs. Die beiden verstanden sich gut, haben geflachst, wenn das Buch nach Deutschland verkauft wird, sollte Abarbanell es übertragen. Als es so weit war, hat Brennan-Jobs das zur Bedingung gemacht.

Sie hat Übung darin, sich zu schützen

Hat sie nicht viel riskiert mit ihrem Buch? Von feurigen Fans des Apple-Gurus gehasst zu werden? Ihre Privatsphäre, ihr unbeobachtetes Alltagsleben zu verlieren? Das glaubt sie nicht. Sie hat Übung darin, sich zu schützen. Ihr Mann, dem sie das Buch gewidmet hat, taucht selbst bei Wikipedia nur als „Bill“ auf. Es gibt kaum Bilder von ihr, bei dem Auftritt an ihrer alten High School war das Fotografieren verboten. Ganze sieben Lesungen hat sie in den USA und Kanada gemacht, dazu ein Vorabdruck, ganz wenige Interviews. „Die Leute werden mich bald wieder vergessen.“

„Eine Kindheit wie ein Roman“, lautet der Untertitel der deutschen Ausgabe (erschienen im Berlin Verlag). Ein Happy End fast wie aus einem Hollywood-Film: Innerhalb der letzten anderthalb Jahre hat sie geheiratet, ist umgezogen, hat ihr erstes Baby bekommen, ihren 40. Geburtstag gefeiert und ihr erstes Buch veröffentlicht, Schlag auf Schlag. Neulich in einem Laden, in den sie eine Zeit lang häufiger ging, sagte die Besitzerin zu ihr: „Sie wirken so glücklich. Früher sahen Sie immer so traurig aus.“ „Unlovable“, nicht liebenswert, sagt sie, habe sie sich oft gefühlt.

Happy Anfang. Für Lisa Brennan-Jobs sind ihre Erinnerungen jetzt kein Rückblick mehr, sondern der Beginn einer Laufbahn als Schriftstellerin. „Wenn ich nun mit anderen Künstlern spreche, verspüre ich ein Gefühl von Verwandtschaft. Ich bin so dankbar für diese Gesellschaft. Den Abschied von der tiefen Einsamkeit.“

Auf ihrer Website steht zu ihrer Biografie nur ein einziger Satz: „Lisa is a writer living in Brooklyn.“