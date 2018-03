Hinkommen

Ab Berlin-Tegel mit Swiss bis Zürich, zirka zwei Stunden weiter mit der Bahn, umsteigen in Visp. Nach Zermatt gibt es keine Straße, Autos müssen in Täsch parken, den Parkplatz sollte man besser vorab reservieren unter zermatt.ch.

Unterkommen

Zum Beispiel im Allalin Swiss Alpine Hotel, das von einigen Zimmern einen Blick auf das Matterhorn bietet und ein gutes Frühstücksbuffet, um 260 Euro, hotel-allalin.ch.

Rumkommen

Der Skipass kostet 68 Euro am Tag. Einmal „Dining with the Stars“, Essen inklusive Bahnfahrt auf den Gornergrat und Sternenführung, gibt es für 86 Euro, noch bis 22. März.

Weitere Infos unter: myswitzerland.com.