Berliner haben es dagegen richtig gut. Weil die Stadt weitgehend erst im 19. Jahrhundert entwickelt wurde, fallen Straßen und Bürgersteige so großzügig aus, von vielen Bäumen flankiert. In den USA macht man sich vielerorts noch immer verdächtig, wenn man, mangels Trottoir, am Straßenrand marschiert, oder wird für hilfsbedürftig gehalten.

Aber die Berliner Fußgänger werden immer stärker an den Rand gedrängt von kommerziellen Interessen, ohne dass die Stadt einschreitet, wie der Tagesspiegel kürzlich in einem großen Report beschrieb: Leihräder, die auf dem Gehweg parken, Mopeds, Versandhändler, Lieferanten, Gastronomen, Ladeninhaber, Elektroladesäulen, monströse Klos. Auf den Berliner Gehwegen herrscht offenbar Wilder Westen.

Auch die nächste Generation bereitet Sorgen. Denn der Fußverkehr will gelernt sein. Das ging früher automatisch, auf dem Schulweg. Heute – und darüber wird tatsächlich viel berichtet – sitzen die Kleinen oft im Elterntaxi, das sie von Haustür zu Schultür bringt. Wobei die Eltern dann noch Bürgersteige und Rettungswege versperren, mit aggressivem Verhalten andere Schüler bedrängen. Nur: Auf der Rückbank lernt man nichts dazu.

Es ist nicht so, dass die Vorzüge des Fußgängers an der Berliner Senatsverwaltung vorbeigegangen wären. Im Jahre 2011 wurde eine Fußgängerstrategie verabschiedet. Darin geht es um die Stadt der kurzen Wege, der angenehmen Wege, der vernetzten Wege, um vielfältige Nutzungen, um Lebensqualität und lebendige Erdgeschosse – alles, um mehr Menschen zum Gehen zu animieren. Doch die Umsetzung schreitet viel zu langsam voran. Vieles ist auch Sache der Bezirke, nicht der Senatsverwaltung, die dann nur Empfehlungen aussprechen kann.

„Wir müssen unter Menschen sein“

Bisher stand die Sicherheit im Mittelpunkt, die Einführung neuer Zebrastreifen zum Beispiel, über 500 seit 2001. Der ungeschützte Fußgänger ist ein besonders verletzliches Wesen. Das haben sich auch Terroristen in den vergangenen Jahren immer wieder zunutze gemacht, in Nizza, Barcelona, Berlin. Aber es geht noch um viel mehr.

Enrique Penalosa, der 1998 zum ersten Mal Bürgermeister von Bogota wurde und es inzwischen zum dritten Mal ist, der die kolumbianische Hauptstadt so radikal verändert hat wie kaum jemand in seinem Amt, hat sich nicht weniger vorgenommen, als die Bewohner der Stadt happy zu machen. Sein Rezept? „Wir müssen gehen, genau wie Vögel fliegen müssen. Müssen unter Menschen sein. Brauchen Schönheit, Kontakt mit der Natur. Und vor allem dürfen wir nicht ausgeschlossen werden. Wir müssen eine gewisse Gleichberechtigung erleben.“ Das klingt wie ein Fußgängermanifest.

Geht auf die Straße, Leute!

In Berlin hat die Diskussion um strittige Pilotprojekte viel zu viel Energie und Aufmerksamkeit absorbiert. So wie jene über die kurze Begegnungszone in der Schöneberger Maaßenstraße, ästhetisch ein Desaster. Von anderen Projekten wie den Grünen Hauptwegen hört man wenig.

Nachdem die Radfahrer zuerst dran waren, wird jetzt im Rahmen des Mobilitätsgesetzes über die Fußgänger verhandelt; im Sommer sollen Eckpunkte vorgestellt werden. Im Beratungsgremium sitzt „FUSS“, ein verdienstvoller Verein, der einzige, der die Interessen des Trotters vertritt. Und der winzig ist: drei Mitarbeiter! Auf der Website werden freiwillige Helfer verzweifelt gesucht.

Also: Geht auf die Straße, Leute! Demonstriert für Eure Ansprüche und Rechte, formuliert Wünsche, meckert, wo es was zu meckern gibt. Engagiert Euch! Ihr seid keine Minderheit, Ihr seid fast 100 Prozent!