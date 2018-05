Natürlich war diese Dessouisierung des Alltags bereits mal genauso da, ist nur ein Revival, wie jeder Modetrend. Mit durchsichtigen Organzablusen hat Yves Saint Laurent schon in den 60er Jahren Laufstege bewegt. Ein wenig erinnern die neuen Plastikmäntel an die Loveparade: Techno, Drogen, gute Laune. Und angenehm abwaschbar. Die neuen Klamotten sind die Umkehr des „Jute statt Plastik“-Slogans. Plastik statt Leder, garantiert vegan. Aber auch umweltfreundlich und recycelbar?

Dritte These: Alles ist gläsern, warum nicht auch wir selbst? Staaten errichten gläserne Parlamentsgebäude oder Polizeipräsidien, um zu unterstreichen, wie demokratisch, offen und durchlässig sie sind. Das Label Helmut Lang zeigt auf dem Laufsteg eine komplett durchsichtige Aktentasche.

Man kann diese Mode auch als Entgegnung auf den Vorwurf sehen, die junge Generation würde ihr Leben leichtsinnig im Netz ausbreiten. Die neuen Sichtfenster am Körper werden nicht nur geometrisch, sondern auch kontrolliert eingesetzt: Ich entscheide, was du siehst und wie nah du mir kommst. Ich kuratiere deinen Einblick. Ich habe nichts zu verbergen, und das können alle sehen.

In den USA wurden Schüler unfreiwillig Teil dieser Bewegung: Um leichter überprüfen zu können, ob sie Waffen ins Gebäude schmuggeln, wurden See-through-Rucksäcke mancherorts Pflicht. Man kennt das aus der Bibliothek, wo sie mit Plastiktüten Bücherklau verhindern wollen.

Das Private ist vor allem fotogen

Längst hat sich der Fashiontrend ausgeweitet. Die französische Firma Woodoo hat kürzlich lichtdurchlässiges Holz vorgestellt, das in der Baubranche eingesetzt werden soll. Ein Glashaus aus Holz ist in Planung. Anfang des 20. Jahrhunderts, als der Bauhaus-Künstler Wilhelm Wagenfeld eine feuerfeste Teekanne entwarf, verband man transparente Materialien mit Fortschritt, Zeitersparnis und Hygiene. Später sollten Möbel aus Acrylglas Leichtigkeit vermitteln und waren die Abkehr vom Gelsenkirchener Barock des Elternwohnzimmers.

Die Plastikumhüllung, These vier, adelt noch das schnödeste Outfit. Wie auch ein Bild, kaum packt man es hinter Glas, gleich nach Kunst aussieht, wirkt das H&M-Shirt unterm Plastikcape besonders. Denn in den sozialen Netzwerken wird das Private nicht nur öffentlich, sondern vor allem fotogen. Die Handtasche (in der nun alles aufgeräumt ist, keine Krümel mehr, keine Tabakflusen) wird zum Schaukasten wie im Museum: dahinter das wertvolle iPhone X, der neue M.A.C.-Eyeliner und die Brieftasche von Michael Kors. Die Bloggerin Leandra Medine postete Fotos ihrer transparenten Tasche, inklusive Orbit-Kaugummis, wie zum Beweis ihrer Bodenständigkeit.

Und dann lässt sich das alles auch noch ganz positiv verstehen, als Metapher: Leute, es geht um die inneren Werte. Schaut unter die Oberfläche! Unsere Kleidung ist nur eine Hülle, die wir ausfüllen. Unser Regenmantel nur ein Schatten von uns, sichtbar erst, wenn wir ihn wahrnehmen möchten.

Bleibt die wichtigste Frage, die das Label Topshop unbeantwortet ließ. Nämlich, ob seine Kreation in die Wasch- oder doch besser in die Spülmaschine zwischen Töpfe und Gabeln gehört.