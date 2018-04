Wie zwei Züge prallen sie zusammen. Es wird einer der längsten Kämpfe dieses Morgens. Der Kleine stemmt sich mit aller Kraft gegen den Hünen, vergräbt das Gesicht in seiner Brust, aber er hat keine Chance. Nach einer Minute lehnt sich der Große über seinen Gegner, greift seinen Gürtel und drückt ihn aus dem Ring. Yorikiri. Die häufigste Art des Sieges. Aber der Kleine hat noch nicht genug. Wieder betritt er den Ring und geht in die Hocke. Wieder und wieder wird er aus dem Ring gehoben.

Nach jeder seiner Niederlagen wollen die anderen ihre Chance. Im Kreis stehen sie um den Ring, rennen mit ausgestrecktem Arm auf den Gewinner zu. Das Training funktioniert nach dem Prinzip moshi-ai geiko: Der Sieger wählt seinen nächsten Herausforderer. Je länger das Training dauert, desto kürzer werden die Kämpfe. Und desto schneller wird das Schnauben.

Wenn sie einmal Atem geschöpft haben, geben die Kämpfer einander Ratschläge. „Klammer seine Arme ein!“, ruft einer dem anderen zu, als der sich erschöpft gegen seinen Kontrahenten lehnt. Oder sie versetzen sich Seitenhiebe. Er habe wirklich schlecht gekämpft, sagt ein erfahrener Ringer zu einem Frischling. Die Hackordnung in einem Stall ist streng, die Drangsalierung bisweilen extrem. Nach dem Training müssen die jungen Ringer den älteren das Frühstück machen. Sie selbst dürfen erst essen, wenn die Schwergewichte satt sind. Während die Älteren am Nachmittag entspannen, besorgen die Jungen Lebensmittel, machen das Haus sauber.

Sumo wird von Ausländern dominiert

Wer in einen Stall eintritt, verliert ein Stück Freiheit. Alle paar Jahre kommen Skandale ans Licht, Meldungen über Kämpfer, die im Stall misshandelt werden. Die Hälfte der Rekruten hält kein Jahr durch. Immer weniger Japaner entscheiden sich für den Sport. Seit den Siebzigern wird Sumo von Ausländern dominiert. Zuerst von Hawaiianern, heute von Mongolen. 2017 stieg mit Kisenosato der erste Japaner seit 19 Jahren zum yokozuna auf, dem höchsten Sumo-Titel. Der Konkurrenzkampf an der Spitze ist brutal, der in den Ställen ebenfalls, auch wenn an diesem Morgen im Tamanoi Beya wenig davon zu spüren ist. Die 20 Männer wirken, obwohl sie sich täglich verprügeln, wie eine Mannschaft. Die Stimmung ist nicht feindselig, sondern familiär.

Die Sumoringer sind besonders stark und gelten als legitime Nachfahren der Samurai. Auch deren Frisuren haben sie übernommen. Foto: Markus Kirchgessner

Als die Kämpfe vorbei sind, versammeln sich die Kämpfer vor der Tafel, auf der die fünf Werte des Stalls stehen, und lesen sie vor. Ehrlichkeit. Gewissenhaftigkeit. Bescheidenheit. Gastfreundschaft. Dankbarkeit. Dann klatschen sie in die Hände und schweigen einen Moment. Und während sich die Jüngeren aufmachen, das Frühstück anzurichten, bauen einige Ältere im Ring aus Erde, Papier und einem Stock einen kleinen Schrein. Sie danken den Göttern für ihren Schutz und öffnen ihnen in der Ecke des Trainingsraums eine Tür zur Straße. Sie können jetzt gehen, sagen die Krieger den Göttern. Aber morgen mögen sie wiederkommen.