Jahre später war Salzmann so weit, seinen Zuhörern die Sterne zu erklären. Er kombinierte das mit einem Abendessen im Sternerestaurant auf 2000 Meter Höhe, weil da die Luft trockener und klarer war. Aber er merkte, was sind 2000 Meter gegen die 3100 Meter des Gornergrats? Denn für das Licht schwach leuchtender Sterne gilt, es wird von der Luft geschluckt. Doch was bis runter auf 1000 Meter Höhe gar nicht mehr durchdringt, ist auf 3000 Metern noch auszumachen.

Der Gornergrat liegt auf der anderen Seite des Mattertals. Der Aufstieg ist wieder leicht: Von Zermatt aus fährt eine Bahn hinauf. Bahnen, ob nun am Seil hängend oder auf Schienen, sind die Lebensadern von Zermatt. Keine einzige Straße führt von draußen in den 5700-Einwohner-Ort, die einzigen Fahrzeuge hier werden elektrisch angetrieben.

Hinzu kommt, dass der Gornergrat dunkel ist – abgesehen von den Fenstern des Gipfelhotels. Zermatt liegt unten im Schatten der Berge. Was die Leuchtkegel der Städte ausmachen, kann man auf der anderen Seite des Tals neben dem Matterhorn beobachten. In dieser Richtung spiegeln sich die Lichter des 100 Kilometer entfernten Turin wie eine Glocke am nächtlichen Himmel. Das gleiche Schauspiel bietet sich hinter dem Monte Rosa, dem zweithöchsten Gipfel der Alpen auf der Grenze zwischen Italien und der Schweiz. Dort strahlt Mailand gegen den nachtschwarzen Himmel.

Lange war das eine Toplage für die Wissenschaft

Salzmann war nicht der Einzige und vor allem nicht der Erste, der die Vorzüge der Höhenlage für die Sternenkunde entdeckte. Seit den 60er Jahren wird das Hotel auf dem Gornergrat von zwei astronomischen Beobachtungskuppeln gekrönt. Die Universitäten von Turin und Köln nutzten die Lage lange für ihre Beobachtungen. Bis zuletzt die Kölner im Jahre 2010 ihr Teleskop abbauten. „Lange war das hier eine Toplage für die Wissenschaft“, sagt Timm-Emanuel Riesen von der Universität Bern. Inzwischen sind die Profis in größere Höhen weitergezogen, nach Hawaii oder Chile, wo die Beobachtungsposten heute auf 4000 und 5000 Meter stehen.

Die Station blieb nicht verwaist, Riesen hat sich inzwischen hier mit seinem Team eingerichtet, ein neues Teleskop mit außergewöhnlich großem Sichtfeld installiert. Damit ist das Stellarium auf dem Gornergrat immer noch die höchste Sternwarte Europas und wird weiter genutzt. Nicht mehr für Spitzenforschung, aber doch für Schüler, Studenten und interessierte Laien. Auf der Homepage kann jeder beobachten, worauf das Teleskop gerade gerichtet ist.

Riesen muss aushelfen, immer noch verbirgt die Wolkendecke den Sternenhimmel vor den Augen von Peter Salzmanns Gruppe. Wenigstens seine Monitore zeigen, was das Teleskop des Observatoriums einzufangen imstande ist. Detaillierte Bilder vom Mond mit seinen Kratern, Aufnahmen vom Andromedanebel, 2,2 Millionen Lichtjahre entfernt, seltsam geformte Strukturen, denen fantasiebegabte Astronomen frei nach ihrer Gestalt Namen wie Pferdekopfnebel oder Nordamerikanebel gegeben haben.

Salzmann führt seine Gruppe runter ins Hotelrestaurant. „Dining with the Stars“ heißt das Programm. Und wenn schon die Sterne bisher nicht aufgegangen sind, soll wenigstens das Abendessen jetzt serviert werden. Es gibt Fondue, nicht in der den Schweizern so vertrauten Käse-Variante, sondern mit Fleisch und Gemüse. „Wegen der Flexibilität“, erklärt der Sternführer. Fondue habe den Vorteil, dass jeder sein eigener Koch sei, die Mahlzeit jederzeit unterbrochen werden könne, wenn es draußen aufklart. Salzmann zeigt sein optimistisches Lächeln: „Das Wetter wechselt sehr schnell in den Bergen. Und es gibt eigentlich immer irgendwann ein Fenster in den Wolken.“

Plötzlich ziehen alle hastig ihre Mäntel an

Bis dahin unterhält er sein Publikum mit einer Diashow vom Sternenhimmel, damit sich seine Gäste später am Firmament besser zurechtfinden, wenn es doch noch etwas zu gucken gibt. Seine Geschichten basieren auf jener Mythologie, mit der sich die antiken Griechen am Nachthimmel orientierten. Danach ist das Firmament ein Abbild göttlicher Ausschweifung: Zeus schwängerte Callisto, die wird daraufhin von der düpierten Göttergattin Hera als Sternbild an den Himmel verbannt, die gleiche Hera, deren Muttermilch die Milchstraße nährte. Keine Frage, kommentiert Salzmann seinen Vortrag, die alten Griechen müssen beim Betrachten des Firmaments irgendwelche Drogen konsumiert haben – oder wenigstens reichlich Rotwein. Wie sonst könne man solche Geschichten in den Sternenhimmel hineininterpretieren.

Plötzlich ist es so weit. Keine Zeit mehr, den Brokkoli in seinem Körbchen aus der brodelnden Brühe zu ziehen, der Himmel ist aufgerissen. Alle ziehen sich hastig ihre Mäntel an, draußen führt Salzmann auf knirschendem Schnee vom Hotel weg – und da ist er: Sirius, hellster Punkt am nächtlichen Winterhimmel, Teil des Sternbildes Großer Hund. Der Gürtel des Orion, Kleiner und Großer Wagen, alle sind sie jetzt da.

Aus der Dunkelheit sind sogar die Viertausender ringsum als Schattenriss auszumachen. Wer sie nicht erkennt, dem hilft Salzmann mit dem Laserpointer auf die Sprünge. „Da drüben“, sagt er, „das ist der Liskamm, der Menschenfresser.“ Seit mehr als 100 Jahren wird er so genannt, weil es dort immer wieder Tote gab, Seilschaften von seinem Grat stürzen. Die Berge haben ihre dunklen Seiten. Umso schöner strahlen über ihnen die Sterne.