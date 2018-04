Die großen zweiwöchigen Turniere finden sechsmal im Jahr statt, immer in ungeraden Monaten. Im Januar, Mai und September in Tokio, dazwischen in Osaka, Nagoya und Fukuoka. Wer statt langen Zeremonien lieber Action sehen will, sollte ein morgendliches Training in einem Sumostall besuchen. In Tokio liegen die meisten im Viertel Ryogoku. So auch Arashio Beya neben der U-Bahn-Station Hamacho – dort kann man durch ein Panoramafenster zur Straße zuschauen. Wer ganz nah dabei sein will, bucht am besten über Anbieter wie Voyagin. govoyagin.com